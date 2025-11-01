Hejtman Grolich: Prostě to chtějí zrušit. Vzdor odborníkům

03.11.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k CHKO Soutok.

Hejtman Grolich: Prostě to chtějí zrušit. Vzdor odborníkům
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Kauza SOUTOK: Dopisy Macinkovi

Chtějí zrušit CHKO Soutok, ale s odborníky se bavit nechtějí. Proč si píšu s předsedou Motoristů a jak bylo 28. října na Hradě?

Možná jste zaznamenali, že jsme si s panem Macinkou vyměnili dopisy ohledně CHKO Soutok. Ten první jsem napsal já. Zaznamenal jsem totiž, že předseda Motoristů v médiích prohlásil, že zruší CHKO Soutok. Pozval jsem ho proto přímo na místo, kde bychom se potkali s odborníky. To místo, kde se spojuje Morava a Dyje, je totiž naprosto unikátní a zaslouží si pořádnou ochranu.

A přišla odpověď. Musím říct, že mě trochu zklamala, protože obsahuje i několik věcných chyb. Pan Macinka například píše, že území je chráněno podle Ramsarské úmluvy – ta ale naopak potvrzuje, že soutok Moravy a Dyje je mimořádně cenným mokřadem, který by se měl chránit. Nechci ale zacházet do detailů. V dopise je prostě řada argumentů, které zpochybňují samotné vyhlášení CHKO. Jenže drtivá většina z nich už byla soudy zamítnuta.

Je to škoda. Člověk v politické funkci totiž nemůže být odborníkem na všechno. Ani já netvrdím, že tomu rozumím nejlépe. Proto jsem nabídl setkání s odborníky. Z dopisu je ale jasné, že se s nimi nikdo potkávat nechce. Prostě to chtějí zrušit.

O motivacích nechci spekulovat. Ale věřím, že pořád žijeme ve státě, kde se takové věci nedají koupit.

Mimochodem, natočili jsme o tom celý díl podcastu (ZDE)... a to jsme původně chtěli mluvit o tom, jak to vypadalo 28. října na Hradě.

Tak si to dejte.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hejtman Grolich: Make příroda great again, pane Macinko
Chtěli odpověď, dostali ji. Macinka zabrousil do své budoucí práce
Koudelka (Trikolora): Hejtman Grolich a jeho Spolu chtějí omezit jízdy autem
Hejtman Grolich: Úspěch v Koreji

Zdroje:

https://open.spotify.com/episode/0VP8iFzIAXkZp7gJI4AEG6?si=I0EcHSfeREuWhvmX32MSLA&fbclid=IwY2xjawNyMoFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA2dEJmeGcwRzdJYkJFN2hGAR5cg36rVGjcqXH5gmEaiVCyo6tYT_0tS4GSMhThGJz2FML3upropeYCmffrQg_aem_KXe_ESL1xMpnrsMaoo48OA&nd=1&dlsi=a1f850c7ed2b4990

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Macinka , Grolich

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by se CHKO Soutok zachovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Dobrý den, ví se, jak to bude za vaší vlády se zdražováním dálniční známky? Budete ji zdražovat jako předchozí (tato) vláda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Grolich: Prostě to chtějí zrušit. Vzdor odborníkům

6:04 Hejtman Grolich: Prostě to chtějí zrušit. Vzdor odborníkům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k CHKO Soutok.