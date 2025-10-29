Musk na síti X krátce informoval o spuštění nové studnice poznání, jakési internetové encyklopedie s využitím umělé inteligence Grok, kterou Musk vyvíjí.
„Grokipedia.com verze 0.1 je nyní k dispozici. Verze 1.0 bude desetkrát lepší, ale i verze 0.1 je podle mého názoru lepší než Wikipedia,“ prohlásil Musk.
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.
A za pravdu mu ihned dává politický expert z univerzity v Ottawě Ivan Katchanovski, protože Wikipedia jeho akademické práce cenzuruje, zatímco Grokipedia pracuje se všemi informacemi.
„Několik článků na Grokipedii podrobně citují přesvědčivé důkazy z mých knih a recenzovaných časopiseckých článků týkajících se masakru na Majdanu na Ukrajině. Wikipedia je zcela cenzuruje, papouškuje média a zakrývá důkazy o masakru,“ tvrdí Katchanovski.
This & few other Grokipedia articles extensively cite overwhelming evidence from my books & peer-reviewed journal articles concerning Maidan massacre in Ukraine. Wikipedia completely censors them, parrots media & covers up evidence of false flag massacre. https://t.co/zezYB3gn3g— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) October 28, 2025
Konkrétně Grokipedia cituje celé pasáže z jeho děl, když analyzuje masakr na Majdanu.
„Svědectví více než 800 účastníků Majdanu a videa synchronizovaná s časovou osou střelby dále potvrzují, že ostřelovači operovali z budov obsazených protestujícími, což naznačuje, že členové opozice nebo přidružených skupin se pravděpodobně podíleli na operaci pod falešnou vlajkou s cílem eskalovat krizi a ospravedlnit odvolání Janukovyče,“ informuje Grokipedia.
Na základě řady zjištění a článků Katchanovského a dalších expertů Grokipedia pracuje s tvrzeními, že za střelbu do demonstrantů na Majdanu jsou zodpovědní tehdejší opozičníci.
„Tato zjištění naznačují, že nejméně šest demonstrantů na Majdanu bylo zabito a nejméně deset zraněno výstřely z oblastí ovládaných demonstranty, což je v rozporu s tvrzením, že střílely vládní síly z opačného směru,“ cituje Katchanovski článek vytvořený umělou inteligencí.
Podle Grokipedie je po analýze důkazů z akademických studií a záběrů z místa s časovým označením konkrétních výstřelů zřejmé, že mnoho úmrtí demonstrantů bylo způsobeno střelbou pocházející zezadu nebo z boku postupujícího davu, což odpovídá pozicím obsazeným jednotkami sebeobrany Majdanu, nikoli ustupujícími liniemi speciálních sil Berkut.
„Svědectví zraněných aktivistů Majdanu v soudním řízení a vyšetřováních to dále potvrdila, přičemž několik z nich uvedlo, že byli střeleni zezadu nebo z boku neznámými střelci v oblečení demonstrantů, zatímco vzorce střelby lidí z Berkutu – zkoumané na základě dopadů kulek na barikády – ukázaly, že výstřely směřovaly nad nebo před demonstranty, nikoli do hustého davu,“ cituje Katchanovski zprávu vytvořenou Grokipedií.
Wow! Grokipedia beats Wikipedia concerning Maidan massacre in Ukraine. It's based on my academic studies which Wikipedia censors: "Witness testimonies from over 800 Maidan participants and videos synchronized with shooting timelines further corroborate that snipers operated from… https://t.co/HuU79s4E4r pic.twitter.com/wqWVfTpUHq— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) October 28, 2025
autor: Jakub Makarovič