Ministr Válek: Dalších padesát tisíc balení penicilinu je rozváženo do lékáren

V srpnu jsem slíbil zajištění dodávky 300 tisíc balení penicilinu do českých lékáren. To se postupně daří. Od 22. srpna k minulému týdnu dorazilo 200 tisíc balení a zmíněných 50 tisíc z nich, které dorazily minulý týden, v těchto dnech putují do tuzemských lékáren. Do konce listopadu dorazí ještě skoro jednou tolik.

Dnes budeme ve II. čtení ve Sněmovně schvalovat novelu zákona o léčivech. Ta představuje největší propacientskou změnu zákona za posledních patnáct let. Mimo jiné ukládá povinnost výrobcům zajistit dodávky léků 4 až 8 týdnů po nahlášení výpadku a distributorům zamezuje protěžování lékáren na úkor jiných, což je problém zejména tam, kde jsou distributoři majetkově propojeni s konkrétními lékárnami či jejich sítěmi.

Tyto změny mohly být už v platnosti, kdyby opozice v červnu nezablokovala obstrukcemi parlament, a zamezila tak hlasování.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



