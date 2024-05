Ministr Rakušan: Společenství obcí je instrumentem, aby se slučovat nemusely

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za živou diskusi ve všech čteních tohoto zákona. Děkuji i za tu dnešní, která se v mnoha aspektech odchýlila od tématu projednávaného zákona, a už jsme skočili do státní služby, což je bod, který nás dnes s největší pravděpodobností také čeká.

Ale dovolte mně pár poznámek k té napjaté debatě, která tady byla na konci. Ne, paní poslankyně Vildumetzová chtěla signál od Ministerstva vnitra. Nikdo obce neslučuje, naopak společenství obcí, které je tady definováno, je instrumentem, aby se obce slučovat nemusely. Je instrumentem funkčních regionálních celků, aby se sdružovaly kapacity personální, finanční, strategické, koncepční. To všechno umožňuje společenství obcí právě tak, aby i malé obce měly šanci na svou existenci.

Jak vidíme, individuální názory poslanců - tu z jedné strany, tu z druhé strany - o tom, že by se slučovat mělo, tady jsou. Patrik Nacher to řekl jasně - slučujme obce, je v tom konzistentní. Já jsem konzistentní v tom, že říkám - obce slučovat nemáme a nebudeme. A tohle říkám, že vyslalo Ministerstvo vnitra celkem jasně.

K dalším věcem, o kterých jste tady hovořili, možná jednu poznámku. Proč se liší zákon o ústředních orgánech státní správy a samosprávě? No, právě proto, že pro státní správu jako takovou my máme tu koordinační roli, to jsou zaměstnanci státu, my organizujeme všechny ty úřady. A naopak, samosprávě máme dát jenom co nejobecnější pravidla pro to, aby to skutečně samospráva byla, a aby ony mohly samy, ty úřady, si určovat takovým způsobem, jak je to pro ně efektivní.

Byla tady řada dotazů na to, jakým způsobem funguje Institut pro veřejnou správu. Chtěl bych říci, že tady ty ceny narostly jenom o inflaci. Nevím, o jakém nárůstu cen mluvíme, je to stále stejné a prokazatelně je to jenom inflačně navýšeno.

Suma sumárum ta diskuse byla dnes k mnoha jiným tématům. Například se debatovalo o tom, že dny na školení by nestačily na to, abychom vyškolili úředníky při přípravě digitalizace stavebního řízení, ale to se také nikde nepíše, je nějaká suma na ta standardní školení, ale samozřejmě možné v případě velkých systémových změn určovat i další dny na to, aby byli úředníci proškolováni, to ten zákon nikde nezakazuje, on se zabývá standardními školeními, kterými procházejí.

To asi sumarizace dnešní debaty. Děkuji za konstruktivní debatu ve výboru i za podporu pozměňovacích návrhů, které se týkají eLegislativy, eLegislativa se samozřejmě toho zákona týká, samozřejmě i kraje mají legislativní možnost podat svůj zákonný návrh a samozřejmě i úředníci krajů budou pracovat v eLegislativě. Takže tady věcná souvislost určitě je.

Děkuju za pozornost.

