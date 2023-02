Ministr Stanjura: To není zlá vůle, hledáme řešení, ale není to tak triviální

reklama

Děkuji za slovo, odpovím paní poslankyni. Těžko se odpovídá na obecné tvrzení, které je nepravdivé, že někdo čeká měsíce na proplacení. Proplacení faktur za ubytování je procesováno do deseti pracovních dnů na Ministerstvu financí v okamžiku, kdy z kraje ta žádost přijde.

Vím, to naprosto přesně, protože všechna rozpočtová opatření podepisuji osobně. Takže v tom žádný problém není.

Pokud se paní poslankyně domnívá, že někde je zpoždění měsíce, tak prosím konkrétní případ. Jsou dvě výjimky. To se týká nákladů za takzvaný ušlý zisk. S Prahou jsme si to vyříkali. Oni říkají KCP, ušlý zisk. Za prvé zapomínají, že to je společná firma státu a Prahy, zhruba půl napůl. KCP je v dobrých hospodářských výsledcích za rok 2022. Zrovna předevčírem jsem o tom mluvil s paní ředitelkou.

V Karlových Varech je sporná částka zhruba jeden milion nebo jeden milion 500. Teď přesně nevím, omlouvám se. Nemám u sebe podklady, které se týkají takzvaného ušlého zisku za to, že hokejisté platili nájem někde jinde. To podle pravidel, která byla nastavena, prostě proplatit nelze. To není zlá vůle, hledáme řešení, ale není to tak triviální. Nemůžeme jen tak poslat 1,3 nebo 1,4 milionů - fakt se omlouvám, že to nevím úplně přesně - bez nějakého titulu. Já jsem o tom s panem hejtmanem už asi dvakrát jednal, intenzivně hledáme řešení. Zatím jsme ho nenašli, to je pravda. Ale není to částka, jak jste říkala 14, ale 1,3 nebo 1,4 milionů. Je to ta jediná položka z těch jednotlivých položek, které Karlovarský kraj vykázal.

Takže opravdu platíme do 14 dnů, do 10 pracovních dnů, když přijde vyúčtování z toho či kterého konkrétního kraje. Pokud máte zájem, jsem schopen doložit, jestli mi dáte nějaký den, aby úředníci napsali, kdy, v kterém měsíci, to přišlo, z kterého kraje a kdy odešly peníze. Děkuji.

