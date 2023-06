Ministr Rakušan: Polsko a Maďarsko jednají proti českým národním zájmům

reklama

Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři. Já jsem studoval germanistiku a vím, že pan Babiš umí výborně jazyky - a to myslím zcela vážně, umí jich hodně. Tak ví, co to je eintopf, co se tam všechno hází a jak potom ta samotná chuť je občas tímhle poznamenaná.

Ale já nepůjdu do stejného tónu jako on, já mám potřebu se zastat toho, kdo tady není, a to premiéra vlády České republiky Petra Fialy. Já se nebudu teď zabývat jednoznačně lživými výroky, které se týkají nejrůznějších oblastí, nejrůznějších ingrediencí eintopfu, které tady byly, ale potřebuji a považuji za důležité říci, co premiér Fiala včera a dnes na pokračující radě pro Českou republiku vyjednal.

Za prvé, Evropská rada uznala úsilí České republiky a dalších států, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Premiér České republiky Petr Fiala prosadil do závěrů Evropské rady rozhodnutí, že by Česká republika měla obdržet další finanční podporu z rozpočtu Evropské unie právě na uprchlickou vlnu mířící do České republiky z Ukrajiny.

Polsko a Maďarsko ovšem z vnitropolitických důvodů celou noc blokovaly přijetí těchto závěrů. Polsko a Maďarsko tedy na této radě jednají proti českým národním zájmům. (Nesouhlasné volání v levé části sálu.) A kdo vyzývá, abychom se spojili s Polskem a Maďarskem, buď neví, co říká, anebo v této věci prostě hájí cizí zájmy. Jak už bylo několikrát zmíněno, v této chvíli Česká republika bojuje na evropské úrovni z pozice Petra Fialy a z pozice celé vlády za české zájmy, za maximální podporu ve věci ukrajinské migrace, a to je to, o co premiér dnes usiluje.

Jestli Polsko a Maďarsko z toho důvodu, že se někomu blíží volby, anebo důvodů jiných, má v téhle chvíli postoj, který neodpovídá českým národním zájmům, tak v té chvíli se uměle stavět za konstrukt V4 je naopak tím, co zrazuje zájmy obyvatel České republiky, naše finanční zájmy naší země a dokonce i naše bezpečnostní zájmy. Říkejte fakta, rada pokračuje a já plně doufám, že premiér vlády České republiky Petr Fiala zcela v souladu s mandátem, který od naší vlády má, prosadí co nejlepší pozici a finanční podporu pro Českou republiku.

Chtěl bych panu premiérovi za to, že tuto pozici hájí a hájí ji statečně a hájí ji už druhý den, srdečně poděkovat. (Poslanci v levé části sálu buší do lavic, v pravé potlesk.)

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš (ANO): Rakušan tomu nezabrání! Protože už jsou tady. Migranti už jsou tady Vláda chce šetřit, současně nabírá úředníky. Ale ti budou placeni z evropských peněz, namítá Rakušan Vztyčený prostředníček... Stanjura místo hájení balíčku vyrazil za zábavou. Dusno už i v koalici Ministr Rakušan: Musíš si to někde sehnat, řekl mi Hamáček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama