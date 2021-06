Ministryně Schillerová: Dnešní schůze není ničím jiným než součástí předvolební agitace

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a samozřejmě vážení televizní diváci, kterým je dnešní schůze vyvolaná opozičními poslanci především určena.

Do voleb zbývá přesně 126 dní. Z tiskových konferencí volební koalice Pir-STAN a pravolevé koalice Spolu víme, že opozice už svou volební kampaň zahájila. Proto si není potřeba nalhávat, že dnešní schůze je čímkoliv jiným než součástí této předvolební agitace. A protože jde v pořadí už o třetí pokus vyslovit nedůvěru této vládě, dobře víme, že každá minuta televizního přenosu nepochybně bude náležitě využita jednotlivými opozičními lídry, kteří se budou vzájemně předhánět v tom, kdo si na vládě takříkajíc smlsne víc. Zkrátka kdo se do toho titulku na Novinkách nebo iDNES dostane. Jako byste se, kolegové, nepoučili, že negativní kampaň příliš nefunguje a že zvlášť v době čerstvě a draze získaného návratu do normálu v průběhu nejdůležitějších logistických akcí v novodobé historii této země, tedy plošného očkování a testování populace, by bylo vyslovení nedůvěry vládě krokem mimořádně nezodpovědným.

A nenechte se mýlit, obzvlášť v této nelehké době by případné vyvolání chaosu, nejistoty a zmatku, nikomu žádné politické body nepřineslo. Tvrdíte, že nemůžete jinak. A odvoláváte se na údajný střet zájmů. Ve skutečnosti pouze zneužíváte složitosti problematiky evropského financování k vlastnímu mediálnímu zviditelňování.

Jistě, speciálně pro Pirátskou stranu toto není nic nového. Česká republika už jednou kvůli vašemu senátorovi o stovky milionů z evropských zdrojů přišla. A to na základě jeho následně nijak nepotvrzeného pošpinění Evropskou unií financovaného projektu monitorovacího systému na evropské dotace v České republice. Účet pro naši zemi? Zbytečná škoda 800 milionů korun. Poškodit vládu Andreje Babiše za jakoukoliv cenu. Včetně ohrožení zájmů České republiky. Jistě. To je přesně to, oč tady běží. Ale Česká republika není anarchistické zřízení, nejsme v Karibiku 18. století. Jsme suverénní právní stát, a povinností každé zodpovědné vlády je bojovat za fiskální zájmy této země.

V případě sporu mezi právním řádem České republiky a cizím právním výkladem je namístě soud, nikoliv politická agitace opozičních lídrů. Jsou principy, které platí a které nemůžete zpochybňovat. Ani v předvolebním boji. A jedním z nich je, že se musíme řídit zákony. Tvrdíte, že vláda v době koronavirové dostatečně nepodpořila naši ekonomiku a životní úroveň v zemi. Střílíte od pasu nápady, které by znamenaly o stovky miliard větší schodky, a také ohrožení stability zdravotního či sociálního systému. Vysmíváte se vládní pomoci, která přitom ke konci května přesáhla 466 miliard. Jedním dechem ale hovoříte o potřebě zvyšování daní, o změně valorizačního vzorce v neprospěch seniorů a o potřebě drastických škrtů.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak jdou dohromady tyhle nápady s podporou životní úrovně? Napoví pohled do historie a trocha čísel k tomu. Píše se rok 2008 až 2009. Velká recese. A vládní pomoc v jaké výši? Žalostné jednotky miliard. Zoufale malá vládní pomoc. Tak malá, že se stala jedním ze spouštěčů další opakované recese, kterou jste vyvolali vlastní politickou zbabělostí. Jak ODS, tak TOP 09 pomoci ekonomice historicky naprosto selhaly. Neměli jste dostatek odvahy reagovat odpovídajícím způsobem a proto, nezlobte se na mě, je vaše dnešní kritika zcela, ale zcela nevěrohodná.

Slyšeli jsme a ještě uslyšíme sto pohádek o důvodech pro nedůvěru, ale už ne nezpochybnitelnou pravdu o tom, že Česká republika a její hospodaření vyšplhaly za této vlády v žebříčku důvěryhodnosti na úroveň Belgie, či Velké Británie. A že podle Eurostatu jsme stále čtvrtou, nejméně zadluženou zemí EU, a naše ekonomika je přitom v dobré kondici. Nezaměstnanost nízká, a máme našlápnuto k velmi solidnímu hospodářskému růstu. Proč? Protože víme, že konsolidace veřejných rozpočtů musí být chytrá, pozvolná a bez drastických škrtů. Přesto si říkám, že ta dnešní schůze, i když pravděpodobně nepřinese této zemi a jejích občanům nic hmatatelného ani užitečného, může být pro voliče v jistém smyslu, užitečná.

Občan vždycky hledá jasné alternativy, přemýšlí a vyhodnocuje. Za kulisami této politické manéže je vláda, která odvedla pro Českou republiku velký kus práce. Jsem hrdá na to, že svědomí této vlády může být naprosto čisté. A nyní budu konkrétní a začnu popořadě. Naše veřejné finance patří mezi nejlepší v Evropě. Zatímco státní dluh v roce 2013 byl 41,1 % HDP, tak ke konci roku 2019, což byl poslední necovidový rok, jsme ho snížili o více než 12 procentních bodů, na 29 % HDP. A právě díky této mimořádné rezervě a jasnému trendu, si můžeme nyní, v období bezprecedentní krize, dovolit podporovat lidi, firmy a ekonomiku. A to nikoliv jak tvrdíte na úkor budoucích generací, ale právě díky tomu, že jsme v uplynulých letech takto nekompromisně šetřili. A co je ještě důležitější? V současnosti je výše státního dluhu na úrovni 39,9 % HDP. Hovořím prosím o konci prvního čtvrtletí 2021. To je stále méně, než oněch 41,1 % v roce 2013. Ano, přesně tak. Stále méně.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 34% Ne 28% Mé pocity k němu jsou rozporné 38% hlasovalo: 2574 lidí

A veřejné finance jako celek jsou na tom ještě lépe. Staví na účtech obcí a krajů, dosahují neuvěřitelných 350 miliard korun, a každý měsíc rostou. Hospodaření samospráv skončilo za první čtvrtletí letošního roku, roku 2021 v přebytku 17,7 miliard. Z toho 14,1 miliardy dělají obce a 3,5 miliardy kraje. A samozřejmě, že s tím roste i investiční potenciál jednotlivých samospráv, který však bohužel například v případě Prahy, zůstává dramaticky nenaplněn. Na rozdíl od investic státu, které každoročně rostou nejen na papíře, ale i ve skutečnosti. Příští rok proinvestujeme rekordních 189 miliard, a investovat se daří i letos. To ostatně dobře vidí každý, kdo se projede třeba po D1. Investujeme také do životní úrovni v zemi, zvyšujeme důchody.

Příští rok bude průměrný důchod 16 195 korun měsíčně. Nás slib byl přitom 15 000. Lidé, kteří celý život dřou a poctivě přispívají do sociálního systému, si zaslouží důstojné stáří. O tom je mezigenerační solidarita. O tom je vyspělý stát, schopný postarat o ty nejpotřebnější. A v období krize to platí dvojnásob. Všichni si pamatujeme doby, kdy naši rodiče a prarodiče dostávali obálky s informací, že se jim důchod zvedne o 40 korun, nebo dokonce ještě méně. A když hovořím o životní úrovni, rozhodně nemám na mysli jenom důchody. Česká republika se v úrovni platů a mezd od roku 2014 zkrátka posunula do úplně jiné úrovně. A vědí to nejen dobře zaměstnanci veřejného sektoru, jako jsou učitelé, zdravotníci, policisté, nebo hasiči. Je to zkrátka ekonomický fakt.

A díky snížení daní zaměstnancům od 1. ledna letošního roku z 20,1 % na 15 %, si lidé nepohoršili ani v době, kdy se už takové zvyšování výplat zaměstnavatelé prostě dovolit nemohou. Vyplácí se sázka na to, že na lepší hospodaření, vyšší investice a růst životní úrovně není nutné shánět peníze slepým zvyšováním daní. Zvyšování daní to patřilo k běžné praxi vlád politických stran současné opozice. Zvyšování daní je ale minulostí. Naše vláda daně snižuje. Celkem jsme od roku 2014 snížili daně o 510 miliard korun. A tyto peníze zůstávají lidem. Ti, jak se shodneme, nejlépe vědí, jak s nimi naložit.

Musím se smát, když od opozice slýchám to jejich oblíbené, že vláda nic nedělá s daňovými úniky velkých korporací. My se na velké ryby zaměřujeme a máme výsledky. Stačí se podívat na daňové doměrky na převodních cenách, které jsou opravdu enormní. Od roku 2014 se už podařilo snížit daňovou ztrátu, případně zvýšit základ daně těchto korporací o 47 miliard korun.

Úspěšně reagujeme také na fenomén sdílené ekonomiky. Uzavřeli jsme daňové memorandum se společností UBER, na jehož základě získává Finanční správa veškeré informace nutné k zajištění kontroly daně z příjmů fyzických osob. Připravili jsme a prosadili novelu zákona o místních poplatcích, která nastoluje rovná pravidla pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb včetně Airbnb. Naším návrhem digitální daně podle prestižního Bloombergu Česko ukázalo světu, jak správně zdanit internetové giganty. Nejen u nás, ale v každé zemi na světě platí, že bez vybudované infrastruktury, bez právního systému by tam žádná firma dělající byznys přes internet neprodala a nevydělala téměř nic. Je právě v rukou této Sněmovny, zda se letos podaří digitální daň zavést nebo nikoliv. V mezinárodních investičních arbitrážích patříme mezi nejúspěšnější státy na světě. Jen od ledna 2015 vyhrálo Ministerstvo financí 14 arbitráží a uhájilo v nich státní kase celkem 17,2 miliardy. Snižujeme administrativu spojenou s podnikáním. Přes 74 tisíc živnostníků se rozhodlo platit daně a pojištění paušálně v rámci paušální daně, tedy zadáním jediné trvalé platby 5 469 korun měsíčně do internetového bankovnictví a nic už dál nemusí řešit. Aktivně řešíme nelegální hazard. Zasadili jsme se o to, že Česká republika už není kasinem v srdci Evropy. Dokončili jsme moderní regulaci hazardu, která funguje. Spustili jsme rejstřík vyloučených osob z hraní hazardních her, kterým chráníme nejenom samotné hráče, ale i jejich rodiny. Oproti roku 2014 se nám podařilo snížit počet heren o 80 % a o víc jak o polovinu méně máme také hracích automatů. Prosadili jsme novelu směnárenského zákona a došlápli si tak na směnárny, které se vůči svým klientům nechovali fér. Zavedli jsme zákaz dvojích kurzovních lístků nebo možnost odstoupení od nevýhodné směny do tří hodin od uskutečnění transakce. Zkrátka všechno to, co desetiletí dělalo naší zemi ostudu, pomalu mizí. A věřte mi, že bych mohla pokračovat opravdu dlouho.

Boj s pandemií přinesl potřebu okamžité reakce. A my jsme zareagovali spuštěním opatření, která dosud nikdo nikdy nedělal. Když jsme na jaře 2020 přišli s plošným moratoriem na úvěry, to bylo něco, co bylo v Evropě novinkou, nebyly s tím zkušenosti, které bychom mohli opsat. Moratorium jsem však prosadili a zafungovalo. Obavy o narušení vztahů věřitel - dlužník se nenaplnily. Ukázali jsme, že i malá země může být průkopníkem. Využily toho stovky tisíc dlužníků, kterým to pomohlo, a s nimi i ekonomice. Kompenzační bonus neboli okamžitá pomoc zasaženým živnostníkům vyplácená Finanční správou formou vratky. Od jara minulého roku se takto k našim občanům živnostníkům, malým eseročkám dostalo více než 40 miliard korun. Nebo zcela nový zákon na podporu úvěrování firem se státní zárukou, který přinesl okamžitou pomoc firmám, které by jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, a to ve výši 500 miliard korun, které jsou disponibilní k takovémuto využití. Opatření, která zlepšují život našich občanů nejsou ani levicová, ani pravicová, liberální ani konzervativní. Jsou potřebná a užitečná. Možná tady jen mohla být o pár let dřív. Možná stačilo nedělat si naschvály a místo zbytečných obstrukcí a snahy o zviditelňování přemýšlet a hlavně pracovat tak, aby se naše země měnila k lepšímu co nejrychleji. A v krizi to platí dvojnásob.

Dámy a pánové, respektuji úlohu opozice kritizovat vládu. Zároveň jsem nikdy příliš nepochopila styl kritizovat ji za každou cenu. Respektuji právo Poslanecké sněmovny vyslovit vládě nedůvěru. Nerozumím však načasování do období křehkého návratu k normálu, schvalování zákona roku, tedy státního rozpočtu a veledůležitého procesu očkování. Přeji si, aby u dnešního rozhodování u většiny z vás převážila zodpovědnost vůči naší zemi před krátkozrakým politikařením a také před nezodpovědnými gesty. Protože vyslovit nedůvěru vládě v současné situaci a navíc jen několik měsíců před volbami by podle mého názoru opravdu nebylo ničím jiným. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: 16 195 korun měsíčně. Průměrný důchod od ledna 2022 Ministryně Schillerová: Prioritami rozpočtu jsou investice a životní úroveň Ministryně Schillerová: Zajistíme větší stabilitu bankovního a hypotečního trhu Ministryně Schillerová: Návrh má vazbu na klíčové aspekty dalšího fungování ekonomiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.