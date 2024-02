Ministr Kupka: V oblasti dopravní infrastruktury se opravdu víc dělat nedá

reklama

Několik zcela faktických reakcí. Výbor pro strategické investice vznikal výrazně dříve, než dva roky po nástupu naší vlády. A vznikal právě proto, aby bylo možné dát dohromady investiční výhled, bez kterého se neobejdeme. Já opravdu chci zůstat věrným faktům. Víme, kolik kilometrů dálnic a silnic bylo rozestavěno v prosinci 2021 a není to nízké číslo. Bylo to 224 kilometrů. A pojďme v dobrém soutěžit v tom, jaká je současná situace a kdo i v těžkých dobách byl schopen pohnout s důležitými investicemi.

Teď se staví 245 kilometrů silnic a dálnic a 191 kilometrů představují jenom dálniční úseky. Ale čemu jsme zároveň čelili? Z hlediska toho výhledu a přípravy financování těch staveb na stole opravdu nebylo nic. Střednědobý výhled, který vůbec neodpovídal množství rozestavěných dálnic. A já také neříkám, že máme vyřešeno pro dalších deset let. Ale řekli jsme, a to je klíčové, co v těch dalších deseti letech musí Česká republika udělat jak z hlediska konkrétních staveb, konkrétních úseků dálnic a také vysokorychlostních tratí a kolik to také bude stát a jak se s tím máme vypořádat. A okamžitě.

To znamená dva měsíce po nástupu do funkce jsme začali rozvíjet další PPP projekty, konkrétně dálnici D35 dva úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí a klíčové úseky na železnici, ať už v případě části nového spojení mezi centrem Letiště Václava Havla a Kladnem, tak na čtvrtém koridoru úsek mezi Nemanicemi a Ševětínem.

Okamžitá reakce s ohledem na to, že nebyl jasný výhled, kde na všechny ty rozestavěné úseky vezmeme peníze. To je klíčový úkol výboru pro strategické investice a hlavní vklad naší vlády. V tom, že je jasné, jak vypadá ten výhled a co musíme udělat s financováním. A v tomto směru jsme i otevřeli karty, jak to chceme řešit a jak má ten konkrétní plán vypadat. V tuto chvíli se pracuje na deseti projektech PPP.

D4 PPP projekt, který začal ještě za Dana Ťoka, pokračoval za vašich předchůdců a pak s vámi a za vás se začal stavět se připravoval jenom k tomu rozhodnutí pět let. My jsme v únoru začali s těmi úseky PPP projektů tak, abychom dokázali první z nich rozjet po necelých čtyřech letech a věřím, že na to dojde.

A zároveň pro další vlády chystáme PPP projekty, které umožní, aby Česká republika mohla i s ohledem na tu dramaticky rostoucí křivku investičních potřeb finanční prostředky zajistit. Bez PPP projektů se opravdu neobejdeme. V tomto směru ta koncepční práce, role výboru pro strategické investice a práce odvedená na Ministerstvu dopravy je zcela prokazatelná.

Včetně toho, že v letošním roce vzniklo samostatné oddělení, protože se ukazuje, že pro zvládnutí těch dalších PPP projektů bude tohle prostě nezbytně třeba. V čem má smysl se handrkovat a v čem má smysl soutěžit? Já mám obavu, že vy jste zvolili jako modus vivendi, handrkování o tom, kdo víc. Nebo o tom, kdo se o to zasloužil. Fakticky největší podíl na tom pochopitelně mají úředníci na Ministerstvu dopravy a lidé na Ředitelství silnic a dálnic, ale také starostové a hejtmani, kteří se za ty stavby brali.

Co je důležité a co se odehrává v posledních dvou letech v mnohem větší míře, u těch nejkomplikovanějších staveb s největší mírou odporu, mluvit s těmi lidmi v regionech, setkávat se s nimi a řešit s nimi to, jak v těch místech ty stavby opravdu provést. Jak je vytrasovat a jak zvládnout jejich technickou podobu.

Opravdu v tuhle chvíli už stovky hodin konkrétních jednání, to je věc, která se opravdu zásadním způsobem změnila v tom posledním období. A pochopitelně, na všech těch stříhání pásky, na všech zahajování stavby, zaznívá poděkování všem těm, kteří se na těch projektech podíleli, spravedlivé ocenění jejich práce. A včetně - a teď se podržte - na všech těch místech děkuju i svým předchůdcům.

A je úplně jasné, že z hlediska základního pohledu na to, co ten stát potřebuje udělat pro lidi, kteří v něm žijí, je zvládnout i tu investiční potřebu dokončit základní infrastrukturu. A v tom nedlužíme lidem v České republice vůbec nic. I ve velmi těžkých časech investujeme a dálniční síť se rozvíjí, jak se doposud nikdy nerozvíjela.

Konkrétní údaj. V roce 2021 na přípravě staveb plynulo 2,5 miliardy korun. V loňském roce dvojnásobně vysoká částka - 5 miliard, což jsou peníze na výkupy pozemků, peníze na projektové přípravy, na to, aby se dalo stavět v dalších letech. Ubezpečuji vás, že v tomto směru je to uplynulé dvouleté období přesvědčivým krokem pro to, aby Česká republika dokázala splatit svůj infrastrukturní dluh a zároveň abychom dokázali - to je ještě podstatnější - zajistit podmínky pro restart ekonomiky, pro to, abychom po obdobích, které bylo velmi komplikované - opravdu je to založeno i v tom dramaticky zvýšeném zadlužování v předchozím období - dokázali zajistit, že se česká ekonomika znovu zvedne a poroste.

Garantuji vám, garantuji české veřejnosti, že v té oblasti dopravních investic, dopravní infrastruktury, se opravdu víc dělat nedá, než v tuto chvíli dělá vláda Petra Fialy.

