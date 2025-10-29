Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán

Když jedeme s dětmi na výlet, vždycky se zajímáme o historii toho místa, navštívíme památky, ale i pomníčky a hřbitov. Uznávám, že to asi není pro malé děti vrchol zábavy, ale jsem přesvědčená, že je to důležité - zažít historii na vlastní kůži, pochopit souvislosti a projevit úctu a respekt.
Tišnov je místo s bohatou historií. Od zachovaných Tišnovských uliček přes vzpomínky na židovskou komunitu až po velkou kapitolu bombardování města na konci války. A na místním hřbitově spočívá pod rudou hvězdou také neznámý partyzán. Čest jeho památce.
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV