Ministr Rakušan: Dohoda o migraci je nesporným úspěchem dlouhodobého vyjednávání ČR

Hezký den. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nebojte se, nejdu zneužívat přednostního práva. Já zcela respektuji, kdo je svolavatelem schůze. A samozřejmě respektuji, že se do diskuse pustím v té chvíli, když padnou nějaké relevantní dotazy a ty jistě tady v diskusi padnou.

Já jdu za nás pouze říci, že my jsme pro schválení programu schůze, podporujeme jeho schválení, považujeme za rozumné, abychom k tomuto tématu otevřeli debatu, a to z několika důvodů. My se domníváme, že ta dohoda je nesporným úspěchem dlouhodobého vyjednávání České republiky a chceme k tomu tady přednést jednoznačné argumenty, které toto podpoří. A za další si myslíme, že je potřeba reagovat na nejrůznější mediální výroky, které se objevují a mnohokrát dokazují, že té problematice do hloubky opravdu málokdo rozumí a málokdo má představu o tom, co Česká republika skutečně schválila.

Migrační politika je určitě tématem, ke kterému tady máme diskutovat, máme vystupovat, a proto říkám i za vládní většinu, že podpora programu této schůze je něčím samozřejmým. Zaznamenali jsme tady řadu mimořádných schůzí, které žádný valný smysl neměly. V tomto případě se domnívám, že ten smysl má, a to právě proto, abychom tady mohli demonstrovat a vysvětlit dohodu, která je jednoznačným úspěchem České republiky, jednoznačným úspěchem evropské politiky a jednoznačným základem pro to, aby se Evropě efektivně dařilo čelit migrační politice. Děkuji za slovo.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády

