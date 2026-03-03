Nacher (ANO): Usvědčení Víta Rakušana a spol. z pokrytectví

Pro pokrytce z řad opozice v čele s exministrem vnitra V. Rakušanem (STAN), kteří vyčítají vládě postup spojený s aktuální situací na Blízkém východě, osočují vládu z „trestuhodného podceňování situace” a vyzývají ji k „probuzení ze zimního spánku,” jedno přehledné srovnání přístupů předchozí a současné české vlády.
Útok na Izrael v roce 2023 (v době vlády Petra Fialy):
7. října 2023 (sobota) - útok Hamásu na Izrael
9. října (pondělí) - „V Izraeli jsou desítky Čechů, repatriace se zatím nechystá”
11. října (středa) - odlet prvního českého repatriačního letu do Izraele
19. října - jednání Bezpečnostní rady státu
Útoky na Írán v roce 2026 (v době vlády Andreje Babiše):
28. února 2026 (sobota) - útok na Írán
1. března (neděle) dopoledne - „Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety”
2. března (pondělí) od 7:00 - jednání Bezpečnostní rady státu (konkretizace repatriačních letů, posílení bezpečnostních opatření, analýza dalších dopadů dění na Blízkém východě na ČR a připravenosti státu na další potenciální vývoj)
Pokoušet se zneužít aktuální dění na Blízkém východě k dolování politických bodů na domácí scéně představuje sice taktiku pofidérní, dokázal bych si však představit, že by bylo možné ji do určité míry chápat, pokud by přístup vlády skutečně nebyl adekvátní. Vláda však k řešení této akutní situace přistoupila okamžitě a patřičné kroky realizuje bez otálení.
Výše uvedené srovnání má slova jednoznačně potvrzuje. A zároveň usvědčuje Víta Rakušana a spol. z pokrytectví.
Ing. Patrik Nacher
