Ministr Toman pověřil Jiřího Šíra vyjednáváním s evropskými orgány

Rozhodl tak ministr zemědělství Miroslav Toman. Hlavním cílem podle ministra je, aby Česká republika měla silnější pozici při vyjednávání reformy SZP a Ministerstvo zemědělství obhájilo pro české zemědělce podmínky srovnatelné s ostatními státy EU.

„Jiří Šír se profesně dlouhodobě zaměřuje na oblast Evropské unie. V různých pracovních pozicích byl u všech jednání týkajících se Společné zemědělské politiky od roku 2003 až dosud. Jako bývalý vedoucí úseku zemědělství a životního prostředí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii se dobře v problematice vyzná, zná strukturu unijních úřadů i vlastní procesy jednání, a proto je i na základě těchto zkušeností k takovému úkolu plně kompetentní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jiří Šír bude za Ministerstvo zemědělství zajišťovat vyjednávání budoucí podoby SZP v Bruselu, i další případné aktuální problematiky. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá zásadní diskuze o podobě SZP pro nové plánovací období, je o to důležitější co nejvíce přispět tomu, aby nové podmínky byly pro české zemědělce přívětivé a i do budoucna přijatelné k udržení jejich ekonomické stability, posílení pozice na společném trhu a konkurenceschopnosti.

Ing. Miroslav Toman BPP



Do pozice hlavního vyjednavače nastupuje Jiří Šír okamžitě. Oblast SZP na Ministerstvu i nadále zastřešuje náměstek Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč. Oba odborníci proto budou při vyjednávání postupovat v úzké součinnosti.

Evropská komise předložila letos 1. června návrhy na reformu SZP. Z nových pravidel vyplývá, že by Česká republika měla mít ve Víceletém finančním rámci k dispozici na rozvoj venkova přibližně o 16 procent méně než v současném programovém období, konkrétní návrh činí 1,8 miliard eur, což je nejvyšší míra krácení ze všech členských států. Česká republika proto spolu s ostatními zeměmi vyzývá, aby byla alespoň zachována stávající podoba SZP, jejíž význam je nejenom ve výrobě potravin, ale ve všech širších funkcích péče a ochrany krajiny, přírodních zdrojů a venkova.

