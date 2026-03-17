„Ukrajina se řítí do propasti. Důvod: Orbán,“ přišlo z Kyjeva

17.03.2026 9:45 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci dumají, jak obejít nekompromisního maďarského premiéra Viktora Orbána. A zdá se, že nemají žádné dobré možnosti, jak vybruslit z napjatých vztahů mezi Kyjevem a Budapeští. Server Kyiv Independent tvrdí, že se Ukrajina řítí do propasti. Údajně existuje jistá cesta, jak Ukrajincům pomoct, ale politici EU jsou při jejím zvažování opatrní, protože pokud k ní sáhnou, dokážou tím, jak velkou sílu má v EU Viktor Orbán.

Foto: Repro X
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

Napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem neopadá. Ukrajinci uvažují, co budou dělat, pokud bude vláda Viktora Orbána dál blokovat půjčku 90 miliard eur, na které se dohodla většina politiků členských států EU. Server Kyiv Independent varuje, že pokud bude Orbán trvat na svém, Ukrajinci nemají moc možností, jak ho obejít.

Ukrajina nemá žádné dobré možnosti, jak nahradit klíčový balíček finančních prostředků od Evropské unie, který Maďarsko nadále blokuje, a tak zatímco Kyjev čeká na řešení patové situace, země se řítí k finanční propasti,“ napsal Kyiv Independent s tím, že půjčka, kterou odsouhlasily všechny členské státy EU, včetně Maďarska, již v prosinci loňského roku, by pokryla dvě třetiny finančních potřeb Ukrajiny.

Prozatím se Ukrajinci finančně drží nad vodou, a to jak díky půjčce Mezinárodního měnového fondu 1,5 miliardy dolarů, tak půjčce z Japonska v podobě jedné miliardy dolarů. S těmito finančními injekcemi Ukrajinci podle serveru Kyiv Independent přečkají do konce jara roku 2026.

Vysoký ukrajinský představitel, který hovořil s deníkem Kyiv Independent pod podmínkou anonymity, však uvedl, že po jaru neexistuje žádná „spolehlivá alternativa“, pokud nezačnou proudit evropské peníze.
Ministerstvo financí spolu s kolegy z EU aktivně pracuje na zajištění těchto finančních prostředků. Ukrajina od partnerů z EU ujištění, že první tranše bude k dispozici ve druhém čtvrtletí roku 2026,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo financí ve svém prohlášení pro Kyiv Independent.

Dokud se nepodaří maďarského premiéra Viktora Orbána přesvědčit, aby odblokoval tok evropských peněz, podle serveru Politico existuje možnost, že severské země EU a Pobaltí poskytnou Ukrajině samostatnou překlenovací půjčku, která bránící se zemi udrží nad vodou.

Nizozemský ministr financí Eelco Heinen v úterý svým kolegům sdělil, že jeho vláda může Ukrajině na základě bilaterální dohody poskytnout 3,5 miliardy euro ročně až do roku 2029. 

Jenže server Kyiv Independent jedním dechem dodal, že do této alternativy se státy EU nehrnou. Její realizace by totiž podle evropských politiků ukázala, že Orbán se svou vydírací politikou úspěch a mohl by se z toho stát návod pro další země EU kdykoli v budoucnosti.

Další jednání o uvolnění evropské půjčky Kyjevu proběhne 19. a 20. března a cílem jednání podle serveru Kyiv Independent bude přesvědčit Viktora Orbána a případně i slovenského premiéra Roberta Fica, který blokací půjčky také hrozí, aby ji neblokovali. Ukrajina je totiž na penězích z EU existenčně závislá. Dokud byl prezidentem USA Joe Biden, proudila finanční pomoc i z Washingtonu, ale s druhým nástupem Donalda Trumpa do funkce tento finanční tok vyschl. Ukrajinci se dnes ekonomicky spoléhají na EU, ale také na Norsko, případně na japonskou finanční pomoc, na pomoc Velké Británie či Kanady. Od ledna 2026 Ukrajinci obdrželi od těchto partnerů pomoc ve výši 5,3 miliardy dolarů.

Maďarská vláda sice v prosinci 2025 poskytnutí půjčky Ukrajincům odkývala, ale poté, co ropovodem Družba přestala přes ukrajinské území téct ruská ropa určená Maďarsku a Slovensku, Orbán poskytnutí půjčky zarazil. Ukrajinci tvrdí, že ropovod stojí v důsledku ruských útoků, ale Viktor Orbán a Robert Fico svorně tvrdí, že v této věci Ukrajincům nevěří ani nos mezi očima.

Viktor Orbán a jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó tvrdí, že Ukrajinci zastavili tok ruské ropy přes své území dál do Maďarska s cílem ovlivnit tamní parlamentní volby, které proběhnou 12. dubna.

Maďarský ministr zahraničí tvrdí, že Maďarsko a Slovensko se snaží situaci řešit, ale Ukrajinci s nimi odmítají diskutovat.
Je opravdu zřejmé, že neexistuje žádný technický ani fyzický důvod, proč by dodávky ropy přes ropovod Družba do Maďarska neměly být znovu spuštěny. Jde o čistě politické rozhodnutí. Delegace našeho ministerstva energetiky strávila minulý týden v Kyjevě tři a půl dne a chtěla o situaci jednat s představiteli ukrajinské vlády a ukrajinského ministerstva energetiky, ale všechny naše žádosti o schůzku byly zamítnuty,“ uvedl šéf maďarské diplomacie.

Jedním dechem dodal, že chtěl v Bruselu svolat třístranné jednání se slovenským a ukrajinským kolegou, jednání bylo předběžně potvrzeno u všech tří stran, ale Ukrajinci nakonec schůzku na poslední chvíli zrušili.

Takže vám nemohu nic říct, ale pokud na nás nějaká země uvalila ropnou blokádu, nemůže očekávat, že zde v Bruselu učiníme nějaká rozhodnutí v její prospěch,“ zdůraznil Szijjártó s tím, že si maďarská delegace chtěla prohlédnout místo údajného poškození ropovodu Družba, ale nebylo jim to umožněno.

 

 

Psali jsme:

Ukrajině prý brzy dojdou peníze. Ale EU má cestu, jak obejít Slovensko a Maďarsko
Matěj Gregor jde proti neziskovkám novým argumentem
Vyoral: Otázky Václava Moravce? Spíš jediné povolené názory
Hádka mezi Ukrajinou a Maďarskem. O peníze ze zastaveného auta

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

110% zisk. Lichváři napadli Česko. Hynek Beran o elektřině, kterou platíte

8:04 110% zisk. Lichváři napadli Česko. Hynek Beran o elektřině, kterou platíte

Energetik Hynek Beran odkrývá, jak vzniká cena elektřiny a jak by stát mohl chránit občany před její…