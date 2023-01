Ministr Válek: Doktoři hygieny už nikdy nebudou, protože to studium neexistuje

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové.

Samozřejmě budu rád, když všechny body, které se týkají pacientů, budou zařazeny, ale nemohu předjímat, jak kolegyně a kolegové budou hlasovat, a proto pro jistotu. Doktoři hygien samozřejmě nebudou. Ten důvod je velmi jednoduchý, ono to studium lékařské skončilo. Co není, to nemůže být. Dneska to studium je jenom magisterské, bakalářské. Já chápu, že ne každý to ví, tak jenom, aby tam formace jasně zazněla. Doktorské studium hygieny, tedy ty doktoři hygieny, které jsme znali my starší, ti už nikdy nebudou, protože to studium nefunguje, neexistuje, není na žádné vysoké škole. Zůstává atestace, o kterou není zájem. Počet zájemců, co si chtějí tu atestaci vybrat, končí.

Proto se otevírá nové studium už dlouhodobě, a je to studium Public Health, veřejného zdraví, a to je ta transformace hygien, ke které dochází. Koneckonců moji kolegové v čele s paní profesorkou Adámkovou s profesorem Špičákem a dalšími tady v předchozím období na toto upozorňovali, že je potřeba změnit tu situaci v České republice. A z toho historického - hygiena a výživa, což byl ten obor, udělat to, co je standardem ve světě, tedy veřejné zdraví. A je dobře, že tímto směrem to posouváme.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jsem velmi rád, že se setkáme na ministerstvu se zdravotním výborem. Jednání zdravotního výboru je veřejné, pochopitelně kdokoliv z vás se ho může zúčastnit. A tam určitě tyto věci probereme i s hlavní hygieničkou i s panem náměstkem Pavlovicem, který má vše na starosti a s dalšími. Já myslím, že si tam vysvětlíme i ty věci z těch dopisů, které tady byly citovány. Ona to není pravda, já jsem to řešil na poradě, ale asi to nemá smysl pitvat, pokud ten bod nebude otevřený, protože se tady nedá teď reagovat, ale na ministerstvu si to vysvětlíme.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11159 lidí

Co se stran léků týče, já souhlasím, že Státní úřad pro kontrolu léčiv, to je ten úřad - pro zopakování, který má přes 500 zaměstnanců, tedy zhruba téměř o 100 víc než Ministerstvo zdravotnictví, což moji vážení kolegové ze zdravotního výboru velmi dobře ví, tak zaspal, respektive jeho ředitelka zaspala. Ano, nereagovala v červenci, nereagovala v červnu, nereagovala v září, v říjnu a v půlce listopadu naopak informovala veřejnost stejně jako opakovaně ministerstvo. Situace je zcela pod kontrolou, proto stát má tohoto regulátora, proto má stát Státní úřad pro kontrolu léčiv, stejně jako má stát regulátora radiační ochrany - Státní úřad pro jadernou bezpečnost. A pokud ten orgán, ti experti toho orgánu, jeho vedení, opakovaně říká, že všechno je v pořádku a pak se ukáže, že to v pořádku není, tak ten stát samozřejmě musí hledat alternativní cesty, což jsme udělali okamžitě, kdy ta situace nastala. A myslím si, že léků se daří dovézt dost.

Já mám novou informaci z dnešního dne, dodávky od firmy Sandoz antibiotic - přes sto padesát tisíc balení se nám podařilo urychlit téměř o jeden a půl měsíce. Ověřoval jsem si včera v dalších řetězcích, že léky jsou v každé kategorii, minimálně jeden lék. Navíc pracujeme opravdu i na tom, abychom mohli posílit recepturu pro přípravu léků třeba z Ibuprofenu. Včera jsme takhle navštívili velké laboratoře Dr. Maxe, který zásobuje prakticky 250 myslím lékáren nebo dokonce 500 lékáren přípravky, které připravuje jako originality, magistrality. Je to něco, co je specifikum České republiky, velmi silné a dobré a zase to podporuje ten trh.

Tak já jen k těmto dvěma bodům bych chtěl říct, pokud budou zařazeny, určitě, určitě můžeme o nich diskutovat. Nicméně i kdyby nebyly, tak se nesmírně těším na setkání zdravotního výboru na Ministerstvu zdravotnictví se všemi odborníky ministerstva. Rád pozvu kohokoliv, koho budete chtít, ze zdravotního výboru, aby tam byl, aby vám dovysvětlil jednotlivé detaily. A znovu opakuji, jednání výboru je veřejné. Jistě bude zajímavé, pokud se zúčastní další, které tyto problémy pálí tak jako mě.

Tak děkuji mnohokrát.

Psali jsme: Ministr Válek, řečený Leopard... Vláda si z lidí dělá legraci už zcela otevřeně, zuří Okamura Ministr Válek: Andrej Babiš by měl přestat s nenávistnou kampaní Ministr Válek: Nikdy jsem neřekl, že chci zavést nadstandardy Ministr Válek: Antibiotika, která dorazila v prvním týdnu tohoto roku, jsme zařizovali už mezi svátky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama