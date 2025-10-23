Ministr Stanjura: Politika není spravedlivá disciplína

Ministr Stanjura: Politika není spravedlivá disciplína
V rozhovoru s V. Dolejším ze Seznam Zprávy zazněla i otázka, jak beru svůj volební neúspěch.

Politika není spravedlivá disciplína, s tím musí každý, kdo do ní vstoupí, počítat. Funkci ministra financí jsem dělal dobrovolně, s vědomím, že když budeme vládnout odpovědně, nebude to populární.

Důležité pro tuto zemi je, že jsme i přes řadu krizí, kterým jsme čelili, snížili výrazným způsobem schodky veřejných financí vůči HDP a udrželi jsme Českou republiku v bezpečí a tam, kam patří, tedy na Západě.

Nemám důvod tak odcházet s pocitem křivdy nebo někde plakat v koutě. Volební výsledek je potřeba vždy přijmout s pokorou – ať je dobrý nebo špatný.

Občanská demokratická strana teď čeká nová etapa a opoziční práce v Poslanecké sněmovně. Věřím, že ODS ji bude dělat kvalitně a vytvoří tak hlavní parlamentní demokratickou pojistku vůči budoucí vládě.

Celý rozhovor najdete na Seznam Zprávách ZDE.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
