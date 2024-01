Ministr Lipavský: V případě přijetí zákona MZV korespondenční volbu zvládne

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já bych si dovolil fakticky zareagovat na jednu část projevu pana poslance Vondráčka, který tedy navrhl, že by český stát mohl zřizovat konzulární jednatelství za účelem toho, aby volby proběhly skrze nějaké ad hoc umístěné volební komise tak, aby tedy i ti lidé, kteří jsou daleko od zastupitelských úřadů nebo generálních konzulátů, mohli provést volbu fyzicky, takové malé volební místnosti by vznikly.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10026 lidí

Problém tohoto návrhu je, že i s tím konzulárním jednatelstvím musí souhlasit přijímající země, to znamená, že my bychom pro každou z těchto místností po celém světě museli vyžadovat souhlasy přijímající států, a je otázka, jestli bychom to vůbec dokázali zajistit. To znamená, i kromě té logistiky a cenovky, která by bezpochyby byla poměrně vysoká, by ještě přijímající státy de facto měly i právo veta vůči takovémuto postupu. Proto je zcela nevhodný, neekonomický a vlastně nedává smysl.

Ještě se dovolím ve zbytku své faktické poznámky vyjádřit k druhému bodu, který zazněl ve stejném projevu, a to byla otázka, jestli to zastupitelské úřady zvládnou, jestli zvládnou zpracovat zvláštní volební seznam, registrovat zápisy. Tak bych chtěl ujistit pana poslance, že samozřejmě Ministerstvo zahraničních věcí je připraveno, i zastupitelské úřady jsou připraveny to zvládnout. Je vhodné, aby se voliči, pokud tedy zákon bude přijat, registrovali tímto způsobem dopředu, budou na to upozorněni a kolegové to i deklarují, že v případě přijetí zákona Ministerstvo zahraničních věcí korespondenční volbu zvládne.

Děkuju.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Lipavský: Praha na jeden den nahradila Ženevu jako lidskoprávní hub OSN Ministr Lipavský: Všichni musí být na vstup do Evropské unie připraveni Ministr Lipavský: Korespondenční volbu si krajané zaslouží Ministr Lipavský: Naše podpora bude pokračovat, dokud Ukrajina nezvítězí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama