Ministr Vojtěch: Státní nemocnice budou nakupovat společně

Včera došlo na půdě ministerstva k podpisu smluv mezi nemocnicemi o společném zadávání. První společný nákup (vypsání společné veřejné zakázky) by mohl proběhnout do konce srpna.

„Vzhledem k tomu, že se nemocnice k myšlence centrálních nákupů doposud stavěly velmi odmítavě, a to i přes dlouhodobé výtky ze strany Evropské komise, považuji dnešní podpis smluv o společném zadávání za velký krok dopředu. Jsem přesvědčen, že tím dojde k úsporám ve výši desítek miliónů korun. Centrální nákupy jsou jasným trendem ve vyspělých zemích, jako je Německo, Francie či Nizozemsko, jsem rád, že se mezi ně zařadí i Česká republika,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr zdravotnictví již začátkem roku vyzval ředitele fakultních nemocnic, aby do konce dubna navrhli komodity, které by bylo možné nakupovat centrálně. „Společné nákupy nemocnic nejenže budou mít pozitivní efekt na cenu díky množstevním slevám, ale je to i cesta k vyšší míře transparentnosti a standardizaci. Společné nákupy nemocnicím uleví od náročné a nákladné administrativy spojené se zadáváním veřejných zakázek a otevřou prostor pro sdílení zkušeností a know-how v oblasti stanovení požadavků na odpovídající kvalitu nakupovaných zdravotnických prostředků tak, aby nemocnice získaly za vynakládané veřejné peníze co nejvyšší hodnotu,“ představil výhody sdružených nákupů ministr Vojtěch. Na základě úkolu od ministra nemocnice vytipovaly některé léčivé přípravky a materiál – injekční stříkačky, gázu a gázové komprese, plenkové kalhotky pro dospělé a vyšetřovací či operační rukavice, které budou předmětem pilotního sdruženého nákupu. V případě, že se projekt osvědčí a dojde k úsporám finančním a administrativním, bude rozšiřován o další komodity. Celkem bude vypsáno deset sdružených zakázek. Předběžná oznámení o zakázkách by měla být zveřejněna do konce června.

Organizátory sdružených nákupů budou samotné nemocnice. „Ministerstvo je impulzním místem, poskytuje metodické vedení, ale realizace nákupů musí být na samotných nemocnicích, které nejlépe znají své potřeby a mají zkušenosti z praxe,“ dodal ministr Vojtěch.

