Ministr Válek: Prosím, očkujte se a dbejte na ostatní nástroje prevence

Období podzimu a zimy je každoročně charakterizováno nárůstem počtu akutních respiračních infekcí. Chřipka i covid-19 mohou mít zejména pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné závažný průběh vyžadující hospitalizaci. Správné načasování očkování je proto důležité především z hlediska ochrany v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Do České republiky jsou v dostatečném počtu dodávány nejnovější možné vakcíny proti chřipce, covid-19 i dalším respiračním onemocněním.

Chřipka a covid-19 se vyskytují ve stejném ročním období, což zvyšuje riziko souběhu těchto onemocnění. To může být rizikové především pro zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou senioři nebo pacienti s přidruženým onemocněním např. srdce, cév, ledvin nebo plic, dále lidé s cukrovkou, osoby se závažnou poruchou imunity a osoby, které žijí v kolektivních sociálních zařízeních. „Očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny a působí jako základní nástroj prevence v předcházení komplikací, těžkému průběhu onemocnění a dlouhodobých následků prodělaného onemocnění. Do České republiky jsou aktuálně dováženy nejnovější vakcíny proti chřipce, covid-19 i dalším respiračním onemocněním. Prosím, očkujte se a dbejte na ostatní nástroje prevence, jako jsou rozestupy nebo ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory nebo MHD,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Epidemiologická situace ve výskytu respiračních onemocnění je v této chvíli obvyklá. V porovnání s minulými lety začínáme již nyní, stejně jako většina Evropy, evidovat mírný nárůst počtu případů. Proto je právě teď, na začátku respirační sezóny, pro očkování ta nejvhodnější doba,“ doplnila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Vakcínu proti chřipce je možné aplikovat spolu s vakcínou proti onemocnění Covid-19 v jeden den, což doporučuje i vakcinologická společnost. „Očkovat proti chřipce a covidu-19 je možné současně ve stejný den a očkování ve shodě s Centrálním řídícím týmem a Národním institutem pro zvládání pandemie velmi doporučuji seniorům či lidem trpícím chronickými nemocemi či poruchou imunity, které mohou průběh nemoci zkomplikovat,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Očkování probíhá na očkovacích místech, jejichž seznam mohou zájemci nalézt na stránkách https://ockoreport.uzis.cz/ nebo u praktického lékaře. „Chtěl bych všechny pacienty vyzvat k očkování u praktických lékařů. Nyní je k tomu ideální období. Očkují praktičtí lékaři, a pokud by pacient neměl možnost očkovat se u svého praktického lékaře, lze se objednat na očkování k jakémukoliv nejbližšímu praktickému lékaři a ten ho naočkuje,“ vyzval občany k očkování předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Česká republika se dlouhodobě potýká s dramaticky nízkou proočkovaností proti chřipce. Důvodem je zejména mylný dojem občanů, že chřipka je banální onemocnění. Přitom každoročně postihuje statisíce lidí a má průměrně každý rok na svědomí 1 500 životů. V reakci na to podepsalo ministerstvo zdravotnictví memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.

„Česká lékařská společnost JEP velmi oceňuje společnou aktivitu ministerstva zdravotnictví, lékařů, zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a dalších do tohoto společného úsilí. Za naši společnost můžu říci, že uděláme maximum pro to, aby počty očkovaných byly letos co nejvyšší, a to i v rámci lékařské obce,“ uvedla Alena Šteflová, členka předsednictva ČLS JEP.

Očkování je zároveň jedním z klíčových nástrojů prevence a podpory zdraví zaměstnanců. „Onemocnění covidem-19 nebo chřipkou významně omezuje pracovní schopnost zaměstnanců, což má vedle snížení jejich příjmů i negativní ekonomický dopad na celou českou ekonomiku. Jsem proto rád, že výrazně roste počet zaměstnavatelů, kteří zařazují nabídku očkování do svých preventivních programů pro zaměstnance. Využití sítě závodních lékařů ve velkých firmách je jednou z velmi účinných cest, jak můžeme podpořit zdraví našich zaměstnanců,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

