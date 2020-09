Ministr Prymula: Rychlý zásah na krátkou dobu a potom uvolnění, je strategie nejefektivnější a také nejlevnější

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím stručně odůvodnit, proč je potřebné v tuto chvíli zavést v České republice nouzový stav. My jsme v situaci, kdy epidemiologická situace se skutečně nevyvíjí příznivě. Pokud se podíváme do okolních zemí, tak tady jsou čtyři země se srovnatelným nárůstem, ale Česká republika na začátku září měla zdaleka trajektorii. (V sále je hlučno.)

Dá se říci, že v tuto chvíli celosvětově pandemie covid zasáhla už 34 milionů lidí, jeden milion zemřel, a ta čísla jsou nepochybně ne zcela validní, protože každá země vykazuje tato odlišným způsobem. To není podstatné.

Podstatné je to, že v řadě zemí, kde nebyla uplatněna opatření, došlo k tomu, že celý systém byl přetížen a došlo k ne nezbytným úmrtím a přetížení zdravotnického systému.

V tuto chvíli, když se podíváme na data v našich podmínkách, tak my máme 976 hospitalizovaných, což je poměrně prudký nárůst od situace, která tady byla před třemi týdny, a v podstatě jsme se dostali na desetinásobek. Co se týká poměru hospitalizovaných k počtu pozitivních, ten jen kolem 2,8 a příliš se neliší, a když hovoříme o celkových číslech, tak je třeba říci, že to není to podstatné. My v tuto chvíli jsme schopni zachytit pouze určitou část, ale podstatná jsou - a tam ta data jsou zcela jasná a takříkajíc nezfalšovatelná - data o počtu hospitalizovaných, o počtu těžkých případů, případů, které vyžadují kyslíkovou terapii, případně intenzivní péči a ventilaci.

Je jasné, že v tuhle chvíli i tady je naprosto zřetelný nárůst, který dosahuje u hospitalizovaných na JIP jsme na úrovni 173 osob, co se týká umělé plicní ventilace, tak to je 111 osob a jedna osoba je na ECMO.

Když si nějakým způsobem řekneme, proč bychom měli vlastně mít tady možnost zavést opatření, která tato čísla nějakým způsobem ovlivní a změní, tak je zřejmé, že my jsme v situaci, kdy tady je komunitní přenos, kdy se beze zbytku nepodaří vytipovat v populaci veškeré zdroje a řada lidí je zachycena už jako pozitivních, aniž víme, od koho se nakazili. Pokud nebudeme nic dělat, tak na té křivce se dostaneme na počty mnoha desítek tisíc pozitivních a bohužel i řady stovek zemřelých. Relativní denní záchyty v tuhle chvíli se pohybují na úrovni, kdy my jsme měli pozitivních vzorků kolem 3 %, 7 %, teď se dostáváme už na hodnoty 13 % - 14 %. To reprezentuje narůstající nálož v populaci a my z toho samozřejmě usuzujeme, že onemocnění je v populaci podstatně více než jich tady bylo dříve a je jich také podstatně více než ten systém ukazuje.

Tato čísla se promítají (?), byť to není přímá úměra, do počtu těžkých případů. A je zřejmé, že případy, které jsou teď, jsou mírnější než byly na jaře /je to zhruba pětkrát/, nicméně pokud tady máme nárůst třeba dvacetkrát, tak je jasné, že prostým vynásobením se dostaneme na počty, které opravdu začínají ohrožovat kapacitu našeho systému. A pokud nebudeme nic dělat, tak se dostaneme do situace, kdy naše lůžka budou obsazena covidovými pacienty.

Já bych tady jenom chtěl říci, že kapacita v tuto chvíli je dostatečná. Máme kolem tisíce lůžek intenzivní péče s ventilací, máme zhruba pět a půl tisíce lůžek, která jsme schopni použít pro pacienty s covidem. Ale je tu jedno ale. My v tuto chvíli nemáme lůžka, která jsou neobsazená. Ta neobsazená lůžka se poměrně intenzivně plní a v řadě případů se zaplnila, to znamená, pro další postup už musíme provádět restrukturalizaci v jednotlivých regionech a používat lůžka, která se standardně používají pro případy jiné, jiných diagnóz. To znamená, covid nás limituje v tom, že nebudeme moci poskytovat veškerou péči tak, jak bychom chtěli, a bude docházet k odkládání péče.

Proto je jedinou šancí, abychom tento nárůst zastavili. A my můžeme udělat opatření, která to jsou schopna redukovat. Ta opatření jsou na celé široké škále, nicméně naprostá většina z nich není realizovatelná v rámci zákona číslo 258, to znamená zákona o ochraně veřejného zdraví, protože ten nám neumožňuje provádět opatření plošná. Z těch opatření, která chystáme, se v podstatě mimo rámec nouzového stavu dá uplatnit omezení škol. To chceme skutečně udělat od pondělí. Týká se to naprosto dominantně středních škol, kde chceme na 14 dnů zrušit prezenční výuku a udělat výuku distanční. Tento postup v podstatě umožňuje snížit nálož v populaci.

Chci tady říci, že ta opatření, všechna, která připravujeme, jsou opatření krátkodobá. Když jsme analyzovali s řadou expertů i ze zahraničí, našich expertů, kteří jsou na zahraničních renomovaných pracovištích, tak jsme se shodli na tom, že z těch různých strategií, které k dispozici jsou, strategie, která znamená rychlý zásah na krátkou dobu a potom uvolnění, je strategie nejefektivnější a překvapivě také nejlevnější. Proto se snažíme aplikovat tuto strategii.

Kromě škol chceme udělat opatření i jiná. Já tady nechci zabíhat do detailů. Samozřejmě v případě dotazů popíšu detailněji opatření ve školách. Kromě středních škol se týkají v podstatě plošně toho, že chceme omezit hudební výchovu a tělocvik, protože tam je největší riziko kontaktu, a chceme omezit různé kroužky, které ve školách jsou.

Opatření, která už jsou nutná v rámci nouzového stavu, to jsou opatření, která omezují shromažďování osob. Tam to skutečně nejde realizovat mimo nouzový stav. My už jsme byli napadeni za opatření minulého týdne, kde jsme zkrátili otevírací dobu v restauracích, barech a podobných provozovnách ze 24 h na 22 h, a už tady nám je namítáno, že k tomu nemáme mandát podle naší legislativy.

Abych to tedy shrnul, hlavní důvody, které vedou k tomu, že potřebujeme nouzový stav, je vyhlášení opatření, která skutečně pomohou zastavit raketový nárůst, který tady byl, který ohrožuje kapacitu našich zdravotnických zařízení.

Já bych tady chtěl velmi poděkovat všem, kteří bojují za to, aby naši pacienti dostali adekvátní péči, to znamená zejména všem zdravotníkům. Ti jsou na pokraji vyčerpání. Jsou v tom systému šest měsíců, byť v letním období byl ten nápor podstatně menší, ale v tuto chvíli je obrovský počet zdravotníků v různých karanténách a díky tomu musíme někde zavírat i oddělení. To znamená, vede to k tomu, že kapacita péče se tím snižuje.

Abychom mohli využít i další posily, tak zase potřebujeme nouzový stav. My chceme zapojit mediky lékařských fakult, zejména z posledních ročníků, a proto, abychom to mohli učinit a mohli jim vyhlásit pohotovost, tak zase je nutný nouzový stav.

Jinak co se týká omezení shromažďování, tak ta opatření chceme cílit skutečně na volnočasové aktivity, ne na aktivity, které jakýmkoliv způsobem interferují s naším ekonomickým životem. Je jasné, že dopady na kulturní a sportovní akce jsou, budou nepochybně ekonomicky postiženy, ale zase je to na dobu minimální, to znamená na dobu 14 dnů a potom to chceme rozvolnit. Ta opatření v kostce jsou taková, že u sportovních akcí chceme, aby nadále veškeré profesionální soutěže i běžné výkonnostní soutěže běžely, ale bez diváků. Obecné omezení bude deset osob uvnitř, dvacet osob mimo. V kultuře budou výjimky na klasická divadla, činohru, nebudou ale možné muzikály nebo opery, protože prostřednictvím zpěvu je velmi intenzivní šíření tohoto viru. Proto zase na tu krátkou dobu toto omezujeme.

Co se týká seniorů, tak to je skupina, která je vůbec nejvíce ohrožena. Opakovaně se tady ukazují data, že v kombinaci s komorbiditami tito lidé skutečně výrazně častěji umírají než naše běžná populace, a proto musíme udělat vše proto, aby tato kategorie nebyla nakažena. My zatím neomezujeme dobu v různých supermarketech, obchodech, a nevymezujeme ji pro seniory, ale jenom proto, že chceme apelovat na to, aby během těchto 14 dnů opravdu omezili návštěvy různých zařízení, abychom tak snížili riziko nákazy.

Pokud se nám to podaří během těch 14 dnů, tak dojde k výraznému rozvolnění, protože pokud bychom pokračovali v tom trendu, který tady je, tak naše reprodukční číslo se pohybuje nyní na 1,2, což je úspěch proti tomu, jak to vypadalo na počátku září, v těch prvních devíti dnech, nicméně jsme se dostali do situace, kdy toto číslo je stále rostoucí.

Takže si musíme uvědomit, že podle různých scénářů bychom narůstali a měli bychom tady čtyři, pět tisíc pozitivních denně, z čehož se rekrutuje adekvátně vyšší počet osob hospitalizovaných. A je stejně drahé udržovat reprodukční číslo na jedné, když tady budeme mít 300 případů denně a když je budeme mít na úrovni třeba 4,5 tisíc. Na druhou stranu při tom vyšším čísle nám začne kolabovat zdravotnický systém. To je důvod, proč toto všechno chceme udělat. V žádném případě nechceme omezovat život lidí této země, abychom to dělali ne nezbytně. Tady je jasné, že to udělat musíme, protože naše parametry jsou teď bohužel opravdu jedny z nejhorších na světě a ta křivka příliš optimismu bez opatření nevzbuzuje.

Já bych se velmi chtěl přimluvit za to, aby bylo akceptováno toto opatření. Je jakýmsi rámcem, to znamená vůbec na sebe neváže nějaká tvrdá opatření, která tady byla na jaře, ta určitě dělat nechceme, ale potřebujeme opatření, která jsou schopna celý ten stav zastabilizovat a po 14 dnech je chceme rozvolnit. Děkuji za pozornost.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Paní, jděte do...: Má covid, leží doma. 100 telefonů a nic! Hygiena, lékaři? Silný příběh Premiér Babiš: Nikdo nechce zavírat obchody, restaurace a provozy. Ale je to nutné Prymula zakázal zpívat Celá ČR nakažená. Strašná tabulka. Předního odborníka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.