Ministr Síkela: Jádro bude jedním z pilířů energetiky, je třeba zajistit bezpečné úložiště

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte mi, abych v krátkosti představil vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu tak, jak jej s úpravami ve třetím čtení schválila Poslanecká sněmovna širokou většinou 167 hlasů. Předkladatelem je MPO, v jehož gesci je zabezpečení činností v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem, které realizuje skrze zřízenou organizační složku státu, Správu úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO podle atomového zákona.

Návrh zákona v první fázi zpracovala pracovní skupina složená z MPO, SÚRAO, SÚJB a MŽP. Politický a společenský konsensus na přijetí této zvláštní právní úpravy je dostatečně zdokumentován. Cílem předkládaného návrhu zákona je naplnění ustanovení § 108, odstavce 4 atomového zákona, který předpokládá existenci zvláštního zákona upravujícího respektování zájmů obcí a jejich občanů v určitých procesech souvisejících s vyhledáváním lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, jakož i při samotném povolování provozu hlubinného úložiště.

Východisky znění návrhu zákona jsou věcné záměry z roku 2020, respektive neschválený věcný záměr z roku 2017, judikát Nejvyššího správního soudu a stávající právní úprava, která jednotlivá řízení směřující k výběru finální lokality, její územní ochrany a provozování jaderného zařízení již obecně popisuje.

Návrh zákona pak zavádí speciální postupy, chcete-li odchylky pro případ úložiště podle zákona o geologických pracích, horním zákoně a atomovém zákoně. Mezi speciálními postupy stojí za zmínku právní úprava konání ústních jednání přímo v dotčených obcích po prodloužené lhůtě nebo založení účastenství dotčené obce v řízení o stanovení chráněného území.

Proces výběru uložení úložiště včetně práva obcí vyjádřit své stanovisko se stane jedním z podkladů pro jednání vlády, která bude moci rozhodnout o dodatečných kompenzacích pro dotčené obce tak, aby mohly být vyrovnány dopady související s umístěním hlubinného úložiště nad rámec příspěvků daných atomovým zákonem.

Pro posílení transparentnosti a informovanosti dotčené veřejnosti, ve které stát nabízí více nástrojů již nyní, bude zřízena pracovní skupina pro dohled nad aktivitami SÚRAO. Pro spolurozhodování parlamentu na výběru finální lokality úložiště jsem s neutrálním stanoviskem respektoval politickou vůli sněmovny, která si nepřála přímé zapojení moci zákonodárné do moci výkonné, a vládní návrh pozměnila.

Přetrvávající požadavek obcí na absolutní právo veta či jiné formy vyjádření souhlasu s umístěním hlubinného úložiště v jedné z preferovaných lokalit po vzoru skandinávských zemí je v podmínkách ČR nerealizovatelný.

Žádná jiná stavba, navíc taková stavba veřejného zájmu vysoké míry důležitosti, jak o ní hovoří Nejvyšší správní soud, toto právo nemá. Ve sněmovně obdobné návrhy rovněž nenalezly podporu. Znovu podotýkám, že sněmovní návrh byl schválen výraznou většinou 167 hlasů. Tam, kde to odpovídá povaze procesu, umožňuje návrh i přímé zapojení občanů, přičemž to samotné je už principiálně zajištěno prostřednictvím procesu EIA.

Předložený návrh posiluje transparentnost celého procesu výběru lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, jak ostatně předpokládá i článek 10 směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Vzhledem k tomu, že článek 10 směrnice je do českého právního řádu již plně transponován a opakovaně přezkoumáván, jde návrh zákona plně nad rámec tohoto článku. Zapojení veřejnosti nebylo rozporováno naposledy ani misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci vzájemného hodnocení českého programu nakládání s radioaktivním odpadem v říjnu tohoto roku.

Všichni si uvědomujeme, že jádro je a bude jedním z pilířů české energetiky. Abychom jeho potenciál rozvíjeli a investovali do naší budoucnosti, je třeba zajistit bezpečné hlubinné úložiště. Díky hlubinnému úložišti budeme moci prodloužit životnost stávajících bloků, začít s výstavbou nových jaderných zdrojů a také využívat malé a střední modulární reaktory. Jen díky tomu zajistíme dostatek energií, budeme odpovědní k budoucí generaci a vytvoříme předpoklad pro rozvoj jaderné energetiky jako bezuhlíkového zdroje energie u nás.

Jsem rád, že ačkoli se jedná o velice citlivé téma, do přípravy zákona se zapojili aktivně poslanci napříč politickým spektrem ve výborech i senátoři z podvýboru pro energetiku a dopravy již před samotným schválením ve sněmovně.

Pokud jde o pozměňovací návrh, který doporučuje VHZD, který vrací úlohu parlamentu na spolurozhodování o výběru umístění hlubinného úložiště, zaujmu k tomuto návrhu neutrální stanovisko a budu respektovat rozhodnutí zákonodárců stejně, jak tomu bylo v případě jeho projednávání v Poslanecké sněmovně.

Nicméně si dovoluji dát ke zvážení, zda je s ohledem na široký a jednotný postoj sněmovny efektivní návrh zákona vracet zpět. Co se prvního bodu pozměňovacího návrhu týká, mohu vás ujistit, že alespoň naše vláda jinak nezpochybňuje potřebnost diskutovat s obcemi a rozhodnout o potřebných dodatečných kompenzacích. To, jak už jsem uvedl, nad rámec atomového zákona pro finální lokalitu. I když se bavíme o horizontu let 2028 až 2030.

Co se však současnosti a nejbližší let týká, rád bych zopakoval i na půdě Senátu, že jsem připraven s dotčenými obcemi ze 4 potenciálních lokalit diskutovat o podobě příspěvku z jaderného účtu stanovených atomovým zákonem a souvisejících se stanovením průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kúry, tj. za účelem připravovaných geologických průzkumů, a to včetně možné úpravy těchto příspěvků, například aby jejich výše nastavená v roce 2016 odrážela i vývoj cenové hladiny v posledních letech.

Chtěl bych vás tímto požádat o podporu tohoto velmi důležitého materiálu. Jedná se o splnění mnohaletého dluhu vůči dotčeným obcím, které přijetí tohoto zákona očekávají, ale také mnohaletého dluhu vůči naší zemi, protože tento zákon, jak už jsem řekl, je předpokladem pro rozvoj jaderné energetiky, a tudíž i energetické bezpečnosti a energetické budoucnosti naší země.

Děkuji vám za pozornost i za odpovědnou a věcnou debatu.

