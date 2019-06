Ministryně Dostálová: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

„Rumunské předsednictví Radě EU znamenalo pokrok ve vyjednávání pravidel pro příští období. Zatím jsme dosáhli dobrého kompromisu, ale existují ještě témata, o kterých musíme diskutovat. Jedním z nich je i vybrání oblastí, ve kterých půjdou využívat evropské prostředky a do jaké míry. Zpráva o ČR, kterou každoročně vydává Evropská komise, identifikuje pro financování stejné oblasti jako my a její doporučení se promítnou do přípravy operačních programů a Dohody o partnerství. Přesto však vidíme i další národní a regionální priority, které pomáhají našemu růstu a rádi bychom je financovali z fondů EU. Snažíme se, aby členské státy tak měly co nejvolnější ruce ve využívání evropských zdrojů při zachování řádné správy pro smysluplné projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která vedla českou delegaci.

Vyjednávání o legislativě pro čerpání z evropských fondů v období 2021-2027 převezme po rumunském předsednictví Radě EU příští měsíc Finsko, které bude dále hledat shodu mezi státy ohledně výstupů z jednání (tzv. trialogů) s nově zvoleným Evropským parlamentem. Česká republika klade důraz na včasné zahájení čerpání, aby nedošlo ke zpoždění již na samém počátku programového období, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020.

Rada pro obecné záležitosti (GAC) zasedá pravidelně každý měsíc a je sektorovou radou Rady EU. Zasedání se účastní ministři evropských zemí, jejichž agenda je na programu. Je odpovědná za řadu průřezových politických oblastí – mezi ně patří rozšiřování EU, přijímání plánu rozpočtu, vyjednávání o politice soudržnosti i legislativní otázky EU. Ve formátu pro politiku soudržnosti se Rada schází podle preferencí předsednické země EU. Předchozí setkání zabývající se nastavením příštího programového období proběhlo 30. listopadu 2018 v Bruselu.

