Krajča (KSČM): Bezpříkladná agrese USA a Izraele dopadá zejména na pracující

03.03.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce v Íránu.

Krajča (KSČM): Bezpříkladná agrese USA a Izraele dopadá zejména na pracující
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Krajča

Prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska k agresivnímu útoku na Írán

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska (OSČMS) důrazně odsuzuje další agresi Spojených států amerických a Izraele vůči suverénnímu státu Íránu. Distancujeme se jednoznačně od vyjádření nejvyšších představitelů České republiky, kteří svými slovy tento akt dalšího znásilnění mezinárodního práva patolízalsky podporují.

Budoucnost íránské republiky může být jedině v rukou jejího lidu a nikoliv v mocenských rozhodnutí imperialistických mocností USA, Velké Británie a Izraele. Bezpříkladná agrese USA a Izraele podporovaná Velkou Británii dopadá zejména na pracující. 

OS ČMS vyjadřuje hlubokou solidaritu s íránským lidem a s partnerskými odborovými organizacemi. Vyjadřujeme solidaritu s lidem celého Blízkého Východu, který mnoho desetiletí trpí pod agresivními mocenskými zájmy imperialistických velmocí USA, Francie, Velké Británie Evropské unie a Izraele. 

Svět pod nadvládou mocností USA, Evropské unie a Velké Británie není demokratičtější, není stabilnější a je stále více zachvácen sociální nerovností a plameny válek.

STOP VÁLCE, STOP IMPERIALISTICKÝM AGRESÍM

Milan Krajča

  • KSČM
  • S lidmi pro lidi!
Článek obsahuje štítky

Írán , KSČM , Krajča

