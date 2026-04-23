Ministr Vojtěch: Počítáme s tím, že posílíme kompetence lékárníků

Vážená paní poslankyně,
děkuju za ty dotazy, Jano (?), a děkuju, že jste sledovala naši tiskovou konferenci, kde jsme velmi transparentně, a to je můj přístup k této věci, informovali o těch datech, která máme skutečně poprvé v historii takto komplexní. Myslím, že to je velmi dobře a dává nám to šanci reagovat třeba na nějaké výkyvy nebo potenciálně nějaké nové viry, které mohou do budoucna přijít. Myslím, že to je velké i ponaučení z té doby covidu, že skutečně teď jsme datově výrazně lépe připraveni, než jsme byli dříve. A v reálném čase skutečně, nikoliv s nějakým zpožděním, sledujeme tu situaci z hlediska respiračních chorob a proočkovanosti.
Pokud jde o ta očkování, ten první dotaz, my sledujeme všechna očkování, protože už několik let platí, je Národní očkovací registr, takže máme vlastně veškerý přehled o tom, jaká je proočkovanost proti jednotlivým chorobám, HPV, pneumokoky, zkrátka veškerá očkování, která dneska každý má i k dispozici v rámci elektronického očkovacího průkazu. V aplikaci se může podívat i u dětí, samozřejmě dětská očkování, takže máme veškerý přehled. Ale v tom reálném čase dává smysl sledovat primárně ta očkování proti respiračním chorobám, třeba u HPV, úplně to nedává smysl sledovat každý den vlastně, kolik je proočkováno, myslím si, že to je skutečně u té chřipky nejzásadnější. Ale jinak ta data máme zkrátka u všech těchto očkování proti všem infekčním chorobám, které tady u nás jsou poskytována, jak hrazená očkování, tak i pro samoplátce. Takže určitě tato data jsou k dispozici a případně, pokud o ně máte zájem, tak je můžeme poskytnout.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Pokud jde o ty regionální rozdíly, ano, máte pravdu. Na té mapě, kterou jsme prezentovali, je vidět, že jsou rozdíly proočkovanosti mezi jednotlivými regiony. Tady je to samozřejmě otázka spolupráce s odbornými společnostmi, se zdravotními pojišťovnami, s dalšími relevantními partnery a s těmi, kterých se týká nejvíc. A to jsou poskytovatelé, kteří skutečně to očkování tedy nabízejí, ať jsou to zejména praktičtí lékaři nebo ambulantní specialisté, kteří mají s pacienty nějaký kontinuální dlouhodobý kontakt. Oni jsou tím klíčovým prvkem prevence a mají nezastupitelnou roli v té aktivní, vlastně v tom aktivním vedení té diskuse s pacienty o očkování, informování.
My určitě o tom komunikujeme s praktickými lékaři zejména, samozřejmě i s dětskými praktiky. A děláme všechno pro to, aby skutečně zejména u těch rizikových skupin, jako jsou senioři a pacienti s chronickými onemocněními, aby se ta proočkovanost zvýšila, protože vidíme i na těch datech, že ten ochranný efekt a prevence hospitalizací a těžkých průběhů onemocnění, jako je chřipka, tak existuje. Takže je to v nějaké kontinuální práci a motivaci a v tomto směru budeme pokračovat.
Pokud jde o zapojení lékárenské péče, tady ano, máte pravdu, i v souladu s programovým prohlášením vlády my počítáme s tím, že posílíme kompetence lékárníků, lékáren. Ten návrh se v tuto chvíli připravuje. Vidíme, že je možnost dneska očkovat v lékárnách asi ve 20 zemích Evropské unie. Takže spíše jsme výjimka, že u nás to možné není. Slibujeme si od toho, že i lidé třeba budou mít možnost skutečně se k tomu očkování, pokud chtějí samozřejmě, je to na dobrovolné bázi, dostat snazším způsobem a nebudou se muset objednávat ke svému lékaři a tak dále. Takže je to něco, co i vyšlo z toho pilotu, který už byl proveden.
Ten návrh se teďka připravuje, já bych ho chtěl mít dokončený interně do června, pak půjde do připomínek, na vládu. Takže já předpokládám, že sem do Sněmovny dojde někdy na podzim. Chtěl bych, aby byl účinný od té sezony respirační další, to znamená 2027, 2028 rok, aby už tedy v té době to bylo možné.
Pokud jde o zaměstnavatele, tady musím skutečně zdůraznit, že nebudou jakékoliv informace sdíleny se zaměstnavateli o očkování jejich konkrétních zaměstnanců. Data budou čistě benchmarková, souhrnná, skutečně u těch velkých zaměstnavatelů nějaké procento třeba proočkovanosti ve srovnání s jinými zaměstnavateli. To je to, co budeme případně nabízet. Ale určitě nedojde k tomu, že by jakýkoliv zaměstnavatel věděl o svém konkrétním zaměstnanci, jestli je očkován, nebo očkován není. Nic takového ani na dobrovolné bázi neumožníme. (Předsedající: Čas.) Bude to čistě benchmark.
Děkuju.
