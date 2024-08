Ministr Lipavský: Musíme být globálně aktivní

Vážené paní velvyslankyně, vážení páni velvyslanci, paní a páni generální konzulové, vážení hosté, kolegyně a kolegové,

ještě jednou vás vítám na každoroční poradě vedoucích zastupitelských úřadů.

Předně bych chtěl poděkovat panu premiérovi za jeho úvodní slovo a dalším členům vlády, že přijali moje pozvání. Dnešní setkání chápu jako důležitý prostor pro naše úvahy nad stavem světa a nad způsoby, jak v tomto světě co nejlépe ošetřit zájmy a postavení Česka a celé Evropy.

Ve svém projevu dnes popíšu šest klíčových zájmů České republiky, která má česká diplomacie za úkol prosazovat ve světě tak, abychom dokázali hájit naši demokracii, svobodu, bezpečnost, prosperitu a mezinárodní postavení. Jedná se o:

vítězství Ukrajiny, zadržování Ruska a zachování platnosti principů Charty OSN,

upevnění postavení Česka v rámci Evropské unie a NATO,

globálně aktivní Česko,

podporu českých firem v zahraničí,

jasnou zprávu do světa, že Česko je moderní, sebevědomá a vyspělá země,

a budování kvalitního zázemí pro českou diplomacii.

Těchto šest klíčových zájmů je vodítkem pro mě osobně, pro vládu a pro českou diplomacii. Nejprve mi ale dovolte krátkou reflexi stavu dnešního světa a potom tyto klíčové zájmy rozvedu více do detailu.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Reflexe

Uplynulý rok přinesl řadu nových momentů – některé pozměnily náš pohled na svět, některé jen zvýraznily trendy, kterých jsme si byli již nějakou dobu vědomi. Volby do Evropského parlamentu a hlasování v některých nám blízkých zemích zřetelně ukázaly, že evropské společnosti se dále polarizují. Jako bychom stále složitěji nacházeli konsensus nad naším budoucím směřováním a klíčovými problémy, kterým čelíme. Střední Evropa je oblastí, kde tato politická polarizace patří na starém kontinentu mezi ty silnější. Hledání cest k upevnění společenské soudržnosti a k větší odolnosti bude v nadcházejícím období velkou výzvou pro všechny demokraticky smýšlející politiky. I v Česku budeme čelit zpochybňování naší kulturní identity, na čemž již dlouho pilně pracují tajné, a i jiné, služby totalitních režimů.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10391 lidí

Se slábnoucí hospodářskou a mocenskou převahou čelí globální Západ politickým výzvám a ambicím někdy nových, někdy známých, v každém případě ale sílících hráčů. Brutální útok teroristů z Hamásu proti Izraeli loni v říjnu a následná izraelská operace v Gaze připomněly rozdílné vnímání událostí – a to nejen mezi námi a zeměmi kulturně vzdálenými, ale i mezi spojenci. Ve veřejném prostoru zaznívá obviňování z praktikování dvojích standardů. Je naším úkolem pozici Česka vysvětlovat chytře, s empatií a bez naivity. Izrael má právo na sebeobranu. Naším úkolem je dbát na dodržování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva. Hamás fakticky drží jako rukojmí všechny Palestince, kteří sní o samostatné státnosti, na kterou ostatně mají právo a my ji podporujeme.

Jsou tak oslabovány i naše snahy udržet silnou jednotu mezinárodního společenství tváří v tvář hlavnímu civilizačnímu konfliktu dneška – brutální ruské agresi proti Ukrajině. Již dva a půl roku Ukrajina pokračuje ve svém hrdinném odporu proti ruskému barbarství, za udržení své svobody a suverenity. Naše podpora a naše jednota v této podpoře jsou pro ni klíčové. Víme to my. Ví to i Rusko, které právě proto neustává ve své snaze jednotu našich společností oslabit. I zde musíme konstatovat, že právě v našem regionu má Moskva bohužel jisté, pro ni slibné výsledky.

Vítězství Ukrajiny, zadržování Ruska a zachování platnosti principú Charty OSN

Tímto směrem musíme napřít své úsilí. Primárním českým národním zájmem zůstává vítězství Ukrajiny, zadržování Ruska a zachování platnosti principů Charty OSN. Platilo to před dvěma a půl roky, platí to i dnes. Pokud by Putin vyhrál, bezpečnost, stabilita a prosperita Česka výrazně utrpí. Je třeba stále zdůrazňovat, že obětováním Ukrajiny Rusku si nezajistíme mír, naopak tím lehkomyslně ohrozíme naši bezpečnost a hospodářské dopady budou nesporně dramatičtější. Tento pro mnohé zcela srozumitelný fakt bohužel řada politiků v Evropě i v Česku odmítá vidět a honí krátkodobé politické body s nulovou zodpovědností vůči budoucnosti.

Příští rok na jaře budeme slavit 80 let od konce druhé světové války. Pro většinu národa znamenala porážka nacismu vysvobození, některým ale přinesla pronásledování, porobu a smrt. Jejich osud je varováním i dnes, kdy stále hlasitěji znějí hlasy falešných proroků míru. Vzpomenu osud jen jednoho z mnoha dnes málo známých hrdinů – armádního generála Sergeje Vojcechovského. Ten byl odvlečen na Sibiř v květnu roku 1945 komandem NKVD pár dní po příchodu sovětských vojsk do Prahy. Nenarodil se jako Čech, ale zvolil si demokratické Československo jako svou vlast. Byl ji ochoten bránit a položit život za její svobodu a demokracii.

Připomínat tyto postoje a oběti je v Česku i v Evropě čím dál důležitější. Ti, kdo volají po míru bez podmínek, volají po novém vyjednávání s Ruskem o hranicích v Evropě. Dnes ukrajinských, zítra třeba našich. Pamatujme, že nacismus neporazili Emanuel Moravec ani maršál Petain, porazili ho generál de Gaulle a Winston Churchill.

Československo v roce 1945 nebylo plně suverénním státem. Akceptovalo ztrátu části území, akceptovalo, že sovětské tajné služby z jeho území unášejí československé občany. Proti odvlečení Vojcechovského a mnoha dalších se československá vláda neodvážila ani ozvat. Volání po míru bez podmínek, je dnes, stejně jako tehdy, akceptováním podřízenosti Moskvě a bylo by přijetím národní suverenity omezené Ruskem.

Nezávislé, suverénní Česko je nemyslitelné ve světě, který se řídí právem silnějšího, kde jsou Charta OSN a mezinárodní právo jen cárem papíru. K pilířům demokratického světa patří i základní lidskoprávní dokumenty. Proto je aktivní a praktická podpora obhájců lidských práv, novinářů a občanské společnosti podstatou české zahraniční politiky. Spolu s úspěšným zapojením v mezinárodních organizacích tvoří spojité nádoby. Bude tomu tak i nadále a nově i v online prostoru. Nic na tom nemění fakt, že k dosažení klíčových priorit musíme umět spolupracovat, někdy transakčně a selektivně i s partnery, se kterými nesdílíme společný hodnotový základ.

Upevnění postavení Česka v rámci Evropské unie a NATO

Dalším klíčovým českým národním zájmem je upevnění vazeb v rámci Evropské unie a NATO. Můžeme být hrdí na své členství v těchto organizacích, na svou roli v podpoře demokracie, svobody a bezpečnosti ve světě. Síla a akceschopnost EU a NATO jsou tou nejlepší kotvou naší bezpečnosti a prosperity. A tato síla je přímo úměrná schopnosti dosahovat konsenzu uvnitř obou organizací a jejich schopnosti provádět předvídatelnou a konzistentní politiku.

Role NATO a transatlantického partnerství při zajišťování naší bezpečnosti je nenahraditelná. Letošní dvojí výročí – 75 let od vzniku Aliance a 25 let našeho členství, nám umožnilo jasně komunikovat nezastupitelnou roli NATO i vůči široké veřejnosti. Naši aktivní roli v NATO podtrhlo uspořádání neformálního zasedání ministrů zahraničí právě zde v Černínském paláci. Jednalo se o první alianční setkání v Praze na takto vysoké úrovni po dlouhých 22 letech. I díky pražskému jednání mohl summit Aliance ve Washingtonu stvrdit pozitivní výstupy směrem k Ukrajině. Z našeho pohledu jsou neméně důležité i další výsledky summitu – zahájení strategické debaty o Rusku, jasné pojmenování role Číny v konfliktu či posílení spolupráce se zeměmi Indo-Pacifiku.

Je naším zájmem, aby v multipolárním světě byla Evropská unie významným geopolitickým hráčem. Pokud chceme, aby Evropa byla na ostatních kontinentech vnímána s autoritou, musí v první řadě prokázat schopnost vypořádat se s bezpečnostními problémy u sebe doma a ve svém sousedství. Toto bude jedna z hlavních výzev nové Evropské komise a my musíme být připraveni v EU dále prosazovat české zájmy.

Evropa není, a ještě dlouho nebude rozhodující globální vojenskou silou. Zde je role Spojených států při obraně transatlantického společenství nezastupitelná. Ostřím unijní zahraniční politiky jsou sankce. Pro Česko a naše postavení v EU má zásadní význam, že jsme pod mým vedením vybudovali suverénní systém restriktivních opatření, úzce navázaný na unijní sankční režim, který tímto aktivně spoluvytváříme. Tento nástroj jsme v uplynulém roce účinně využili k prosazování svých zájmů a budeme tak činit i v budoucnu. Vzpomenu zapsání státního podniku, který spravuje ruský majetek v zahraničí. Tímto krokem jsme veškerý tento majetek na našem území zmrazili. Sankční režim přispěl i k potlačení ruských vlivových operací, které mířily do prostředí politických stran v celé Evropě. Sankce vůči Voice of Europe od nás následně převzala EU.

Unie jako celek přijala 14 balíčků sankcí, které Rusku válku výrazně prodražují. Nadále je třeba pracovat proti obcházení sankcí a třetím zemím objasňovat bezpečnostní důvody, které jsou v pozadí sankčních režimů. Musíme je upozorňovat, že účast na obcházení sankcí představuje hrozbu naší bezpečnosti. Klíčové je to v případě Číny, jejíž dodávky zboží dvojího užití výrazně pomáhají chodu ruského vojenskoprůmyslového komplexu.

Asertivně se musíme chovat v otázkách týkajících se online prostoru, reagovat na prudký rozvoj umělé inteligence a dalších přelomových technologií. Naše fyzická bezpečnost bude iluzorní, pokud nebude doplněna bezpečností v těchto nových doménách.

A česká diplomacie se může v této oblasti pyšnit několika úspěchy. Společně s Německem jsme v květnu poprvé atribuovali kybernetický útok ruského aktéra APT 28. A stejně důležitým krokem byl fakt, že po značném diplomatickém úsilí tento náš krok podpořily svými prohlášeními všichni naši klíčoví spojenci. A stále aktivnější v otázce atribuce je Evropská unie a její členské státy i vůči Číně.

Jako druhý úspěšný příklad můžeme uvést, že Česko spolu s Jižní Afrikou, Maledivami, Nizozemskem a Mexikem dosáhlo přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN k prosazování a ochraně lidských práv v kontextu digitálních technologií.

Globálně aktivní Česko

Bezpečnost Česka nezačíná na hranicích EU či na hranicích NATO – začíná na Donbase, v Sahelu, na Blízkém východě, v Jihočínském moři. Proto musíme být globálně aktivní v Africe, v Asii, prostě všude tam, kde to je v zájmu bezpečnosti Česka potřeba. A naše vláda podle toho také jedná. Klíčem k úspěchu je kombinace vysvětlování našich pozic, ale i poslouchání našich partnerů a předkládání konkurenceschopné nabídky spolupráce. Takový postup má smysl i s ohledem na naši kandidaturu do Rady bezpečnosti.

Poslední roky potvrdily, že vývoj v transatlantickém prostoru a v Indo-Pacifiku je vzájemně propojený – bezpečnostně i ekonomicky. Zmínil jsem ambivalentní roli Číny k ruské agresi proti Ukrajině. Poukazujme ale i na spolupráci Ruska a KLDR, která je flagrantním porušením mezinárodního práva. U severokorejského režimu to nepřekvapuje. Porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN jedním z jejich stálých členů je ale kvalitativně novým momentem. To musíme říkat partnerům, kteří se hlásí ke světovému pořádku založenému na Chartě OSN.

Frekvence bilaterálních jednání s africkými partnery nemá za dobu existence samostatného Česka obdoby. Za poslední rok na africký kontinent zavítali tři ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů. V Praze jsme hostili lídry tří afrických zemí.

Uvědomujeme si, že se řada afrických zemí potýká s bezpečnostními, hospodářskými a sociálními problémy. Jejich důsledky budeme úměrně s demografickým růstem kontinentu pociťovat i v Evropě. Paralelně s tím se však zvyšuje hospodářská, technologická a především politická váha kontinentu.

Uvědomují si to všichni, včetně Ruska a Číny. Ne nadarmo je ministr Lavrov tak častým hostem na africkém kontinentu.

I my musíme, ve spolupráci s našimi spojenci, Africe věnovat čas a pozornost a kultivovat vztahy s budoucími africkými elitami.

Aktivní musí být naše diplomacie vůči arabskému světu. Již 10 měsíců je Blízký východ svědkem konfliktu, který vyprovokoval brutální útok teroristů z Hamásu proti Izraeli. Hrozba další eskalace a rozšíření konfliktu je reálná. Musíme společně usilovat o návrat regionu na trajektorii Abrahámovských dohod. Usilujme o mírové řešení v Gaze a propuštění izraelských rukojmí. Jasně také říkejme, že Česko vnímá utrpení Palestinců v Gaze. Poskytli jsme již desítky milionů korun na humanitární pomoc. Připomínejme, že Česko i Evropská unie nadále stojí za dvoustátním řešením a že jedním z jeho předpokladů je i demokratické vedení na palestinské straně.

Podpora českých firem v zahraničí

Bezpečnost a prosperita jsou dvěma stranami jedné mince. Zajištění bezpečnosti na evropském kontinentě, které je nezbytné pro naši budoucí prosperitu, se neobejde bez investic do bezpečnosti. Evropa musí posílit svoji průmyslovou základnu a ekonomickou výkonnost, aby mohla investovat do bezpečnosti bez výrazných škrtů v jiných oblastech. Náš zájem na ekonomické prosperitě nelze od bezpečnostních zájmů oddělit. Závislost na obchodu s autoritářskými režimy se nám může vymstít ve chvíli, kdy nás tyto režimy začnou vydírat. A to se týká i dodavatelských řetězců. Zažili jsme to v uplynulých letech opakovaně.

Naším jádrovým zájmem tedy je podporovat maximálně české společnosti všude tam, kde se jim ve světě otevírají obchodní příležitosti a přivádět do Česka to nejlepší know-how z celého světa. Česká ekonomika stojí na úspěšných exportérech. Role Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů při prosazování ekonomických zájmů země je nezastupitelná. Dovolte mi proto všem v tomto sále poděkovat za práci, kterou pro Česko a pro naše exportéry v zahraničí odvádíte.

Jasná zpráva do světa, že Česko je moderní, sebevědomá a vyspělá země

Ať už hovoříme o působení české zahraniční služby ve světě či dovnitř našeho státu, jedno mají společné – proaktivní, účinnou, mnohavrstevnou a moderní veřejnou diplomacii. Diplomacie 21. století se již neodehrává výhradně za zavřenými dveřmi. Ruská agrese proti Ukrajině nebo působení Číny nám všem každý den ukazují, že vlivové aktivity jsou zásadní součástí novodobých konfliktů. Ministerstvo zahraničí stojí v první linii a jeho strategická komunikace je klíčová. Loni jsme připravili několik úspěšných kampaní, mimo jiné k významným výročím, ke spuštění aplikace Drozd, prezentaci diplomacie jako součásti bezpečnostního aparátu státu. Do budoucna se strategická komunikace ještě více zaměří na boj s ruským vlivem, zahraniční dezinformace a hodnotovou komunikaci toho, co tvoří českou státnost.

Naším klíčovým zájmem je, aby domácí veřejnost rozuměla významu české diplomacie a co přináší pro bezpečnost a prosperitu České republiky. Stejně tak je naším klíčovým zájmem, aby o nás svět věděl, že Česko je moderní, sebevědomý a vyspělý stát, který je připraven podílet se na globální bezpečnosti, podporovat mezinárodní řád nebo být spolehlivým obchodním partnerem.

Úspěšná veřejná diplomacie se nedá dělat bez zastupitelských úřadů a vás, jejich vedoucích. Vaše aktivity na sociálních sítích násobí efekt při šíření dobrého jména Česka v širším publiku. Velmi děkuji těm z vás, kteří k tomuto úkolu přistupujete s otevřenou myslí a invencí.

Budování kvaltního zázemí pro českou diplomacii

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem si vědom, že kvalitní diplomacie se musí opírat o kvalitní zázemí. Dovolte mi tedy pár slov k fungování ministerstva.

Hovořil jsem o kybernetické bezpečnosti na mezinárodní scéně. Zmiňme tedy i technologický skok do 21. století, který máme za sebou spuštěním prostředí tzv. Bezpečného e-mailu. Všichni víme, že naše dosavadní zabezpečení nebylo na požadované výši. Tento krok byl nezbytný. Kybernetická bezpečnost našich sítí a systémů se tím posunula na kvalitativně novou úroveň. Velký dík patří kolegům, kteří se na projektu podíleli, ale i NÚKIBu a dalším partnerům. A v neposlední řadě i EU, jelikož projekt byl financován z fondu Next Generation EU.

Postupnou digitalizací prochází naše konzulární služba, která pro většinu českých občanů zůstává nejvíce viditelnou části ministerstva zahraničí. Od poloviny června je systém DROZD přístupný skrze aplikaci Portál občana a nabízí nové služby pro cestovatele.

Říkejte, prosím, všem:

Pokud cestujete do zahraniční, buďte odpovědní, mějte platné doklady, platné cestovní pojištění a registrujte se do systému DROZD.

Dám jeden příklad za všechny. Registrace v systému DROZD může rozhodnout o tom, jestli se k českému občanovi dostane včas informace o evakuačním letu, nebo ne. Toto je realita dnešního světa stíhaného přírodními katastrofami a nestálou bezpečnostní situací.

Po vzoru dalších zemí EU jsme, pro evropské země, zřídili jednotnou linku pro české občany v nouzi v zahraničí. Do konce roku na ni chceme napojit zbytek světa.

Velkou radostí je pro mě schválení korespondenční volby pro české občany pobývající v zahraničí. Zákon nyní čeká na podpis prezidenta. Pokud vstoupí v platnost, bude možné korespondenčně volit již ve volbách do Poslanecké sněmovny příští rok na podzim. Pro řadu našich občanů to bude poprvé, kdy budou moci bez překážek využít své ústavou dané právo volit. Doufám, že se to odrazí i na zvýšení účasti ve volbách. Naše vláda tak splní další ze svých slibů a odstraní desítky let trvající nespravedlnost. Role české zahraniční služby v naplnění korespondenční volby bude nezastupitelná a pro vaše zastupitelské úřady bude její bezproblémové zajištění příští rok představovat jednu z hlavních výzev.

Kvalitní diplomacie stojí na kvalitních lidech. Uvědomujeme si, že nadále existuje řada nedostatků, které nás trápí jak zde v ústředí, tak vás na zastupitelských úřadech. Na jednu stranu cítíme potřebu personálně posilovat některé regiony a agendy. Na druhou stranu ministerstvo vázané tabulkovými platy někdy obtížně hledá zájemce na českém trhu práce. Novely zákonů o státní a zahraniční službě či nový kariérní řád by nám v tomto měly pomoci. Současně ale musíme hledat i vnitřní rezervy, včetně optimálního využití každého služebního a pracovního místa. Prosím vás v této oblasti o maximální součinnost.

Dokončen byl také proces oddělení Diplomatické akademie MZV do samostatné instituce, což ji do budoucna umožní širokou paletu činností vůči dalším institucím v Česku, ale i vůči zahraničním partnerům.

Závěr

Vážené paní velvyslankyně, vážení páni velvyslanci, paní a páni generální konzulové, kolegyně a kolegové,

čelíme výzvám, o kterých jsme si kdysi mysleli, že patří minulosti. Svět se rychle mění a my na to musíme reagovat. V Evropě zuří válka, největší, jakou jsme viděli za poslední desetiletí.

Dobrou zprávou je, že máme prostředky, jak ji zastavit. Máme peníze, máme ekonomické kapacity, nemáme pochyb, kdo je oběť a kdo zločinec.

Na začátku projevu jsem hovořil o upadající vůli a jednotě v Evropě. Vzpomeňme ale, jak se EU dokázala na začátku ruské agrese sjednotit. Právě tato jednota, tváří v tvář ruskému barbarství, naše odhodlání pomoci napadené Ukrajině se bránit, naše ochota a schopnost zásadně omezit své energetické závislosti na Rusku významně přispěly k tomu, že ruské plány selhaly. Před dvěma a půl lety EU ukázala, že dokáže být v zahraničněpolitické oblasti akceschopná, připravená přijímat rychle potřebná rozhodnutí. Tato zkouška dosud neskončila, Rusko dosud nezměnilo svůj agresivní kurz. Nikdo si nepřeje mír víc než Ukrajinci, pomozme jim ho dosáhnout.

Multipolární svět zítřka od nás vyžaduje aktivní a chytrou diplomacii v Asii, v Africe, v Latinské Americe. Musíme být vidět, musíme vysvětlovat, musíme naslouchat druhým. Zápas o to, zda svět bude řízen koncertem velmocí ve verzi 21. století nebo udržíme svět, kde silnou roli hraje mezinárodní právo a Charta OSN, je i naším zápasem. Za 7 let budeme ve Valném shromáždění usilovat o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti. Náš zájem o svět, kde se Česko může cítit bezpečně a prosperovat, je aktuální už dnes.

Volba je jasná – můžeme pasivně sledovat, jak se svět stává nebezpečným, nebo budeme jednat, abychom podobu světa ovlivnili a ochránili naši svobodu a demokracii.

Vážené paní velvyslankyně, vážení páni velvyslanci, paní a páni generální konzulové, kolegyně a kolegové,

abych tedy ještě jednou krátce shrnul dnešní projev.

Musíme usilovat o vítězství Ukrajiny, zadržovat Rusko a prát se o zachování platnosti principů Charty OSN. Musíme upevňovat postavení Česka v rámci Evropské unie a v NATO. Být globálně aktivní. Podporovat české firmy v zahraniční. Na každém našem kroku máme vysílat do světa jasnou zprávu, že Česko je moderní, sebevědomá a vyspělá země. A při tom fungovat jako jeden tým. Tým české diplomacie.

Děkuji vám za vaše nasazení!