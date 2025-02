Ministr Válek: Ke screeningu bude mít přístup každé dítě

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová byl položen dotaz

Jak to změnit nebo je to podle vás důvod, proč by měla být EU rozpuštěna? Protože co kdy politici v EU dokázali vyřešit?! A není na čase, aby lidé měli možnost volit i EK, které podle mě rozhoduje o všem, ale jako voliči ji nemáme šanci ovlivnit její složení?

