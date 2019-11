Ministr Vojtěch: Nežádoucí vývoz léků je jenom byznys pro několik subjektů

Děkuji za slovo. Vyjádřím se k tomu, co bylo řečeno.

Náš návrh není nic z čistého nebe, není to nic nového. V tomto směru jsme se inspirovali na Slovensku. Na Slovensku daný návrh prošel před několika lety a opakovaně slovenští kolegové včetně ministryně zdravotnictví, a opakovala to nedávno na setkání ministrů zdravotnictví V4 v Praze, opakovala to na setkání vlád České republiky, kdy jsem se jí ptal na to, jaké jsou zkušenosti s touto regulací na Slovensku, tak řekla, jednoznačně pozitivní. Jednoznačně tato opatření vedla k zajištění vyšší dostupnosti léků. Takže si musíme říct, jestli chceme vyšší dostupnost léků, anebo to nechceme řešit. To jsou zkrátka pouze dvě roviny.

Nebráním se tomu vést o tom hlubší debatu. Nebráním se ani prodloužení lhůty na projednání. Ale říkat, že tento návrh povede k nižší dostupnosti léčiv, zkrátka není pravdou. Naopak, dnes právě v těch příhraničních lékárnách se často k lékům lékárny vůbec nedostanou, protože distributoři je dodávají pouze do několika lékáren, jsou nastaveny různé DTP modely a podobně. Zákon, jak ho navrhujeme, znamená, že pacient, který přijde do jakékoli lékárny v České republice, ať to bude v centru Prahy, nebo někde v Krkonoších a podobně, se svým elektronickým receptem, a ten lék bude jinak standardně dostupný v distribuční síti, tak se k tomu léku dostane. A to je ten základní rozdíl oproti současnému stavu.

A zároveň ten návrh poprvé v historii dává jednoznačnou odpovědnost výrobcům léčiv za to, že léky budou v České republice dostupné, a za to, že zajistí v případě výpadku daného léku obnovu dodávek daného léku do České republiky maximálně ve lhůtě 120 dnů. Dneska žádná takováto lhůta není. To znamená dneska je ta situace taková, že pokud nastane nějaký výpadek léku, tak ten výpadek klidně může trvat rok a nemůžeme udělit nikomu žádnou sankci, rozhodně ne výrobci, už vůbec ne distributorovi. Ten návrh poprvé v historii dává jasnou odpovědnost výrobci za to, že léky v České republice budou dostupné. A jsou tam poměrně výrazné sankce. V současné době také žádné takové nejsou.

Takže skutečně, pokud chceme ten problém reálně řešit, tak tento návrh to řešení přináší. Ten návrh samozřejmě neřeší veškerou nedostupnost léků, protože víme, že v řadě případů, dnes možná většina případů nedostupnosti je dána výpadky ve výrobě, kdy se výroba léků dnes přesunula do Asie, do Číny, do Indie, kde velké farmaceutické firmy mají své továrny. Tam je výroba velmi koncentrována často pro celou Evropu. A bohužel stále se více setkáváme s výpadky ve výrobě, kdy ta výroba selže, je špatně naplánována a podobně, a lék se vůbec nedodá do České republiky, ale často ani do Evropy. Vidíme to i v jiných státech, že počet hlášených nedostupností léků strmě stoupá ve Francii. Nedávno jsem byl v Dánsku, kde je stejný problém. Takže to je zkrátka něco, s čím musíme bojovat, ale na jiné úrovni. To je skutečně na řešení celé Evropské unie, celé Evropské komise, abychom dali nějaká opatření, aby se výroba léků přesunula zpět do Evropy z Asie. Ale to samozřejmě nejsme schopni vyřešit na úrovni České republiky.

Co jsme schopni vyřešit, je dát jasnou odpovědnost, regulovat nežádoucí vývoz léků, což je jenom byznys pro několik vybraných subjektů, které místo toho, aby léky dodaly do lékáren českým pacientům, tak je vyvezou do zahraničí, získají za to peníze a léky nejsou k dispozici českým pacientům. Točí se v tom 3 až 5 miliard ročně. To jsou velké peníze. Chápu, že řadě lidí to vadí, že se na tyto peníze sáhne. Ale jsem přesvědčen o tom, že bychom měli zejména myslet na to, že léky budou dostupné pro české pacienty, nikoli že léky budou vyváženy pro německé pacienty a tak dále. A uvědomme si, že dnes skutečně k tomu reálně dochází a možná k tomu bude docházet i více, protože v České republice léky jsou v zásadě levnější často oproti jiným státům. Víme, že například v Německu jsou léky jedny z nejdražších v rámci Evropské unie. A motivace takto léky vyvážet za hranice je velká. A tento zákon tuto regulaci jasně nastavuje v neprospěch těch, kteří vyváží, ale ve prospěch českých pacientů.

Takže nebráním se nějaké diskusi v rámci výboru, ale říkat, že tento zákon bude vést k nějaké vyšší nedostupnosti léčiv a podobně, zkrátka není pravdou.

Děkuji.

