Ministr Pelikán: Tohle má řešit a řeší občanský zákoník a ne úprava evidence obyvatel

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych tady varovat před tímto návrhem, protože si myslím, že nemíří správným směrem. Nechci vůbec zlehčovat problémy, které se pokouší řešit, to znamená to, co tady můj ctěný kolega Blažek řekl, že někdy jsou majitelé bytů obtěžováni návštěvami zejména exekutorů kvůli lidem, kteří tam údajně bydlí, údajně tam mají nějaký majetek, a často je to dosti nepříjemné. Ale myslím, že toto není ten bod, kterým to vyřešíme. Možná právě naopak.

My se dlouhodobě potýkáme s tím, že právě pod tlakem podobných snah se rozpadá evidence obyvatel ve smyslu bydliště obyvatel, potýkáme se s tím, že státní správa, soudy, mají problém dohledat naše občany, když s nimi potřebují komunikovat ve věci jejich práv a povinností. Máme asi milion lidí, kteří bydlí někde jinde, než si stát myslí, že ti lidé bydlí, a tímto návrhem bychom jaksi tento problém dále zostřovali a ne naopak.

Ta evidence má být skutečně evidencí, to znamená, nemá se tam rozhodovat a není to jejím smyslem - to, že je někde zapsána u nějakého člověka nějaká adresa, neznamená, že ten člověk má jakékoliv právo k tomu místu, a mělo by to být naopak. A takto je ten zákon stavěn. Aby si člověk mohl zapsat nějakou adresu, měl by prokázat nebo musí prokázat, že má nějaké právo to místo užívat. A pokud to právo má, tak už by zase nemělo být na tom, kdo mu to právo dal, aby rozhodoval o tom, zda on to tedy tomu státu nahlásí, nebo nenahlásí. Konec konců ono by to ani nijak zvlášť nepomohlo, protože exekutor může vstoupit do jakéhokoliv bytu nebo místnosti, kde se tedy dlužník buďto nachází, nebo tam má svoje věci, a to bez ohledu na to, zda tam ten dlužník má, nebo nemá nahlášen trvalý pobyt. A například banky požadují po svých dlužnících, aby jim hlásili místo, kde se skutečně zdržují, a když tedy takto je nahlášeno nějaké místo bance, tak tam ten exekutor přijde a je mu úplně jedno, jestli to je zároveň místo, které je v té policejní evidenci, nebo není. A otázka toho, koho si případný nájemce třeba může takhle pustit do toho bytu a nechat ho tam bydlet, to je otázka, kterou má řešit a řeší občanský zákoník a ne úprava evidence obyvatel. A jestli to občanský zákoník řeší špatně, tak to je občanský zákoník, který tady připravila ODS a další strany tehdejší koalice, takže já jsem jaksi otevřen k debatě na téma toho, co je v občanském zákoníku, ale to je úplně jiná debata než debata o evidenci. Takže bych byl rád, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011



ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Blažek (ODS): Souhlas vlastníka by měl být nutný k přihlášení k trvalému pobytu Ministryně financí jednala v Bruselu o reformě DPH v EU V Česku bylo loni nelegálně 4 738 cizinců Že si v Česku můžete objednat trestní stíhání? Jde o bouři ve sklenici vody, míní Pelikán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV