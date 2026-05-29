Svoboda bez obrany není svoboda, poučil Kolář Landovského

„Prezident jen chce vykonávat své pravomoci. Vláda by mu v tom měla pomáhat, určitě by mu v tom neměla bránit.“
Zmocněnec vlády pro NATO Jakub Landovský vypadal překvapeně.
„Já jsem opakovaně říkal, že hlavou delegace má být pan premiér. Ale je to věc politická, která vznikla přímou volbou a měla by se politicky vyřešit. Měla by se vyřešit otázka, jaká je role prezidenta a premiéra. Ale ne soudní cestou. A já už jsem řekl několikrát, že by tam měl jet pan premiér,“ pravil Landovský.
Došlo i na muniční iniciativu. Tu stávající vláda Andreje Babiše (ANO) sice nezarazila, ale ani ji finančně nepodporuje. A tak se postupně stává, že počet dárců klesl z 18 na 9 členů, na což také upozornil prezident Petr Pavel. A podle Landovského neudělal dobře.
„Pro mě je nejlepší zprávou, že pořád běží. Že Česká republika plní své závazky, byť ne finančně, ale z hlediska know-how a rizika. A že poběží dál. A jestli to bude prostě bez českého příspěvku, tak hlavní asi je být diplomat a nemluvit o tom před těmi zeměmi, které do toho ty peníze dávají,“ poznamenal Landovský.
Petr Kolář konstatoval, že prezident jen nahlas vyslovil to, co všichni vědí. „To, že prezident říká věci, jak jsou, je v pořádku,“ zdůraznil Kolář s tím, že by nám spíše škodilo, kdyby mlžil a zastíral skutečnou situaci.
Posléze vysvětloval, že se zmocněncem pro plnění závazků v NATO stal proto, aby Česko opět hrálo roli dobře čitelného spojence, který si plní své úkoly. Přestože vláda škrtla v oblasti obrany 21 miliard korun. Landovský však naznačil, že to, co bylo odejmuto, může být opět vráceno.
„My to musíme plnit, pokud chceme být našimi spojenci bráni vážně,“ ozval se Kolář. „Svoboda bez obrany není svoboda. To je závislost,“ dodal posléze.
Tady se Landovský a Kolář shodli. Landovský v této souvislosti zdůraznil, že by se vláda měla zaměřit jednak na nábor vojáků a jednak na posílení protivzdušné obrany.
