Hejtman Grolich: Prostě to chtějí zrušit. Vzdor odborníkům

Chtějí zrušit CHKO Soutok, ale s odborníky se bavit nechtějí. Proč si píšu s předsedou Motoristů a jak bylo 28. října na Hradě?
Možná jste zaznamenali, že jsme si s panem Macinkou vyměnili dopisy ohledně CHKO Soutok. Ten první jsem napsal já. Zaznamenal jsem totiž, že předseda Motoristů v médiích prohlásil, že zruší CHKO Soutok. Pozval jsem ho proto přímo na místo, kde bychom se potkali s odborníky. To místo, kde se spojuje Morava a Dyje, je totiž naprosto unikátní a zaslouží si pořádnou ochranu.
A přišla odpověď. Musím říct, že mě trochu zklamala, protože obsahuje i několik věcných chyb. Pan Macinka například píše, že území je chráněno podle Ramsarské úmluvy – ta ale naopak potvrzuje, že soutok Moravy a Dyje je mimořádně cenným mokřadem, který by se měl chránit. Nechci ale zacházet do detailů. V dopise je prostě řada argumentů, které zpochybňují samotné vyhlášení CHKO. Jenže drtivá většina z nich už byla soudy zamítnuta.
Je to škoda. Člověk v politické funkci totiž nemůže být odborníkem na všechno. Ani já netvrdím, že tomu rozumím nejlépe. Proto jsem nabídl setkání s odborníky. Z dopisu je ale jasné, že se s nimi nikdo potkávat nechce. Prostě to chtějí zrušit.
O motivacích nechci spekulovat. Ale věřím, že pořád žijeme ve státě, kde se takové věci nedají koupit.
Mimochodem, natočili jsme o tom celý díl podcastu (ZDE)... a to jsme původně chtěli mluvit o tom, jak to vypadalo 28. října na Hradě.
Tak si to dejte.
