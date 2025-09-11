Ministr Ženíšek: Petr Pavel rozumí rizikům. Modlil jsem se za jeho vítězství

12.09.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Budu teď politicko - osobní. Když Andrej Babiš v prezidentské debatě řekl, že by Polsku nepomohl ani v případě napadení, byl to okamžik, kdy jsem se za českého politika styděl nejvíc v životě – a to říkám s vědomím, že jsme tu měli Miloše Zemana.

Jako tehdejší předseda zahraničního výboru jsem okamžitě ujišťoval naše partnery, že tento člověk snad prezidentem nebude. Věděl jsem, že Petr Pavel rozumí rizikům a modlil jsem se za jeho vítězství.

Jsem rád, jak to dopadlo. A moc bych si přál, aby stejně dobře dopadlo i 3. a 4. října. Vy, kdo mě znáte, víte, že pro bezpečnost naší země udělám maximum.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace
