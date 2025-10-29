Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán

29.10.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k historii.

Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Když jedeme s dětmi na výlet, vždycky se zajímáme o historii toho místa, navštívíme památky, ale i pomníčky a hřbitov. Uznávám, že to asi není pro malé děti vrchol zábavy, ale jsem přesvědčená, že je to důležité - zažít historii na vlastní kůži, pochopit souvislosti a projevit úctu a respekt.

Tišnov je místo s bohatou historií. Od zachovaných Tišnovských uliček přes vzpomínky na židovskou komunitu až po velkou kapitolu bombardování města na konci války. A na místním hřbitově spočívá pod rudou hvězdou také neznámý partyzán. Čest jeho památce.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Bezdomovectví zabíjí
Prokšanová (KSČM): Kvalita vzdělání stojí a padá s dobrými pedagogy
Prokšanová (KSČM): Nechme dětem dětství
Prokšanová (KSČM): Během projevu Donalda Trumpa byl násilně vyveden

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl komunistický režim pro svou represivnost odsouzeníhodný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán

18:02 Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k historii.