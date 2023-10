Ministr Rakušan: Chci rozpočet sestavit konzervativně na základě příjmů, které jsem schopen predikovat

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

chtěl bych poděkovat i za věcný tón té diskuse, která tady byla. Já se těším i na rozbor jednotlivých kapitolních sešitů podrobně na bezpečnostním výboru, kde samozřejmě budu přítomen a budu se o tomto bavit. Chtěl bych několik informací tady možná uvést na pravou míru a já skutečně teď nepodsouvám a nejdu do konfliktu v tom, že by si někdo chtěl vymýšlet nebo něco takového, ale interpretace těch všech tabulek někdy není jednoduchá a ne všechna čísla se třeba úplně dohledají, a byl bych rád, kdyby tady některé věci zazněly přesně.

Takže začněme těmi detaily, pak se dostaneme k velkým číslům. Deset milionů na záchranáře, vodní záchranáře je alokováno i v rozpočtu na rok 2024.

Co se týká dobrovolných hasičů, a to mně určitě i pan kolega Ryba potvrdí, to ho určitě zajímalo. Tady se přece nejedná o žádný pokles. Sedm set deset milionů v rozpočtu na příští rok určených na investice, 100 milionů v rozpočtu na příští rok určeno na neinvestice, 10 milionů určeno na spolkovou činnost, přičemž v té spolkové činnosti je to jediný řádek, kde se o nějaký faktický pokles jedná, přičemž vždycky, a víte, že to tak bývalo, ve chvíli, kdy se nevypotřebují veškeré výdaje na investice, které se nikdy nevypotřebují zcela, tak se přesouvá z té investiční části právě na spolkovou činnost, s čímž logicky počítáme i v rozpočtu na příští rok. Fakticky tedy dobrovolní hasiči jsou sanováni. A já chci připomenout, že ve chvíli, když já jsem zdědil rozpočet ještě po bývalé vládě, tak na dobrovolné hasiče bylo alokováno 400 milionů korun a my jsme navýšili na 800 milionů korun. Teď se nebavím dopodrobna o každé jednotlivé částce, ale bavím se o tom, že tam došlo k jednoznačnému navýšení, a to navýšení je zachováno i v úsporném rozpočtu příštího roku.

Potom nekombinujme dvě věci. Ano, prevence kriminality, ale nezmiňujme, prosím, preventisty kriminality. Na ty tam peníze jsou, a to ve stejné částce jako loni. To jsou tzv. neinvestiční dotace do prevence kriminality a ty žádným způsobem kráceny nebyly. Stejně jako v loňském roce je tam nějakých 14,4 milionu korun. Kde se krátilo, ano, to je pravda, jsou třeba investice do kamerových systémů, přičemž ovšem tady to říkám ze zkušenosti starosty s téměř desetiletou praxí, prostě to už jsou finanční prostředky v cenách kamer, které výrazně klesly třeba s tím, jaká byla realita někdy před 10-15 lety, na které prostě ta města a obce jednoznačně mají finanční prostředky i z vlastních rozpočtů.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koukám na kolegu Kubíčka, omlouvám se, že si vyberu jeho příklad, ale České Budějovice, kdybychom vypsali titul na kamery, tak toho třeba využijí, zažádají si o kameru do kamerového systému, možná ne. Já kdybych byl starosta, tak to udělám. Ale zcela objektivně říkám, že v miliardových rozpočtech takto velkých měst prostě máme na to, abychom kamerový systém v téhle chvíli byli schopni zadotovat i z vlastních prostředků. Tedy pokud jdeme do úsporných opatření, tak nešetříme na preventistech kriminality, to znamená na těch, kteří reálně vykonávají právě tu činnost záslužnou, o které jste, paní poslankyně, prostřednictvím pana místopředsedy, mluvila. Ta je záslužná, na těch nešetříme, tam peníze zůstávají. Ale ano, pokud jsme připravovali rozpočet, kde se šetřilo i na dotačních titulech, tak jsme logicky šli od takových titulů, na které prostě města a obce mají.

Ale ještě jednou říkám, jediný rozdíl v dotacích hasičům, dobrovolným hasičům vůbec není v investicích, nestrašme je. Mají tam 710 milionů na investice, to znamená i na techniku, na opravy zbrojnic, neinvestice 100 milionů. Jediné, kde je ta úspora, je spolková činnost, přičemž já dopředu avizuji, že přebytky v rámci roku z nevyčerpaných investičních a neinvestičních dotací se právě přesouvají do spolkové činnosti. Dělalo se to tak i v minulosti a není na tom nic zvláštního. Tedy stejná suma rozpočtu, jaká byla. Nestrašme dobrovolné hasiče. Na ty jsme určitě pamatovali zásadně.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8005 lidí

Pokud se bavíme o poklesu rozpočtu, tak teď odečteme, prosím, evropské zdroje. My jsme konzervativně nezahrnovali do rozpočtu evropské peníze, které ještě nemáme jisté. Ale evropské peníze samozřejmě do rozpočtu přijít mohou. Už v současné době se na azylovou a migrační politiku jedná o částce 30 milionů euro. To je věc, která je rozjednaná. Výrazně může navýšit rozpočet. Vláda svým usnesením rovněž posvětila to, že bude posílen výkon práce na odboru azylové a migrační politiky, která mimochodem bude zvládat i případné posilování našeho trhu práce o pracovníky ze zahraničí. To je schváleno ve vládním usnesení.

A rozdíl v rozpočtech, pokud odečteme zdroje evropské, je 96,7 miliardy v letošním roce, 95,6 miliardy v roce příštím, takže reálný rozdíl je minus 1,2 miliardy. Ministerstvu vnitra se povedlo, pokud vezmeme tu rétoriku, že se bojuje s ministrem financí, byť naše vláda to tak nedělá, tak máme 98,6 % rozpočtu loňského roku. A to je prostě v úsporném rozpočtu z mého pohledu věc, která není špatná.

Prosím, přestaňme rovněž strašit, byť to je nerozpočtová věc, ale zmínila jste ji, slučování obvodních oddělení, ať tento projekt zastavíme. Nezastavíme, protože tento projekt reálně vede k tomu, že je v ulicích více policistů. Tento projekt zatím probíhal ve Středočeském, Karlovarském a Libereckém kraji a slučování obvodních oddělení je to, že dvě oddělení zůstávají zachována pod jednou velitelskou střechou. Pokud jsou zachována pod jednou velitelskou střechou, znamená to, že jedno velení odpadá, a to znamená, že reálně máme naopak více příslušníků pro výkon jejich reálné praxe v terénu. Nestrašme věcmi, které prostě neodpovídají realitě. To, že samozřejmě jedno obvodní oddělení není nadšené z toho, že holt už se nejmenuje podle dané lokality, ale spadá pod jiné obvodní oddělení, ale nezaniká tam to pracoviště policie v té dané vesnici, v té dané obci nadále existuje. To je slučování. To není rušení. A to je přece velký rozdíl. Naopak podle informací z Policejního prezidia tohle má význam pro výkon samotné služby jako takové, takže to byla další nepřesnost, která se tady objevila.

Pokud se bavíme o poklesu počtu policistů, tak v současné době to pro letošek není pravda. Máme nárůst policistů, pokles byl v loňském roce, v současné době je příchod nových policistů vyšší než odchodovost policistů. A pokud je nebudeme strašit, tak se domnívám, že jsme schopni toto také zachovat.

Další věc, vy tam nevidíte peníze na střeleckou a fyzickou přípravu policistů, protože to bude rozpočtováno z jiné kapitoly, a to z kapitoly Národní sportovní agentury. To je dohoda, která tady je. A na sportovní střeleckou přípravu půjdou peníze právě odtud. Takže ano, nenajdete je u nás v řádku, ale neznamená to, že se bude šetřit na tělesné a sportovní přípravě. To je prostě mezirezortní dohoda, jakým způsobem toto, co jste zmínila, bude financováno. Takže ani toto v rozpočtu nechybí.

Co se týče občanských zaměstnanců, kteří se promítají do služebního poměru, tak podle informací z Policejního prezidia se bude jednat maximálně o jednu pětinu lidí, kteří přišli o svoji práci v rámci občanského zaměstnance. A ten občanský zaměstnanec musí projít klasickým přijímacím řízením, splnit veškeré požadavky. A ano, pokud je to člověk, který splní erudici, nároky psychologických i fyzických testů, tak není žádný důvod, aby policie takového člověka měla. Tedy není to tak, že by sto procent lidí, kteří budou propuštěni z pozice občanského zaměstnance, přešli do služebního poměru. Jak říkám, jedná se o jednu pětinu a je zcela logické, že u některých lidí jim sami jejich nadřízení řeknou, že je žádoucí, aby zkusili vstoupit do služebního poměru. Já na tom opravdu nevidím nic zvláštního, pokud policie nabírá.

Pokud se bavíte o 46 tisících policistů, tak toto usnesení je usnesení vaší vlády. Vaše vláda nadiktovala, že bude 46 000 policistů. A já říkám, že tento stav v současné době není možné naplnit. V současné době se snažíme, abychom se dostali na číslo 40 000 policistů, což je to, s čímž v současných rozpočtech počítáme.

Zároveň bych chtěl říci, že na platy zdánlivě v těch tabulkách ne, že chybí 2 miliardy, nevím, kde se to číslo vzalo, ale chybí 0,9 miliardy. A tyto peníze, finanční prostředky budou vnitřními přesuny do platových náležitostí dány. To znamená, že v příštím roce, rozhodně neslibuji a nebudu tady lhát, v loňském roce jsem řekl, že od ledna zvýšíme 10 % na tarifech, a to se stalo. V letošním roce nebudu slibovat, že od ledna zvýšíme, ale slibuji, že nepoklesnou reálné platy policistů a hasičů. A to je důležitý slib, který tato vláda i v úsporném rozpočtu, který jsme tady na koncipovali, dáváme.

Pokoušel jsem se tady říci ty nejdůležitější věci, které z mého pohledu neseděly. Vodní záchranáři mají peníze. U dobrovolných hasičů v podstatě neklesáme na nic. Na investice bude. Na preventisty kriminality je také. Na sportovní střeleckou přípravu také, pouze to nevidíte v tom řádku, na který jste byli doposavad zvyklí.

Na evropské úrovni jsem zapomněl říct, máme připraveny i projekty, o které samozřejmě v příštím roce budeme žádat a nedáváme je do rozpočtu, jsou to projekty do provozu a investiční projekty právě pro hasiče a policisty, abychom dokázali, že jsme schopni díky evropským penězům dostát i investičním a provozním závazkům, které máme. Tohle samozřejmě připravujeme. A znovu říkám, v rozpočtu evropské peníze, ty potenciální evropské peníze nejsou, protože bych také mohl čarovat s čísly, mohl bych je tam teď dát, a vy byste mi zcela po právu říkali, a já bych to v opozici dělal také, že přece tyhle peníze ještě nikde na účtech nejsou, ještě nejsou schváleny. Ale můžu vám ukázat rozpočtovou rozvahu, o co všechno je zažádáno, co všechno může ještě rozpočet Ministerstva vnitra v příštím roce posílit. A může se dokonce stát, což je teď odhad, že v celkových sumách bude příjem rozpočtu Ministerstva vnitra, i pokud vyjde třeba teď ta první třicetimilionová dotace do migrační a azylové politiky, tak bude dokonce celkově v příjmové sumě vyšší, než byl rozpočet roku 2023. Ale to já nebudu dělat. Já chci ten rozpočet sestavit konzervativně na základě příjmů, které jsem schopen v téhle chvíli jistojistě predikovat a které prostě do toho rozpočtu přijdou.

Pokusil jsem se tady reagovat na věci, které jste řekli. Stále mluvíte o kampani za 42 milionů korun. To je rámcová smlouva, pokud se nepletu, do roku 2052 pro všechny vládní instituce, nikoliv pro Ministerstvo vnitra k případné mediální kampani. Rámcová smlouva! Rámcová smlouva není zaplacena. Proto vám říkám, že ta kampaň, o které vy namítáte, že je zbytečná, tak ta stála 15 milionů korun.

A pokud někde dáváte strategické informace ve společnosti, kde 37 % lidí nekonzumuje žádné informace, podle výzkumu relevantních sociologů, z žádných zpravodajských serverů a vy těm lidem dáváte konzervativní cestou, třeba i nástěnek nebo nějakých vývěsných ploch ve vlacích, na nádražích, informace, kde si mohou zažádat o příspěvek na bydlení, jakým způsobem si mohou zažádat o nějakou konkrétní dávku, je to informace, která nemá logo žádné politické strany, nemá žádný obličej politika a poskytujete tam jenom osvědčenou informaci, ověřenou informaci, která může směřovat k občanům, kteří neumějí konzumovat informace odjinud. No, tak je to přece něco, co ten stát má.

Já mnohokrát nevím, co se po nás chce. Často se říká, vláda špatně komunikuje. Poté se říká, vláda si dělá vlastní kampaň. Já nevím, co je na dělání, co je na tom za vlastní kampaň, pokud lidem dáme na plakátovací plochu informaci o tom, kde si mohou zažádat například o příspěvek na bydlení ve chvíli, kdy to bylo velmi aktuální. Nemáte tam žádnou jinou informaci v té kampani, která byla financována z těchto patnácti milionů. Znovu opakuju, bavím se o té kampani Ministerstva vnitra. Nenajdete jediné logo politické strany, jediný obličej politika. Najdete tam vždycky jenom krátké textové informace s relevantním odkazem, kde si občan může zažádat třeba o nějakou konkrétní pomoc. To je legitimní, strategická, cílená, mířená komunikace státu vůči lidem, kteří si ty informace neumí sami nějakou, třeba online cestou, obstarat. A já tohle považuju za něco, co naopak stát dělat má. A pokud vy tohle považujete za vyhozené peníze, ne 42 milionů, ale 15 milionů, já tedy nikoliv. A naopak si myslím, že je to něco, co by se dělat mělo.

Pokud se bavíme ještě o dalších možnostech financování, třeba je schválená - a opět to v rozpočtu nenajdete, protože tam budu dávat věci, které jsou jisté, ale je schválená strategická, je schválen strategický dokument rozvoje Letecké služby Policie České republiky, kde samozřejmě hodláme na tom participovat i ve spolupráci s armádou a chceme, aby finanční prostředky, které jsou určeny do výdajů na obranu, byly využitelné i v resortu Ministerstva vnitra. Na tom samozřejmě pracujeme a dohoda s paní ministryní Černochovou je v tomhle velmi kolegiální a jednoduchá.

Děkuju.

Psali jsme: Ministr Rakušan: Cvičení ZÓNA 2023 prověří krizové plány při mimořádné události v Temelíně Ministr Rakušan: Nezáleží na tom, jaký telefon používáte, ale s kým tím telefonem mluvíte Ministr Rakušan: Namátkové kontroly na slovenských hranicích pomohou s bojem proti převaděčům Ministr Rakušan: Všichni musí vědět, že zákony platí pro každého

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama