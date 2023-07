Ministr Stanjura: Daň bude stejná, jako byla do konce května roku 2022

reklama

Děkuji. Já se vyjádřím k několika názorům nebo argumentům, které zazněly, které nepovažuji za pravdivé. Já bych fakt chtěl vidět tu firmu, která si po zvýšení spotřební daně nasmlouvala ceny, které budou nižší než cena po zvýšení daně. To je takový teoretický příklad. Já jsem na to odpovídal i v Poslanecké sněmovně. Opravdu si myslíte, že dopravní podniky si nakupovaly naftu za cenu nižší, než bude po zvýšení? Není to pravda. Jak jsem říkal ve svém úvodním slově, naštěstí situace na světových trzích ropy a ropných produktů nakolik je příznivá. Není to zvýšení daní. To se tedy budu přít. Pokud na nějaký časový úsek snížím daně z důvodu, že chci pomoci domácnostem i firmám zvládnout extrémně vysoké ceny pohonných hmot, a to z důvodů externích vlivů, tak pokud ten časový úsek zkracuji, tak to dávám na původní úroveň. Není fér říkat, že zvyšujeme daně. A pokud ano, tak je třeba dodat: „Předtím to bylo snížené, teď je to zvýšené, výsledek je jedna nula.“ Jedna velká nula. Daň bude stejná, když to schválíte, jako byla do konce května roku 2022.

Objemově to znamená zhruba 800 mil. Kč měsíčně. Někdo z vás mých předřečníků říkal, že to samozřejmě tankují i zahraniční firmy a zahraniční turisté a tuto daňovou slevu tudíž čerpají i ti, pro které určena primárně nebyla. My si samozřejmě nemůžeme na vnitřním trhu říci, že daňovou slevu čerpají buď čeští občané nebo firmy registrované v Česku, ale myslím si, že kdo chce, tak tomu naprosto rozumí. A že je evidentní, že ten návrh je správný. Nebo máme skutečně v tak dobrém stavu veřejné finance, že si tuto velkorysost můžeme dovolit? Podle mě ne. Říkám, vracíme to na úroveň. Nikoho to neohrozí.

Já tam mám mapu k 10. 7., ceny pohonných hmot, potvrzuji, zůstalo to stejné jako v červnu. Máme čtvrtou nejnižší cenu.

A k tomu, jak tu tankují ti cizinci. Viděli jsme často záběry, a kritické záběry, že naši občané jezdí tankovat zejména v pohraničí do okolních zemí. Jestli jsem to dobře pochopil, tak je kritika, že trend se otočil a že občané sousedních zemí jezdí tankovat do ČR. A my, kteří žijeme celý život blízko hranice, tak víme, že u různých komodit se to takhle pravidelně opakuje. Jednou je cena výhodnější u nás, jednou u našich sousedů. A to se v letech ve vlnách opakuje, není na tom nic dramatického.

Klíčová otázka, před kterou stojíme a před kterou jsme stáli u toho návrhu zákona, jestli můžeme být tak velkorysí, když důvody pominuly, protože ceny i se zvýšenou spotřební daní určitě zvládnou ti, kteří budou tankovat. Chci říci, že pro plátce DPH je to 1,50 Kč, neříkejme, že pro dopravce je to 1,80 Kč. Dopravci jsou skoro všichni plátci DPH. Ano, pro fyzické nepodnikatelské občany, to znamená pro občany, to bude zhruba 1,80 Kč. To myslím, že je fér říci. Pro plátce DPH 1,50 Kč. Pro neplátce 1,80 Kč. Proti tomu, a teď můžeme počítat, jestli to bude pět měsíců, proti tomu je příjem 4 mld. Kč. Mimochodem z těchto spotřebních daní se platí výstavba a údržba dopravní infrastruktury. Tady je vidět přímá souvislost mezi spotřební daní a tím, na co stát ty peníze používá. Minimálně část této spotřební daně je určena přímo do rozpočtu SFDI. To by samozřejmě nestačilo na dopravní infrastrukturu, tak můžeme spekulovat, z kterých sdílených daní se peníze na dopravní infrastrukturu používají. Jenom připomenu, že letos bude rekordní objem investic do dopravní infrastruktury, který se bude blížit 150 nebo 155 mld. Uvidíme, jaké bude přesné čerpání rozpočtu do konce letošního roku.

Děkuji, pane místopředsedo.

