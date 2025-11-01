Šebelová (STAN): Naprosto nepolitické téma, na němž je potřeba najít širokou shodu

Naprosté nepochopení problému.

Zdravotnictví bude úspěšné jen tehdy, když všichni budou fungovat v týmu, kde se budou vzájemně respektovat – odborně i lidsky.

Každý má v týmu důležitou roli a měl by mít odpovídající kompetence a zodpovědnost.

Vůči nelékařům (sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, lékárníkům a dalším) máme v tomto směru dluh, který musíme napravit.

Na jeho nápravě jsem připravena spolupracovat i z opozice.

Je to naprosto nepolitické téma, na němž je potřeba najít širokou shodu.

Podvýbor pro duševní zdraví

Jak nějaký podvýbor pomůže zlepšit situaci? Není hlavní problém v tom, že chybí peníze třeba na psychology? A jak si vysvětlujete, že psychických problémů nejen u dětí narůstá, a jak se díváte na problém šikany, která je čím dál častější a surovější- otřesnější?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

