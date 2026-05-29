Svoboda bez obrany není svoboda, poučil Kolář Landovského

29.05.2026 11:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poradce prezidenta Petr Kolář a zmocněnec vlády pro plnění závazků v NATO Jakub Landovský se znovu střetli nad otázkou, zda by prezident Petr Pavel měl jet na summit NATO do Ankary. Kolář zopakoval, že tam prezident má být. Landovský nabídl jiný pohled. Ale nezůstalo jen u summitu v Ankaře. Landovský prezidentovi vyčinil za to, o čem mluví na veřejnosti.

Svoboda bez obrany není svoboda, poučil Kolář Landovského
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Jakub Landovský na CNN Prima News

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16212 lidí
Premiér Andrej Babiš (ANO) dosud definitivně nerozhodl, jak bude vypadat definitivní delegace určená na summit NATO v Ankaře. Poradce prezidenta Petr Kolář na CNN Prima News zopakoval, že prezident Petr Pavel chce jet do Ankary. A pokud by ho vláda do delegace nezařadila, podá kompetenční žalobu. Záleží na tom, zda premiér bude ochoten s prezidentem o této věci jednat a posléze ve vládě jakožto ve sboru prosadí to, co si jako premiér s prezidentem dohodl.

„Prezident jen chce vykonávat své pravomoci. Vláda by mu v tom měla pomáhat, určitě by mu v tom neměla bránit.“

Zmocněnec vlády pro NATO Jakub Landovský vypadal překvapeně.

„Já jsem opakovaně říkal, že hlavou delegace má být pan premiér. Ale je to věc politická, která vznikla přímou volbou a měla by se politicky vyřešit. Měla by se vyřešit otázka, jaká je role prezidenta a premiéra. Ale ne soudní cestou. A já už jsem řekl několikrát, že by tam měl jet pan premiér,“ pravil Landovský.

Došlo i na muniční iniciativu. Tu stávající vláda Andreje Babiše (ANO) sice nezarazila, ale ani ji finančně nepodporuje. A tak se postupně stává, že počet dárců klesl z 18 na 9 členů, na což také upozornil prezident Petr Pavel. A podle Landovského neudělal dobře.

„Pro mě je nejlepší zprávou, že pořád běží. Že Česká republika plní své závazky, byť ne finančně, ale z hlediska know-how a rizika. A že poběží dál. A jestli to bude prostě bez českého příspěvku, tak hlavní asi je být diplomat a nemluvit o tom před těmi zeměmi, které do toho ty peníze dávají,“ poznamenal Landovský.

Petr Kolář konstatoval, že prezident jen nahlas vyslovil to, co všichni vědí. „To, že prezident říká věci, jak jsou, je v pořádku,“ zdůraznil Kolář s tím, že by nám spíše škodilo, kdyby mlžil a zastíral skutečnou situaci.

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 8784 lidí
„Je třeba si nalít čistého vína, jak věci fungují. Muniční iniciativa není aktivita čistě altruistická. Je to věc čistě transakční,“ upozorňoval ve studiu Landovský.

Posléze vysvětloval, že se zmocněncem pro plnění závazků v NATO stal proto, aby Česko opět hrálo roli dobře čitelného spojence, který si plní své úkoly. Přestože vláda škrtla v oblasti obrany 21 miliard korun. Landovský však naznačil, že to, co bylo odejmuto, může být opět vráceno.

„My to musíme plnit, pokud chceme být našimi spojenci bráni vážně,“ ozval se Kolář. „Svoboda bez obrany není svoboda. To je závislost,“ dodal posléze.

Tady se Landovský a Kolář shodli. Landovský v této souvislosti zdůraznil, že by se vláda měla zaměřit jednak na nábor vojáků a jednak na posílení protivzdušné obrany.

Psali jsme:

„USA chtěly, aby Evropa byla slabá.“ Přišla připomínka z nečekaného směru
„Podruhé volit Pavla? Zločin.“ Holec už se neudržel
Moskva varovala Kyjev, EU zareagovala. A pak se vyjádřil Medveděv
Pavel řeší NATO z Hradu, když nesmí na summit. Sešel se s velitelem

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/kolar-prekvapilo-me-ze-prezident-nechce-jet-na-summit-nato-za-kazdou-cenu-landovsky-trva-na-ucasti-premiera-513223

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Landovský , NATO , obrana , Petr Pavel , Petr Kolář , CNN Prima News , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako Jakub Landovský?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Robert Plaga, Ph.D. byl položen dotaz

Co bude s těmi osobními informacemi?

Mám na mysli ty, které od dětí sesbírala Česká školní inspekce? Kdo k nim má a bude mít přístup? Není na místě jejich skartace? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých

8:28 „Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých

Mladý politický komentátor spojený s projektem Restart Česko Adam Šejna v rozhovoru pro Deník TO hov…