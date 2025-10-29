Muskova Wikipedie. „Najdete tam pravdu o Majdanu,“ libuje si vědec

29.10.2025 18:50 | Monitoring

Vizionář Elon Musk ohlásil spuštění první verze systému Grokipedia, který je podle něj už nyní mnohem lepším zdrojem informací než Wikipedia. Politolog Ivan Katchanovski upozorňuje, že Grokipedia na rozdíl od cenzurní Wikipedie pracuje s jeho vědeckými články o masakru na Majdanu v roce 2014, který se mohl odehrát jinak, než informují západní mainstreamová média.

Muskova Wikipedie. „Najdete tam pravdu o Majdanu,“ libuje si vědec
Foto: Repro ČT24
Popisek: Reportáž o Euromajdanu na ČT24

Musk na síti X krátce informoval o spuštění nové studnice poznání, jakési internetové encyklopedie s využitím umělé inteligence Grok, kterou Musk vyvíjí.

„Grokipedia.com verze 0.1 je nyní k dispozici. Verze 1.0 bude desetkrát lepší, ale i verze 0.1 je podle mého názoru lepší než Wikipedia,“ prohlásil Musk.

A za pravdu mu ihned dává politický expert z univerzity v Ottawě Ivan Katchanovski, protože Wikipedia jeho akademické práce cenzuruje, zatímco Grokipedia pracuje se všemi informacemi.

„Několik článků na Grokipedii podrobně citují přesvědčivé důkazy z mých knih a recenzovaných časopiseckých článků týkajících se masakru na Majdanu na Ukrajině. Wikipedia je zcela cenzuruje, papouškuje média a zakrývá důkazy o masakru,“ tvrdí Katchanovski.

Konkrétně Grokipedia cituje celé pasáže z jeho děl, když analyzuje masakr na Majdanu.

„Svědectví více než 800 účastníků Majdanu a videa synchronizovaná s časovou osou střelby dále potvrzují, že ostřelovači operovali z budov obsazených protestujícími, což naznačuje, že členové opozice nebo přidružených skupin se pravděpodobně podíleli na operaci pod falešnou vlajkou s cílem eskalovat krizi a ospravedlnit odvolání Janukovyče,“ informuje Grokipedia.

Na základě řady zjištění a článků Katchanovského a dalších expertů Grokipedia pracuje s tvrzeními, že za střelbu do demonstrantů na Majdanu jsou zodpovědní tehdejší opozičníci.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 1945 lidí
„Forenzní balistické vyšetřování provedené ukrajinskými vládními experty během procesu o masakru na Majdanu odhalilo, že trajektorie střel, které zabily několik demonstrantů, pocházely ze směru hotelu Ukraina, budovy, která byla v té době pod kontrolou demonstrantů na Majdanu, a nikoli z pozic speciálních sil Berkutu,“

„Tato zjištění naznačují, že nejméně šest demonstrantů na Majdanu bylo zabito a nejméně deset zraněno výstřely z oblastí ovládaných demonstranty, což je v rozporu s tvrzením, že střílely vládní síly z opačného směru,“ cituje Katchanovski článek vytvořený umělou inteligencí.

Podle Grokipedie je po analýze důkazů z akademických studií a záběrů z místa s časovým označením konkrétních výstřelů zřejmé, že mnoho úmrtí demonstrantů bylo způsobeno střelbou pocházející zezadu nebo z boku postupujícího davu, což odpovídá pozicím obsazeným jednotkami sebeobrany Majdanu, nikoli ustupujícími liniemi speciálních sil Berkut.

„Svědectví zraněných aktivistů Majdanu v soudním řízení a vyšetřováních to dále potvrdila, přičemž několik z nich uvedlo, že byli střeleni zezadu nebo z boku neznámými střelci v oblečení demonstrantů, zatímco vzorce střelby lidí z Berkutu – zkoumané na základě dopadů kulek na barikády – ukázaly, že výstřely směřovaly nad nebo před demonstranty, nikoli do hustého davu,“ cituje Katchanovski zprávu vytvořenou Grokipedií.

 

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete umělou inteligenci Grokipedia za důvěryhodnější než mainstreamová média?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

