Ministr Vojtěch: Svůj pátý půlmaraton jsem běžel v Českých Budějovicích

Znáte Running Doctors?
Svůj pátý půlmaraton jsem si tentokrát zaběhl doma v Českých Budějovicích. Skvělá atmosféra, tisíce běžců, podpora diváků v mém rodném kraji.
Na trati jsem měl možnost setkat se s týmem Running Doctors z RunCzech – zdravotníky, kteří běží přímo mezi účastníky závodu a jsou připraveni v případě potřeby okamžitě zasáhnout. ?? Nejsou náhradou zdravotnické záchranné služby ani zdravotnických stanovišť, jejich velkou výhodou je však to, že jsou součástí běžeckého pole a dokážou rychle vyhodnotit situaci, poskytnout první odbornou pomoc a zajistit koordinaci další péče.
Jejich role je důležitá zejména při zdravotních komplikacích, jako jsou kolapsové stavy, výrazná dehydratace, svalové křeče nebo náhlé neurologické obtíže. Během letošní sezóny už pomáhali například běžci s možným epileptickým záchvatem, kterému byla díky rychlé reakci poskytnuta včasná pomoc a následně byl předán do péče záchranné služby.
Projekt Running Doctors je skvělým příkladem toho, jak lze zvýšit bezpečnost sportovních akcí a zároveň podpořit odpovědný přístup ke sportu.
Děkuji všem lékařům, zdravotníkům, záchranářům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na tom, aby si tisíce lidí mohly běžecké závody užít bezpečně.
Přečtěte si o nich ZDE.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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