Ministr Kupka: Modrý advent je tu

Čeká nás náročné období. Budeme čelit vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů – a musíme být tvrdou, sebevědomou a připravenou opozicí. Opozicí, která jen nenadává, ale nabízí řešení pro 21. století: v oblasti udržení svobody, naší bezpečnosti, konkurenceschopnosti českého průmyslu, kvalitního zdravotnictví, efektivního daňového systému, dostupného bydlení, zajištění dobrého ekonomického růstu a ve všech dalších oblastech, které jsou pro život země důležité.
Stojí před námi obrovský úkol: vrátit do české společnosti základní pravdu, že hodnoty vznikají prací lidí a odvahou podnikatelů. Jen tak může Česká republika skutečně prosperovat. V praxi to znamená tvorbu vysoké přidané hodnoty, lepší podmínky pro život, práci, podnikání a vzdělávání. Zkrátka zemi, kde se lidem dobře žije.
Přineseme jasnou vizi směřování České republiky a posílíme Občanské demokraty jako moderní pravici, kompetentní stranu, která rozumí lidem a řeší jejich skutečné problémy. Neschovává se za marketingový cirkus a bezduché exhibice na sociálních sítích.
Úkol je jasný. A proto jsem připravil Modrý advent: sérii kroků, jak toho dosáhneme a jak chceme dostat Občanské demokraty zpět do Strakovy akademie.
Budu rád, když to budete sledovat a ještě raději, když mi k tomu dáte upřímnou zpětnou vazbu. Více informací najdete ZDE.
Mgr. Martin Kupka
