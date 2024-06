Ministr Stanjura: Přes 98 procent lidí bere automaticky vyšší než zaručenou mzdu

Děkuji za slovo. To vysvětlení je poměrně jednoduché.

Když probíhá připomínkové řízení, tak každý resort včetně Ministerstva financí uplatňuje připomínky. A pokud je rozpor, tak rozhodne vláda jako celek. To je procedurálně nebo procesně. Já to považuju za správné rozhodnutí. Kdyby to bylo na mně, tak to zruším i ve veřejné sféře. A to byl kompromis, že v té veřejné sféře to zatím necháme než najdeme lepší, efektivnější systém odměňování lidí, kteří pracují ve veřejné sféře, protože stávající systém je podle mě byrokraticky příliš náročný, nepřehledný. Když si vezmete, kolik máte tarifů, kolik máte tříd, kolik máte stupňů a k tomu zaručené mzdy, tak je to všechno mimořádně komplikované. Podle mého názoru ve veřejné sféře je příliš upřednostněn princip seniority. Pak si stěžujeme, že nám roste průměrný věk lidí, kteří pracují pro stát a podobně.

Ale protože to není jednoduchá operace, tuhletu změnu provést, tak já považuju za dobrý kompromis, aby to bylo alespoň pro privátní sféru. Co to byla zaručená mzda? Řekněme, co to je? To je osm minimálních mezd! Osm minimálních mezd. Ne, dneska je osm, ano, budou čtyři, je mimořádně komplikované. Zkuste někdy si vzít nějakou firmu, všechny pracovní pozice a zatřídit je do stávajícího systému zaručených mezd. To jsou stovky a tisíce pracovních pozic jménem, jak se ty pracovní pozice jmenují, a u některých profesí vlastně nebylo jasné, jestli mají být ve skupině 5, 6, 7 a podobně. Navíc podle mě klíčová je roční mzda a ne měsíční a podobně. Takže to dělalo opět byrokratické překážky. Přes 98 % lidí bere automaticky vyšší než zaručenou mzdu. To je vidět, že to prostě není potřeba. Nevím, proč by stát měl určovat kromě minimální mzdy, na tom je shoda, proč by měl určovat i nějakou zaručenou mzdu pro každou další profesi. Je to v Evropě zcela neobvyklý nástroj.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí

Může paní poslankyni kývat hlavu, tak ať vyjmenuje z 27 členských států, kolik členských států kromě České republiky a Slovenska má institut zaručené mzdy. Ten seznam je potom mimořádně krátký.

A tak já se vždycky ptám, kde bereme tu pýchu určovat, kolik bude mít každá profese zaručenou mzdu v soukromém sektoru? Je to přece věc zaměstnavatele a zaměstnance, aby si dojednali odpovídající mzdu. Myslím si, že to je v pořádku, že máme příliš svázaný zákoník práce, že bychom ho měli liberalizovat, a to mnohem více, než zatím o tom přemýšlíme. Protože jedna věc je pohled jednoho ministra nebo jedné politické strany a druhá věc, zda získáte pro svůj pohled většinu v obou komorách parlamentu. Ano, všechny organizace, které zastupují podnikatelský sektor nebo sektor zaměstnavatelů, jak to vezmeme, používají se oba dva výrazy tento krok podporuje. Je to krok správným směrem.

Opravdu, zkuste někdy si aplikovat stávající zákon, vzít si firmu, a je jedno, jestli má 30 nebo 300 zaměstnanců, která má 20, 30, 40 různých pracovních pozic. A přesně zatřídit. Protože když se podíváte na přílohu, když se podíváte, je to velmi obecně popsáno a stoprocentně existuje, a znám to z vlastní praxe, prostě pochybnosti, zda to je 4, 5, 6. Navíc ty mzdy jsou prostě vyšší, takže to je zbytečný byrokratický nástroj.

A mělo by nás vlastně všechny těšit, že to soukromý sektor jako celek přivítá. Tam není žádných pochybností, takže není žádný důvod, abychom soukromému sektoru v tomhle ohledu nevyhověli. Je to dlouhodobý požadavek, není to nic překvapivého. A my jsme se v rámci politických jednání shodli, tak, jak jsem říkal, že zaručené mzdy v této chvíli ponecháme v těch čtyřech skupinách pro veřejný sektor.

Když se i podíváte, jak to dneska byla, tak jediná pravidla byla, že skupina jedna rovná se minimální mzda a skupina osm musí být dvojnásobek skupiny jedna. A když se podíváte, kdo patří do skupiny osm, tak to jsou experti s mezinárodním dopadem, s mezinárodním ohlasem a podobně, vysoce kvalifikovaní specialisté a ti určitě neberou dvojnásobek minimální mzdy, ale mnohem více.

A obecná poznámka, protože myslím, že to v té debatě zapadá, určitě mnozí z vás, ať už je to z vládních, nebo z opozičních lavic, se potkávají se zaměstnavateli, podnikateli, a každý z nich potvrdí, že to nejcennější, co mají, jsou dobří zaměstnanci. Takže nemusí být žádná obava, proč by se zaměstnavatel dobrých zaměstnanců zbavoval, proč by je dobře neodměňoval.

Myslím si, že to úplně jasné, a ten návrh je určitě správný.