Ministr Válek: Směrnice zavádí do metodiky elektronovou mikroskopii

Já se, paní předsedající, nesmírně omlouvám, ale já jsem chtěl... Jo, nevadí to? Já neumím ten trik, jak se přihlásit. Tak se omlouvám, že jsem to udělal takhle.

Já děkuji moc za ten dotaz. Já jsem to asi ne úplně šťastně vysvětlil. To znamená, pro to, aby... První věc je, že je řada staveb, u kterých nevíme, že v těch stavbách je azbest. To znamená, to je první část té směrnice. Mít jasnou metodiku, jak přesně definovat stavby, ve kterých je azbest. Pak je druhá část – nějakým způsobem vy musíte určit množství toho azbestu v tom materiálu, protože betony se lišily. A pak musíte, když tedy doje k, řekněme k bourání nebo k nějaké sondáži té stavby, zjišťovat, kolik těch vláken se z toho uvolňuje protože ty materiály se liší. A ta metodika byla nějaká.

A ta směrnice zavádí do té metodiky elektronovou mikroskopii, která umí detekovat ta vlákna. A tím pádem umí i, tak jak to tady zaznělo, prakticky o řád nižší procento azbestu detekovat, že je v tom prostředí, kde tedy dochází k bourání té stavby, že se to objevuje. A tím pádem už v takovém případě pak se využijí ty standardní ochranné pomůcky, které nepropouští ten azbest. Mohli bychom si říci, že tím pádem by se ty pomůcky používaly úplně u všech staveb, u jakékoliv demolice, ale to samozřejmě je...

Ony ty pomůcky nejsou úplně příjemné. Já jsem boural v Žehušicích, nasazený před lékařskou fakultou kravín. A taky jsme měli ty pomůcky různé. A není to žádná hitparáda v tom úplně pracovat. To znamená, jasně se definuje seznam budov, kde azbest je. Žádný dopad pro nějaké samosprávy nebo cokoliv není. Pak se jasně řekne, jak ta diagnostika probíhá. A tady Česká republika toto velmi podporovala protože je to něco, co my používáme. Používají to ty naše laboratoře, státní zdravotní ústavy.

Je to metodika, kterou hygienici znají. A množství těch vláken diagnostikovaných. No a pak se samozřejmě použijí standardní ochranné pomůcky. Tedy asi nějaké další nebo novější. Ne, byť zase Česká republika by mohla daleko více využívat možná nanotextilie, ale to už je pak otázka různých těch filtrů, 3D tiskáren, kdo ví, kam se to všechno bude vyvíjet. Ale velmi zjednodušeně, já se omlouvám, že to není úplně přesné, ale pro to vysvětlení to snad stačí.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



