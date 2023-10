Ministryně Schillerová: Každý další týden této vlády znamená přímé i potenciální budoucí hospodářské škody

reklama

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, píše se duben 2019 a novým předsedou hnutí Starostové a nezávislí se stává Vít Rakušan. Končící lídr Petr Gazdík mu gratuluje a dost možná odjíždí ladit noty s Petrem Redlem, bývalou pravou rukou Radovana Krejčíře a později i náměstka pražského primátora Petra Hlubučka.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5261 lidí

S nepsaným kmotrem a hybatelem hnutí STAN Petr Gazdík odjíždí psát velký příběh, jehož hlavní mediální tváří ale nemají být kmotři v pozadí, ale usměvavý starosta z Kolína s ražením sympatického uličníka. A Vít Rakušan dostává za úkol dovést politický projekt hnutí STAN do vlády. Pánové Redl s Hlubočkem už v té době velmi dobře vědí, že dopravní podnik v Praze nabízí miliardový byznys a že ve hře jsou další zajímavé příležitosti za desítky miliard, na magistrátech, ve zdravotních pojišťovnách nebo správách a údržbách silnic. Rozhodně dost zajímavé příležitosti na to, aby se vyplatilo nejbližší tým kolem Víta Rakušana vybavit kryptotelefonem značky CryptoCult, tedy techniky za desítky tisíc korun úspěšně otestované v náročném terénu lidmi jako Ivo Rittich, Roman Janoušek nebo Tomáš Hrdlička. A tak je těsně před sněmovními volbami kompletní nejen komunikační platforma, ale i tým Rakušanových místopředsedů, mezi nimi Petr Gazdík nebo Stanislav Polčák. Skvělé tváře pro velkou jízdu. Jízdu, která navzdory pečlivě šifrované komunikaci skončila předčasně. Dřív, než se z milionářů stihli stát milionáři dolaroví. Cituji: "Já ti říkám, Jirko, žádný strachy. Když přijdeme do Prahy, můžeme krást." Konec citace. Řečeno společně s našimi hrdiny tak, jak je zachytily prostorové policejní odposlechy.

Kauza Dozimetr, která poprvé, zato však v plné síle, otřásla českým veřejným prostorem loni v létě, zcela zdiskreditovala tři místopředsedy vládního hnutí STAN a celé jeho vlivné zákulisí. A už tehdy měla vést k okamžitému pádu vlády nebo - a to zcela minimálně - k odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana. Nevysvětlených 107 milionů korun od kyperské firmy, kšeftování s kandidátkami, schůzky mafiána Redla s ředitelem pošty ohledně případné privatizace státního podniku, Gazdíkovy konspirační schůzky s Redlem v zahraničí, 32 milionů korun poslaných náměstkem primátora Hlubočkem přes směnárnu do zahraničí, Vítem Rakušanem jmenovaný šéf rozvědky, který překvapivě patřil do okruhu lidí kolem mafiána Redla a nakonec hromadný policejní zátah na Magistrátu hlavního města Prahy, dopravním podniku, Středočeské krajské správě a údržbě silnic a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Všichni ti lidé se organizovali prostřednictvím šifrovaných přístrojů CryptoCult, techniky, která umožňovala jejich majitelům komunikovat pouze, a to je důležité, pouze mezi sebou. A také ministra vnitra, ministra, který má pod sebou Policii České republiky a samozřejmě i civilní rozvědku. Ano, přesně ty orgány, které by se měly ptát, jak detailně byl o korupčních kauzách svých spolustraníků informován, zda z nich měl slíbený hmotný či jiný prospěch, nakolik byl informován o financování volební kampaně z peněz ukradených dopravnímu podniku.

Pokud ministr vnitra nemá dostatek sebereflexe, aby neudržitelnost své pozice vyhodnotil sám a v zájmu zachování své vlády ho hodlá držet i pan premiér, nezbývá, než podrobit tuto vládu testu důvěry Poslanecké sněmovny. Osobně znám za ty dva roky mnoho vládních poslanců a dobře vím - slyším to od nich a některé znám už delší dobu - že nesnáší korupci, pletichy, kradení veřejných peněz. Vím, že mnozí šli do politiky právě proto, že už toho měli dost. Nedovedu si představit, že by dali důvěru vládě, která se pevně drží ministra vnitra, který je až po uši namočen v korupční kauze svého hnutí.

Hnutí ANO opakovaně po premiérovi žádalo okamžité odvolání ministra vnitra, což je naprosto minimální podmínka k vyloučení pochybností o spravedlivém vyšetření korupčních skandálů hnutí STAN. Bohužel se opět potvrdilo, že premiér není schopen učinit jakoukoli personální změnu ve vládě. Pan premiér je totiž zcela paralyzován udržováním pětikoaličního projektu a neexistuje vůbec nic, co by ho rozpohybovalo k potřebnému leadershipu. Ve skutečnosti totiž ani žádný nemá. Jediná šance, jak osekat chapadla korupční hydry na Ministerstvu vnitra, je odstranit bezmocného a poslušného premiéra a vládu jako celek, a to vyslovením nedůvěry.

Dnešní pokus není bez šance. Není bez šance také proto, že tato vláda pošlapala většinu svých slibů, na jejichž základě důvěru Sněmovny dostala. Jednotliví ministři si totiž dělají z občanů legraci a premiér jejich nesmysly jenom opakuje. Naposledy třeba tvrzením, že daňový balíček dopadne na průměrnou rodinu stovkami korun ročně. Viníme vládu, že v rozporu se všemi svými sliby zvýší jen do konce svého mandátu daně o téměř 73 miliard korun a odvody za elektrickou energii o dalších 103 miliard korun. Dohromady tak domácnostem a firmám naloží 175 miliard korun nových daní a odvodů. To povede podle Svazu průmyslu a dopravy k trojnásobnému zvýšení nákladů na energie ve firmách, z nichž mnohé přijdou o zisk anebo Českou republiku opustí. Vláda, která se zaklínala nezvyšováním daní, si tak nakonec od každého Čecha vezme v průměru 17 000 korun. Viníme vládu z toho, že čeští zaměstnanci budou od příštího roku platit nejvyšší pojistné odvody v rámci zemí OECD. Již dnes jsou spolu se Slovinskem druhé nejvyšší. Po zavedení nemocenské, která zvýší odvody zaměstnance s průměrnou mzdou o 3000 korun ročně, se v režii Zbyňka Stanjury staneme doslova globálním úkazem. Viníme Fialovu vládu, že vyhání lidi nakupovat za hranice, čímž připravuje české podnikatele v pohraničí o zisk a státní rozpočet o miliardové příjmy. Viníme vládu, že vyhání lidi na úřady práce pro sociální dávky. Příspěvek na bydlení již čerpá neuvěřitelných 270 000 domácností a počty rostou každým týdnem. Viníme vládu, že čeští zaměstnanci čelí největšímu propadu reálných mezd ve vyspělém světě. Viníme vládu, že v rozporu se všemi svými sliby za dobu svého úřadování navýšila běžné výdaje na svůj vlastní provoz o 16 miliard korun ročně. Ano, přes všechna svoje prohlášení, sliby a závazky, se provozní náklady zvýšily z 66 miliard korun v roce 2021 na neuvěřitelných 82 miliard korun, které si vláda napsala do státního rozpočtu na příští rok.

Považujeme za podraz na Sněmovně, že ji vláda obelhala příslibem úspor na provozu a na národních dotacích, ale žádné takové úspory nepředstavila. Místo toho se rozhodla pro přesunutí nákladů na financování distribuční soustavy a obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu na konečné odběratele. V případě nákladů na distribuci tak vláda likviduje dosavadní, v celé Evropské unii platné koncepty výpočtu nákladů za energie. Bavíme se o hrozící likvidaci firem, které jsou pilířem české ekonomiky, pilířem zaměstnanosti.

O firmách, které jsou určující pro vývoj mezd, které formují kondici naší ekonomiky, o firmách, které určují daňové výnosy a bohatství našeho státu. Bavíme se o chemičkách, ocelárnách, cementárnách, vápenkách, cihlárnách, sklárnách, papírnách, bavíme se o stavebnictví. Ale bavíme se také o všech provozovnách v gastronomii, hotelnictví, o fitness centrech, o prodejnách s potravinami, zkrátka o všech sektorech, kde se musí svítit, chladit, něco pohánět nebo něco vyrábět. Fialova vláda trestuhodně zašlapala rozjetou inovační strategii České republiky. A místo ní přišla jen s frázemi a hospodářskou stagnací. Takže v letošním roce jako jedna z mála zemí na světě hospodářsky poklesneme.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda ztratila důvěru, protože místo slibované podpory investic, kapitálové výdaje krátí. Příští rok o dalších minimálně 18 miliard korun, čímž ohrožuje budoucnost naší země. Viníme vládu z dlouhodobého bezprecedentního selhání ministra financí, který svou politikou tolerance šedé ekonomiky a vstřícností k bankovnímu a energetickému průmyslu, připravil jen v letošním roce veřejné rozpočty o 60 miliard korun na dani z mimořádných zisků. Viníme vládu z fiaska ve výběru DPH a spotřebních daní, kde veřejné rozpočty jen v letošním roce přišly o nejméně 20 miliard korun. Tato vláda postavila svou rozpočtovou politiku na tricích a účetních manipulacích, mimorozpočtových půjčkách a zapojování neexistujících příjmů. Viníme jí z ohrožení kredibility rozpočtové politiky této země, která může mít negativní dopad na vnímání naší země v očích zahraničních investorů.

Každý další týden této vlády znamená přímé, ale i potenciální budoucí hospodářské škody v řádu desítek miliard korun. Viníme vládu z fiaska na Ministerstvu zdravotnictví, kde je chaotickým řízením zcela nekompetentního ministra ohroženo veřejné zdraví dlouhodobým a nelepšeným nedostatkem léků. Vyzývám proto poslance klubu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, kteří si stále pamatují přísliby, se kterými se ucházeli o voličskou přízeň a se kterými dali důvěru vládě, aby řekli vládě dost. Aby řekli dost vládě, která místo slibované podpory našeho hospodářství, jako jedna z mála vlád na světě, uvrhá vlastní ekonomiku do recese. Místo slibovaných úspor utrácí na provozu o třetinu více, než byly náklady v covidovém roce 2021.

Místo slibované konsolidace zadlužuje Českou republiku čtyřikrát rychlejším tempem, než ministři financí za hnutí ANO. Uvrhá lidi a domácnosti do chudoby, nemá strategii, cíl ani plán. Poškozuje českou ekonomiku a průmysl tempem, které nestíhá kvantifikovat žádné makroekonomické pracoviště v zemi. Selhává ve výběru daní, v čerpání evropských fondů, v boji s šedou ekonomikou i daňovými úniky a podvody. Selhává v klíčových úlohách státu jako je zabezpečení zdravotní péče. Dámy a pánové, žádám vás o podporu našeho návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Umožníte tím jednak naší ekonomice, aby se po dvou letech nadechla a rozvážete tím také ruce orgánům činným v trestním řízení v korupční kauze hnutí svého ministra vnitra.

Jenom tak se budete moci znovu podívat do očí svým voličům. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Psali jsme: Schillerová (ANO): Rychlá zpráva o svědomí pětikoalice Schillerová (ANO): Předsedové poslaneckých klubů byli pány Stanjurou a Fialou evidentně oklamáni, Schillerová (ANO): Psychický problém ministra Stanjury má ekonomickou hodnotu 84 miliard Schillerová (ANO): Velká ostuda nejen ministra financí a premiéra, ale celé ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama