Ministr Válek: Poslat systém zdravotního pojištění do dluhu? To odmítám

Součástí loňské dohody se zdravotníky bylo vedle vzdělávání či pracovních podmínek i navýšení platů. Všichni si pamatujeme, že zatímco pracovní podmínky a vzdělávání byly dojednány poměrně snadno, tak zdrojem dlouhých jednání byly především platy lékařů. Nakonec byl i díky garanci VZP a jednání s premiérem vyjednán přijatelný kompromis. Lékařům jsme zvedli platové třídy a platy se jim dle dosažené kvalifikace navýšily o 5, 8 a 15 tisíc korun.

Dohoda je dnes prakticky naplněná. Body ke výzdělání jsou splněné, úprava pracovních podmínek skrze změnu zákoníku práce je schvalována v Parlamentu a navrhli jsme i kýžené sjednocení platů tak, že pro každého lékaře bude splněno Hegerovo memorandum, tak jak je to v prosincové dohodě.

Protinávrh lékařských odborů by zdravotní pojištění přišel na zhruba 50 miliard korun. To by znamenalo buď všem zvýšit daně nebo zdravotní pojištění, ubrat všem ostatním poslytovatelům zdravotní péče mimo nemocnice, nebo poslat systém zdravotního pojištění do dluhu, což odmítám. Proto budeme jednat dál a pokusíme se najít kompromis.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky