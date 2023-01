Ministr Válek: Dlouhodobá expozice azbestu vede k vzniku nádoru

reklama

Děkuji, pane předsedo. Především bych se chtěl omluvit, ale dnes je současně schůze Poslanecké sněmovny. Hlasovalo se několik důležitých... Tak jsem dohlasoval a vyrazil. Ale byť běhám v posledních měsících poměrně intenzivně, pořád to není ono. Pod 3 minuty to zatím nedávám. Ale slibuji, že se zlepším.

Nesmírně děkuji a určitě i tady v řadách senátorů najdu podporu a pomoc, i senátorek. Mám dobrou zprávu. Na ministerstvu mi nachystali tento materiál, který bych měl přečíst. Neudělám to, protože nejsem sociopat.

Spíš shrnu to, co je zásadní v té novele, která se týká azbestu. S problematikou azbestu se Senát opakovaně v předchozích obdobích zabýval a řešil problematiku azbestu. Teď ta novela v podstatě mění, resp. to, co se nám podařilo v rámci předsednictví vyjednat, švédské předsednictví to bude dokončovat právě v tomto trilaterálním jednání s Evropským parlamentem, mění de facto dvě věci. Mění způsob toho, jak se identifikuje azbest a jak se identifikuje množství azbestu v prostředí. Zavádí nově elektronickou mikroskopii jako tu metodu, která určí, kolik azbestu v tom prostředí je.

Druhá část té směrnice je zaměřena zase na zpřísnění té normy množství azbestu. De facto se to týká zaměstnanců, kteří pracují ve stavebnictví. Týká se to bouraných objektů. To znamená, podle odhadovaného množství azbestu, který se pak může objevit, se budou muset využít trošku přísnější typy podmínek. Ta metodika je v ČR zaběhnutá. My mikroskopickou elektronovou mikroskopii k diagnostice, k detekci těch azbestových vláken využíváme.

Pro ČR by z toho neměly být žádné zásadnější dopady. Ale zpřísní se, resp. zlepší se ochrana těch pracovníků ve stavebnictví. Ten důvod je velmi jednoduchý. V roce 2019 podlehlo v EU rakovině zapříčiněné pozicí azbestu 70 tisíc osob. Nejedná se jenom o rakovinu plic, ale jedná se především o mezoteliom, což je velmi zhoubný nádor, který se velmi obtížně řeší, ať už chirurgicky nebo onkologicky. Dlouhodobá expozice azbestu vede ke vzniku tohoto nádoru. Z těch 70 tisíc úmrtí bylo 78 případů v uvozovkách rakoviny plic, ale většina byl ten mezoteliom.

Směrnice dopadne na ty, kteří demolují nebo likvidují budovy, které obsahují azbest. Tam bude samozřejmě přísnější kontrola toho množství azbestu z ovzduší, bude také přísnější kontrola těch ochranných prostředků, které musí chránit ty zaměstnance tak, aby ta expozice pro ně nebyla.

Švédské předsednictví bude tu směrnici nebo to doporučení posunovat v trilaterálu, tedy v diskusi s Evropským parlamentem, a v rámci předsednictví švédského by měla být dotažena do konce.

Znovu opakuji, že se jednalo o něco, kde jsme odborně konzultovali ostatní země, odborně jsme to moderovali. Úspěchem našeho předsednictví je, že se podařilo dosáhnout konsensu. Ta metodika, kterou já osobně, když jsem si ji nechal vysvětlit, považuji za velmi správnou, tedy využití elektronové mikroskopie, tak se prosadila a stala se standardem.

To je snad všechno k tomuto materiálu, k tomuto textu, z mé strany. Samozřejmě pokud budou dotazy, rád je odpovím.

Děkuji.

