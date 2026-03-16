Mašek (ANO): Němci jdou prostě ode zdi ke zdi. A Angela?

Copak se nám to v Berlíně zase děje? Friedrich Merz, ten německý kancléř, který ještě minulý týden poskakoval kolem Trumpa a tleskal americko-izraelské vojenské operaci proti Íránu, najednou couvá.
Dřív vesele hýkal, jak podporuje „správné rozhodnutí“, a teď najednou hovoří o ekonomických dopadech a nové uprchlické krizi.
Fakt? To je teda zjištění.
A proč ta prudká otočka?
Politico píše, že po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem a pak při návštěvě Norska začal Merz konečně vnímat, že svět kolem něj se mění…
Toho si měl všimnout již dávno, nebo ne?
A teď pozor, Spolkový kriminální úřad vydal studii, která Němce doslova „posadila na zadek“. Skoro každý druhý mladší muslim v zemi má latentní nebo otevřenou náklonnost k islamismu, tlačí na šaríu a je antisemita.
Fakt nechápu, to si fakt mysleli, že když otevřou dveře, svět se s nimi bude mazlit?
Oni jdou prostě ode zdi ke zdi a vůbec netuší, že už stojí na okraji srázu.
A naše stará známá Angela?
Ano, ta dostává vyznamenání od EU za „veliký přínos“ a vše jí to přijde úplně normální.
Neshody mezi Berlínem a Washingtonem ve čtvrtek prohloubilo také rozhodnutí Trumpovy administrativy návrh zmírnit ropné sankce vůči Rusku ve snaze snížit globální ceny ropy.
Kdo ví, jakou bláznivou otočku vymyslí do týdne.
Zase bude v EU veselo.
Jen na okraj: Německo je země, která má na naši ekonomiku zásadní vliv. Máme se tedy na co těšit!
