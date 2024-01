Ministr Rakušan: Přišel čas dělat řadu věcí jinak

Dva roky vlády jsou za námi a my cítíme, že přišel čas si říct, že je potřeba řadu věcí dělat jinak. Přestat s politickým taktizováním. Se zbytečnými a nesrozumitelnými kompromisy. A začít dělat to, co je prostě správné.

reklama

I já si uvědomuji, že s vládou a výsledky její práce je spousta lidí nespokojená. Jedním z důvodů je určitě i špatná komunikace všech zákonů a úsporných opatření, které jsou pro tuhle zemi nezbytné a prospěšné, ale často jsme si nedali tu práci je lidem dobře vysvětlit. Ale není to rozhodně jen o komunikaci. Řada věcí, které jsme slibovali a chtěli, zůstala napůl cesty nebo jsme s nimi ani nezačali.

Vzkazujete nám to, píšete nám to. Rádi si to ale poslechneme přímo od vás, na to jsme jako starostové zvyklí. Jsme hnutí, jehož členky a členové už mnohokrát ukázali, že se umí starat o lidi. Ve městech i na malých obcích. Nebojíme se diskutovat a přijímat kritiku. A k tomu se chci jako předseda Starostů vrátit.

Od příštího týdne proto začíná velká šňůra debat. Zcela záměrně se chystám jet do měst, kde to od lidí schytáváme nejvíc. Přijďte na Debaty bez cenzury a společně se pobavme o tom, co je pro vás podstatné. Přijmu jakoukoli kritiku.

Vít Rakušan

Debaty bez cenzury:

22. 1. Karviná

29. 1. Sokolov

12. 2. Most

19. 2. Česká Lípa

4. 3. Vyškov

11. 3. Přerov

18. 3. Ústí nad Labem

25. 3. Havířov

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Střelba v Praze. Otazníky. A Rakušan „zakázal pochybovat“, zuří Konečná Zatímco Rakušan v tisku sliboval peníze policistům, odbory zuřily: Sebrali jim stravenky! To je dvojka: „Mladý Macron“ a jeho bývalý. Premiér a ministr zahraničí Farský (STAN): Korespondenční volba? My to doženeme. Na rozdíl od Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE