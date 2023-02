Ministr Válek: Opravdu jsem neměl představu, jak složité situace zde jsou

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že ti z vás, kteří se v té problematice vyznají, tak stoprocentně, většina z vás tuší, jak je komplikovaná problematika registrů. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4747 lidí

My jsme začali tak, jak jsem slíbil, hned chystat legislativu týkající se registrů, jednak jsem to slíbil tady, ale především jsem se na tom dohodl v Úřadu pro ochranu osobních dat, který na to dlouhodobě upozorňuje. Pravděpodobně mnozí z vás jste zažili diskuse s Úřadem pro ochranu osobních dat. Já jsem s nimi vyvolal jednání, ta jsme měli dvakrát.

V průběhu přípravy té legislativy, která je poměrně podle mě dobře připravena, tak se ukázalo, že jsme narazili na další slabá místa nejenom registrů, ale celého systému hlášení, která Poslanecká sněmovna v dobré vůli v předchozích řekněme čtyřech letech schválila, ale která umožňují získávat řekněme informace, které jsou jednak pro daleko širší okruh lidí, než jsme si mysleli, že budou, a jsou navíc ne úplně ideálně chráněny. To znamená, teď probíhá velmi intenzivní diskuse. Já se omlouvám za to zpoždění, ale ta velmi intenzivní diskuse má za cíl podchytit vlastně všechny informace o pacientech, ono to bude asi i částečná odpověď pak na další interpelace, všechny informace o pacientech, které shromažďujeme, nebavme se o registrech, bavme se o eReceptu, bavme se o informacích, které proudí do pojišťoven a z pojišťoven na Ministerstvo zdravotnictví, bavme se obecně o všech informacích o pacientech.

Já absolutně rozumím té snaze, mít co nejvíce informací v otevřených zdrojích. Na druhé straně pravděpodobně každý ze zdravotníků v této místnosti ví, že pokud ty informace jsou řekněme hodně specifikované k využití vědeckému, tak se dá poměrně snadno pak identifikovat, o jakého pacienta se jedná. Já se omlouvám, že nemohu být úplně konkrétní, snažím se volit co nejopatrněji slova. Proto chystáme novelu zákona č. 258/2000 Sb., ta novela je věcně připravena, je hotová v paragrafovém znění, ale poté, co jsme narazili na několik dalších problémů, tak jsem její posunutí do připomínkového řízení ještě pozdržel. Doufám, že vás budu moct pozitivněji v co nejkratší době informovat, omlouvám se za to, opravdu jsem neměl představu, jak složité situace zde jsou. Ale zase říkám, není to ničí vina, prostě tři roky tady řádil covid a my jsme přijímali řadu opatření, kde prioritní bylo jaksi chránit zdraví pacientů a některé věci řekněme... (Nápověda.) Utekly - já bych to takhle neformuloval, ale teď jsme se dostali do situace, kdy je potřeba to doladit. Ještě jednou se tedy omlouvám, že slib, který jsem dal, nebylo možné splnit do konce roku, ale opravdu to není tak úplně moje vina. Děkuji.

