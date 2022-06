Ministr Stanjura: Že se sníží kvalita nebo dostupnost zdravotní péče? To je liché

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, po delší době se vracíme k tisku 166. Návrh zákona reaguje na Poslaneckou sněmovnou schválený návrh státního rozpočtu na rok 2022 a podstatou je zachování průměrné měsíční sazby za státního pojištěnce na úrovni minulého roku, to je 1767 korun měsíčně, čímž dojde k úspoře prostředků ve státním rozpočtu ve výši přibližně 14 miliard korun.

Původně v tomto návrhu byla částka 1567 korun na druhé pololetí. Byla to jednoduchá matematická operace tak, aby průměr byl 1767. Vzhledem k délce legislativního procesu bude načten koaličně dohodnutý pozměňující návrh. Ten posune účinnost na 1. srpen. Pokud bude schválen 1. srpen 2022, ta částka za pojištěnce se adekvátně sníží na 1487 tak, aby byla zachována ta platba 1767 korun za měsíc a jednoho státního pojištěnce.

Vraťme se k tomu, jak vzniklo to číslo, které bylo původně platné. Minulá vláda vycházela z pesimistické predikce Ministerstva zdravotnictví, podle které měly zdravotní pojišťovny hospodařit v roce 2021 s deficitem 50 miliard korun, dokonce přes 50 miliard korun byl odhadovaný deficit v této pesimistické predikci Ministerstva zdravotnictví. A to by znamenalo, že by prakticky byly vyčerpány zůstatky na jejich účtech. Tato predikce však naplněna nebyla a v loňském roce systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil s deficitem 13 miliard korun, to znamená, ten hlavní argument pro navýšení platby přestal platit.

Mám aktuální informaci o vývoji hospodaření systému zdravotního pojištění v letošním roce.

Na konci května bylo na účtech zdravotních pojišťoven více než 58 miliard korun a výsledek hospodaření za prvních pět měsíců systému veřejného zdravotního pojištění je plus 6 miliard korun.

Uprchlická krize, kterou zažíváme, není argumentem proti návrhu na snížení, protože zdravotní pojišťovny dostávají platby za uprchlíky, kteří jsou v systému registrováni jako státní pojištěnci. V této chvíli aktuální číslo je, že 77 tisíc uprchlíků, převážně žen, si našlo práci, to znamená, platí si sami zdravotní pojištění, včetně jejich zaměstnavatelů a už tuto platbu nerealizuje český stát a český státní rozpočet.

Když si vzpomeneme na debatu v prvém čtení, tak jsem říkal, že podle mého názoru a názoru expertů Ministerstva financí jsou velmi pesimisticky odhadnuty příjmy zdravotního pojištění z komerčního sektoru, to znamená to, co si platí samotní zaměstnanci a co za ně platí zaměstnavatelé a co si platí osoby samostatně výdělečně činné. Já to nikomu nevyčítám, ale ve zdravotně pojistných plánech, které pojišťovny představily pro rok 2022 očekávaly zvýšený výběr pojistného o 4,5 %, za leden až duben tento výběr rostl o 9,3 %. To všechno samozřejmě napomáhá tomu, že ten systém je zatím v přebytku 6 miliard korun.

Z těchto čísel je úplně jasné, že obavy, které tady byly často vyslovovány o tom, jak se sníží kvalita nebo dostupnost zdravotní péče, byly liché. Já chci jenom připomenout, že za poslední tři roky se roční platba za státní pojištěnce téměř zdvojnásobila, kdy rostla z 68 miliard před třemi lety na 126 miliard ročně. Toto navyšování bylo financováno dluhovým způsobem, a tedy je dlouhodobě neudržitelné.

Nesmíme zapomenout i v těchto těžkých dobách na zdravé veřejné finance. Bude představen pozměňující návrh a předpokládám, že ho zřejmě představí pan předseda správní rady VZP a náš pan kolega poslanec Philipp, který zavádí podstatnou a zejména systémovou změnu v úhradách za státní pojištěnce. Došli jsme v debatách s Ministerstvem zdravotnictví k řešení, kdy pro valorizaci plateb za státní pojištěnce bude používán stejný mechanismus, jaký se používá při valorizaci penzí. Tento systém je vyzkoušený, funguje a funguje dobře i v okamžiku, kdy je vysoká inflace, jako v letošním roce. My jsme tento pozměňující návrh debatovali i s opozicí. Snažili jsme se poukázat na přednosti takového řešení. Ta debata se vlastně nejvíce soustředila na to, jaká bude platba v roce 2023, protože ten valorizační mechanismus by měl být spuštěn od roku 2024.

Chci připomenout, že v debatách se zdravotními pojišťovnami nám byl sdělen spodní limit toho, aby zdravotní pojišťovny fungovaly správně, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná lékařská péče, a tento limit byl 1850 korun. Po debatách nakonec navrhujeme a bude to představeno v tom pozměňujícím návrhu, aby příští rok byla ta platba 1900 korun měsíčně za jednoho státního pojištěnce a pokud vyjdeme z makroekonomických prognóz, tak v letech 2024 by ta platba měla být 1982 a v roce 2025 2022 korun.

Chci říct, pokud schválíme tento pozměňující návrh hned dnes ve třetím čtení a pak i v Senátu, tak to přinese kýženou stabilitu a na základě kvalitních makroekonomických prognóz mohou i zdravotní pojišťovny minimálně střednědobě plánovat rozsah a kvalitu zdravotní péče.

Děkuji za pozornost.

