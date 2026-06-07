Bondarenková (SPD): Zasloužíme si mít kvalitní televizi. Českou televizi.

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA - Zasloužíme si mít kvalitní televizi. Českou televizi.
Proč máme mít Českou televizi? Aby se na ni dalo koukat, tedy přinášela co nejobjektivnější zpravodajství, informace, a i trochu zábavy – pro pracující hlavně od 20:00 večer, a také něco zajímavého a zábavného o víkendu. Pořádný film, pohádky pro děti, klidně i nějaké zajímavé soutěže. Všechno ve vysoké kvalitě, jak si za ty peníze, které nedobrovolně platíme, i když na ni nekoukáme, zasloužíme.
Dva kanály stačí bohatě
Potřebujeme na to pět nebo šest televizních kanálů? Určitě ne. Poučme se z fungování televize Nova před několika lety, když ji ještě řídil Vladimír Železný. Ten udělal televizi, na kterou chtěl koukat každý. Protože měla velmi dobře nastavený program podle toho, co kdy dělali potenciální diváci. Dnes už hodně lidí nemá tak pravidelně nastavený denní režim, ale držet se toho systému určitě neuškodí.
Poučme se z toho, co se v minulosti udělalo dobře, ne z toho, co se nepovedlo. Je třeba také vidět, jaká je celková situace na televizním trhu. A nejen na něm, konkurencí jsou i jiná média a hlavně internetová, sociální sítě apod. Máme tu skvělou televizi Prima, teď trochu slabší Novu (ale třeba to zase vylepší), pak nějaké menší televize a třeba i projekt Seznamu. Není podle mne správné, aby jedna televize placená z peněz nás všech měla tolik kanálů, které navíc dublují programovou nabídku komerčních televizí. Měla by naopak rozvíjet to dobré a kvalitní, co v české kultuře je, nepřehánět to s progresivností, abyste se nemuseli bát nechat své ratolesti dívat na televizi. A už vůbec na ČT podle mne nepatří násilné kriminálky (možná s výjimkou Hercula Poirota od Agathy Cristie, nebo seriál To je vražda napsala, to jsou ty kultivované formy, které mají i jistý umělecký přínos). Je velmi oblíbená možnost posouvat si televizní program, tj. dívat se na dobré pořady zpětně. To tam ale něco dobrého musí být.
Zadání – a jak je plněno
Vraťme se tedy k zadání, které stát a občané – poplatníci televizních poplatků České televizi dávají. Respektive doteď ani nedávali a to je špatně. Kdo platí, ten rozhoduje. Tak to obvykle bývá. Ale v ČT bylo „Plaťte, i když se nedíváte, ale nemluvte nám do toho, co budeme vysílat.“ To není v pořádku.
Za mne osobně by televize měla v rámci maximálně dvou televizních kanálů obsáhnout nabídku pro různé skupiny diváků – od brzkého rána pro seniory, co nemůžou dospat, pro děti stačí až později, až přijdou ze školy (batolata nemají co na televizi koukat, mají napřed poznávat svět jinak) anebo ráno o víkendu, ať nechají dospat rodiče. Jistě lze vhodně prostřídávat oba kanály, aby v jednu chvíli nedávaly podobný program. Určitě by měla být hodně zaměřená na seniory, na matky na mateřské dovolené a ve vhodný čas i pro pány, ať se mohou po náročné práci zaslouženě svalit na gauč a podívat se na něco, co je pro ně zajímavé a odpočinkové. Samozřejmě hlavní zprávy v přesný čas, ideálně od 19:30 přesně do 20:00, co nejvíc objektivní a souhrnné by měly být základem. A od osmi hodin večer jeden dobrý film nebo kvalitní zábavný pořad na který se mohou podívat všichni. A od 22 hodin nedávat jen krváky nebo divné věci, někdo se dřív k televizi nedostane a také si zaslouží odpočinek. Děsivá nabídka ani na ČT vůbec mít nemusí, na jiných kanálech jí je dost. ČT by měla být bezpečný přístav.
Vlastní tvorba – kvalitní čeští autoři
Můžeme se také poučit v zahraničí, třeba u BBC. Ta každých deset let nechává znovu natočit miniseriál Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Špičkové dílo anglické literatury, na kterém se celé generace učí češtinu. My bychom také mohli vybrat některé špičkové dílo, které upevňuje národní hrdost, pomáhá ve výuce češtiny, co třeba Babička, Kytice, Osudy dobrého vojáka Švejka, řada děl Karla Čapka. Je toho spousta, co se ještě nedočkalo zfilmování a stálo by to za to. Nemusíme se pořád dívat jen na přejatou tvorbu.
Určitě zachovat vánoční pohádky a dál každý rok točit novou, kvalitní. A pořad jako je StarDance, ten mne úplně nadchnul. Bylo by fajn mít pořady, které budou originálně české, pak se ušetří na licencích. Našich tvůrců přece máme dost, jen jim dát prostor a nevyužívat na vše jen jednu ohranou partu. Dá se i spolupracovat s FAMU a DAMU významnějším způsobem, to také šetří náklady a studenti můžou přinášet nové tvůrčí nápady, které jen zkušenější pracovníci mírně přizpůsobí reálným možnostem.
V poslední době bývají zanedbávaná básnická díla, kterých také máme řadu. A je škoda tu dovednost zapomenout. Přiznám se, že také zkouším tuhle dovednost ovládnout, v moderní podobě, ale je to těžké. Na to máme jiné borce. Moc se mi před lety líbila Nedělní chvilka poezie, bylo by hezké se k ní vrátit, už s využitím moderních nástrojů by jistě mohla vznikat zajímavé díla. Takový Máchův Máj s moderním klipem by jistě přitáhl k umění i mladé lidi.
Doufám, že můj příspěvek k veřejné diskusi vyvolá nějaké další nápady, co je vhodné od ČT očekávat a co naopak má přenechat jiným. Jako dosud to dál být nemůže, to víme všichni. Ale ať je to nové kvalitní, přínosné, nikoli nudné a prospěje rozvoji české společnosti. Za naše peníze si to jistě zasloužíme.
JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA
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