Šebelová (STAN): Naprosto nepolitické téma, na němž je potřeba najít širokou shodu

Naprosté nepochopení problému.
Zdravotnictví bude úspěšné jen tehdy, když všichni budou fungovat v týmu, kde se budou vzájemně respektovat – odborně i lidsky.
Každý má v týmu důležitou roli a měl by mít odpovídající kompetence a zodpovědnost.
Vůči nelékařům (sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, lékárníkům a dalším) máme v tomto směru dluh, který musíme napravit.
Na jeho nápravě jsem připravena spolupracovat i z opozice.
Je to naprosto nepolitické téma, na němž je potřeba najít širokou shodu.
