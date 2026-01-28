Ministr Vojtěch: Politika deficitních úhradových vyhlášek byla prostě chybná

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
já se pokusím reagovat na ten sled faktických poznámek mých kolegů. Znovu zopakuji, co jsem řekl ve svém úvodním slovu, když jsme ten bod rozjednali v minulém týdnu, proč jsme v situaci, v jaké jsme, a proč tento návrh tedy předkládám.
Jednak, jak to bylo správně zmíněno od pana poslance Farhana, prostě je to dědictví podtrhnutí příjmové strany systému veřejného zdravotního pojištění z roku 2022, kdy tehdejší vláda, nová nastupující vláda Petra Fialy rozhodla o zmrazení plateb za státní pojištěnce, které předchozí vláda Andreje Babiše navrhla. Bylo to těch 14 miliard navíc. Tehdejší ministr financí zkrátka zatlačil na tehdejšího ministra zdravotnictví pana poslance - současného - Vlastimila Válka a ty peníze zkrátka zdravotnictví nedostalo. A od té doby se tento dluh na příjmové straně kumuluje v tom souhrnu až tedy k nějakým 40 miliardám korun. To je zkrátka fakt. Tak to bylo, to je dohledatelné.
Ta příjmová strana tedy je jeden ze zásadních problémů, který bude muset být i řešen pravděpodobně nějakou změnou i v té automatické valorizaci do následujících let. Takže proto. To je jeden z těch důvodů.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Druhý důvod, proč jsme v situaci, v jaké jsme, je prostě zase objektivní fakt, že úhradové vyhlášky byly, a byla to prostě politika tehdejšího vedení, já ji nechci v tuto chvíli hodnotit, já myslím, že byla špatná, ale tak to je historie, byla prostě navrhována jako deficitní. To znamená, úhradové vyhlášky počítaly s tím, že výdaje jsou vyšší než příjmy - opakovaně. A když tady bylo hovořeno o usnesení vlády, tak já předpokládám, že to usnesení vlády nebylo pouze pro jeden rok, ale že se týkalo i dalších let.
A když pan poslanec Pláteník hovořil o tom, že to tehdy možná nějak splněno bylo, protože si to rozhodly zdravotní pojišťovny, tak co ta úhradová vyhláška, která byla vydána v říjnu roku 2025 s předpokládaným deficitem 15 miliard korun, podle pojišťoven možná až k 20 miliardám korun se dostaneme v tomto roce? Tak to bylo splnění usnesení vlády, nebo nebylo, když prostě samotné ministerstvo v úhradové vyhlášce, v důvodové zprávě pokládá patnáctimiliardový deficit za velmi problematický?
Upozorňovalo na to i Ministerstvo financí a samotné ministerstvo v té důvodové zprávě varuje před vyčerpáním rezerv a před destabilizací toho systému. To napsalo samotné Ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě k úhradové vyhlášce pro tento rok.
Takže za mě prostě tato politika deficitních úhradových vyhlášek daných podseknutými příjmy a navýšenými výdaji, které neodpovídaly příjmům systému, prostě byla chybná a jsme v situaci, v jaké jsme, kterou já teď musím řešit tímto návrhem, který - ano, souhlasím s paní poslankyní Šebelovou - není systémový, je to prostě ad hoc návrh pro tento rok z hlediska stabilizace těch zdravotních pojišťoven. A není to úplně málo, protože ty zdravotní pojišťovny, o kterých hovoříme, ty oborové zdravotní pojišťovny pojišťují 4 miliony našich občanů, 4 miliony pacientů, pojištěnců.
Takže myslím, že si zaslouží, aby měli zkrátka také bez problémů hrazenu péči, aby nebyly nějaké zpožděné platby poskytovatelům, kteří pak samozřejmě to mohou promítnout i do té péče samotné. Už jsme tady měli i v minulosti nějaké případy, kdy některé nemocnice odmítaly ošetřit pacienty určitých pojišťoven právě proto, že jim neplatily, a tak dále. Takže tomu já chci předejít. Myslím si, že ta stabilizace je v zájmu celého zdravotnictví.
A ano, souhlasím s tím, a to je něco, co mám v plánu, a je to vyplývající z programového prohlášení vlády, že dalším krokem musí být systémové opatření tak, abychom se do této situace již nedostali. Určitě nesouhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že programové prohlášení vlády je nějak asociální nebo něco podobného. Programové prohlášení říká, že chceme stabilizované zdravotnictví, stabilizované financování, že chceme kvalitní péči, že chceme zajistit skutečně, aby péče byla kvalitní naše pacienty, a za to nesou odpovědnost zdravotní pojišťovny. Takže v tomto si myslím, že celá ta změna bude koncipována.
A ano, neměla by být úhradová vyhláška, pokud to nebude odůvodněno řádně, vydávána jako deficitní, a to by mělo být přímo zakotveno v zákoně, protože zdravotní pojišťovny si ty peníze nevytisknou, ony je musí samozřejmě čerpat z rezerv, které za nás se vytvořily, samozřejmě i díky covidovému období. Za předchozí vlády se výrazně ztenčily. Není to můj názor. Opakovaně na to upozorňoval Nejvyšší kontrolní úřad i Národní rozpočtová rada vlády, takže to není nějaký názor můj soukromý, ale skutečně toto byla oficiální stanoviska institucí, které zodpovídají za dohled nad hospodařením státu, a takováto situace zkrátka možná dále není, a proto ta opatření, která budu navrhovat, tomu zamezí.
Ale teď potřebujeme, abychom tento návrh schválili, aby se promítl do přerozdělení v tomto roce, mimo jiné i proto, že začíná dohodovací řízení o úhradách na příští rok, a proto také potřebuji, aby to bylo schváleno co nejdříve, aby zdravotní pojišťovny měly v ruce nějaké karty, se kterými mohou hrát, a věděly, o čem se tedy mají dohadovat v rámci úhrad na příští rok.
Děkuji za pozornost.
