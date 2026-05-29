Ministryně Mrázová: Cílem novely je zefektivnit systém tak, aby byl funkční

Děkuji. Vážený pane předsedající,vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh novely zákona o podpoře bydlení byl detailně představen v prvém čtení dne 13. března, projednán ve druhém čtení dne 15. dubna a po obou čteních byl podrobně projednán v garančním výboru pro regionální rozvoj a veřejnou správu Poslanecké sněmovny. A to na schůzích dne 7. dubna a 30. dubna, na nichž výbor doporučil návrh zákona schválit. Dovolte mi proto pouze stručně připomenout, že cílem této novely je zjednodušit a zefektivnit systém tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Novela plně zachovává základní principy zákona, ale současně odstraňuje jeho praktické nedostatky. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
Současně považuji za důležité zmínit, že novela nijak nemění kompetence obcí při rozhodování o obsazování obecních bytů. Pokud bude obec poskytovatelem podpůrných opatření a zapojí se tak do systému, zachovává si i nadále možnost rozhodovat o umisťování osob do obecních bytů, a to ve stejném rozsahu v obou variantách nastavení systému. Tato oblast není předkládanou novelou nijak měněna. Současně platí, že pokud obec poskytovatelem podpůrných opatření nebude, nemá pravomoc rozhodovat o umisťování osob do obecních bytů ani podle současně platné právní úpravy. Nejedná se tedy o nové omezení zaváděné touto novelou. Závěrem si Vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které byly projednány v rámci garančního výboru. Jedná se zejména o pozměňovací návrh poslankyně Fialové, v hlasovací proceduře, označený jako B, který upravuje systémové nastavení agendy, tedy přesun části kompetencí z kontaktních míst pro bydlení na Úřad práce České republiky, nové nastavení limitu pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením, osoby v rozvodovém řízení a další osoby dle přílohy číslo 3, zavedení možnosti individuálního posouzení, zřízení kontaktních míst pro bydlení na úrovni všech obcí s rozšířenou působností a nikoliv pouze na některých z nich. A v poslední řadě přesun správy informačního systému podpory bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současně by chtěla ocenit věcnou debatu vedenou v průběhu projednávání návrhu zákonů a z důvodu dohody s Ministerstvem práce, sociálních věcí, Evropskou komisí a opozičními kluby podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel této na novely pozměňovací návrhy poslankyně Kovářové pod označením G 5 a G 6, které upravují některé parametry navrženého systému.
Jedná se konkrétně o úpravu obecného příjmového limitu na dvojnásobek částky životního minima z původně navržených 1,6 a o snížení spodního limitu uplatnitelnosti bytu z 1,0 životního minima na 0,5 životního minima.
Dále podporujeme také pozměňovací návrh paní poslankyně Olšákové pod označením D2, který zachovává původní cílovou skupinu pro poskytování poradenství na kontaktních místech pro bydlení. K ostatním pozměňovacím návrhům se za předkladatele vyjádřím v rámci hlasování. Současně si Vás dovoluji požádat o podporu novely zákona jako celku. Děkuji vám za pozornost.
Mgr. Zuzana Mrázová
