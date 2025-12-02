Ministr Kupka: Modrý advent je tu

02.12.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k posílení ODS jako moderní pravice

Ministr Kupka: Modrý advent je tu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Kupka

Čeká nás náročné období. Budeme čelit vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů – a musíme být tvrdou, sebevědomou a připravenou opozicí. Opozicí, která jen nenadává, ale nabízí řešení pro 21. století: v oblasti udržení svobody, naší bezpečnosti, konkurenceschopnosti českého průmyslu, kvalitního zdravotnictví, efektivního daňového systému, dostupného bydlení, zajištění dobrého ekonomického růstu a ve všech dalších oblastech, které jsou pro život země důležité.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
94%
3%
hlasovalo: 4265 lidí

Stojí před námi obrovský úkol: vrátit do české společnosti základní pravdu, že hodnoty vznikají prací lidí a odvahou podnikatelů. Jen tak může Česká republika skutečně prosperovat. V praxi to znamená tvorbu vysoké přidané hodnoty, lepší podmínky pro život, práci, podnikání a vzdělávání. Zkrátka zemi, kde se lidem dobře žije.

Přineseme jasnou vizi směřování České republiky a posílíme Občanské demokraty jako moderní pravici, kompetentní stranu, která rozumí lidem a řeší jejich skutečné problémy. Neschovává se za marketingový cirkus a bezduché exhibice na sociálních sítích.

Úkol je jasný. A proto jsem připravil Modrý advent: sérii kroků, jak toho dosáhneme a jak chceme dostat Občanské demokraty zpět do Strakovy akademie.

Budu rád, když to budete sledovat a ještě raději, když mi k tomu dáte upřímnou zpětnou vazbu. Více informací najdete ZDE.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kupka (ODS): Moc si vážím 2. místa v anketě Křišťálová lupa
Kupka (ODS): ANO a rozpočet? Každý týden jiný příběh
Ministr Kupka: První z devatera nových dálničních úseků je otevřen
Kupka (ODS): Pro lepší komunikaci spustíme ODS TV – náš vlastní mediální prostor

Zdroje:

https://www.modryadvent.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kupka , MD , ODS , opozice , politika , pravice

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokáže se ODS změnit v moderní pravici?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Podle vás sněmovna patří teď jen vám?

Proč by každý nemohl vyjádřit svůj názor? Navíc, proč se opět řeší podle mě úplné malichernosti jako je vyvěšování vlajek?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Tomu říkám, panečku, velkorysost

21:03 Niedermayer (TOP 09): Tomu říkám, panečku, velkorysost

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k milionům v hotovosti, nalezeným u bývalého šéfa Spr…