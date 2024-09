Ministr Šalomoun: Nebyl na to dostatek času

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně Peštová tady přečetla moje sdělení pro vládu. Tak to prostě bylo. Bylo na to poměrně málo času a tohleto byla reflexe, která tam je. To sdělení není tak, jak to interpretuje paní poslankyně, že rozhodně tady bude nějaký infringement a podobně. Ale v té době, kdy se to posuzovalo, na to dostatek času nebylo a bylo fair vládu na to upozornit, aby tohle zvážila při svém zasedání. Vláda to zvážila a v tomhle znění tak, jak to vyslala do Poslanecké sněmovny, o tom máte debatovat.

Samozřejmě že za transpozici neodpovídá Legislativní rada vlády, ale odpovídá za to předkladatel, což je Ministerstvo životního prostředí. Legislativní rada vlády je vlastně poradní orgán vlády a ta jí nějakým způsobem radí. Pracovní komise jsou potom už pracovní komise Legislativní rady vlády. Některé pracovní komise to viděly, takže určitá oponentura i tímto tiskem samozřejmě proběhla. Takže v této míře posouzení tam oponentura proběhla. Mohla proběhnout širší, ale nebyl na to dostatek času.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

