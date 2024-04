Mračková Vildumetzová (ANO): 42 milionů na vládní propagaci. Zrušte to

reklama

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové a především vážení občané, já jsem včera při projednávání mimořádné schůze o migračním paktu neměla možnost vystoupit, a chtěla bych proto - a mám teď bohužel omezený čas pět minut - a chtěla bych na dnešní jednání schůze zařadit bod s názvem - Rakušanova rovnice, kde bych vám chtěla ukázat, jak Vít Rakušan lže, že migrační pakt, který schválil a připravil v rámci našeho předsednictví, neurčuje žádnou částku za nepřijatého migranta. S takovouto cedulkou tady včera, když tady hovořil pan Andrej Babiš, tak tady neustále s touto cedulkou mával.

To, že ministr vnitra Vít Rakušan jel 8. června do Lucemburku roku 2023, nikomu o tom neřekl, nikdo o tom nevěděl, nikdo o tom nemluvil a zvedl pro tento migrační pakt ruku. A zaznělo to tady už několikrát, ostatní státy V4 byly proti. Ale třeba Polsko bylo proti, i když se tam změnil premiér. Tak vidíte, jak jejich názor je konzistentní.

Hrozné je, že v tom migračním paktu je zavedení povinné solidarity, která nařizuje státům, že buď migranta přijmete, anebo zaplatíte. Ale každý rok se o tom bude hlasovat kvalifikovanou většinou, protože bohužel migrace nemá právo veta. To znamená, že nás mohou i ty státy přehlasovat. A to znamená, že nás třeba mohou i donutit, že nezaplatíme, ale že je budeme muset přijmout.

Včera, když tady pan ministr vnitra vystupoval, tak jsem byla docela překvapená, on totiž pořád přichází s nějakou jinou verzí, jak se z toho migračního paktu vyvinit. A tak včera přišel s tím, že v tom migračním paktu není uvedena nikde částka 20 000 eur za jednoho nepřijatého migranta. No tak já nevím, pane ministře Rakušane, pojďte, pojďme se společně všichni podívat na čl. 7c), který jasně říká, že se bude přerozdělovat minimálně 30 000 migrantů a minimální částka na zaplacení je 600 milionů eur.

Já jsem si myslela, že pan ministr stejně jako já a tamhle třeba stejně jako pan primátor Svoboda, jsme měli ve škole matematiku nebo že máme kalkulačku v mobilu. Tak nevím, asi třeba nedával pozor, ale nevadí. Tak teď bychom si to tedy spočítali společně. Takže máme tedy minimálně 30 000 migrantů a částku 600 milionů eur. A teď se dostáváme k té Rakušanově v uvozovkách "rovnici". Takže když si vezmeme 600 milionů eur děleno 30 000, tak se dostáváme na částku za jednoho migranta 20 000 eur, což je zhruba 500 000 korun. A znovu všechny upozorňuji, že tento počet je minimální, jak počet, tak ta částka.

Tak já nevím, pane ministře, jestli vám už ta čísla sedí. Není to podle mého názoru tak složité, proto jsem tu rovnici dala do uvozovek. Takže znovu, když jste tady včera držel tu cedulku v té grafice, já bych chtěla podotknout, že když si já takovouto cedulku udělám, tak si jí udělám vlastními silami. Vy za to utrácíte 42 milionů korun. Takže pakt stanovuje částku, stanovuje počet, a to je ta pravda. Takže prosím, neříkejte neustálé lži. A musím říct, že vy pořád říkáte, že to relokace nejsou, a Polsko odmítá relokace pro - že nepřijme migranty, protože jsou to relokace. Takže bod (upozornění na čas) s názvem - Rakušanova rovnice, děkuji.

Druhý bod, který bych chtěla zařadit, má název - plakátovací kampaň ministra vnitra Víta Rakušana za peníze daňových poplatníků.

My jsme těch 42 milionů tady otevřeli už před několika měsíci a vyzvali jsme ministra vnitra, aby tuto plakátovací kampaň ihned ukončil. Když jsem byla v nějakém pořadu s panem ministrem, tak se na mě usmíval, že to nestálo 42 milionů, ale 15 milionů. On si vytvořil na Ministerstvu vnitra krizový informační tým, kde si dal lidi bez jakéhokoliv výběrového řízení. Ale považuju za absolutně nehorázné, když se podíváte na dnešní twitterovou stránku Ministerstva vnitra, tak tam právě prezentuje znovu tyto plakáty, tuto plakátovací kampaň za 42 milionů, právě třeba v tuto chvíli v oblasti migrace, kde má plakátek, že migrační pakt nestanovuje žádnou částku za nepřijatého migranta, migrační pakt neobsahuje povinné kvóty a další věci.

Ministerstvo vnitra má na starosti dezinformace, neustále se o tom hovoří. Když pominu to, že pan ministr lže a prakticky se tím dezinformátorem stává, tak mě tedy velmi vadí, že na to vynakládá finanční prostředky daňových poplatníků. A já z tohoto místa znovu vyzývám pana ministra vnitra, aby tu plakátovací kampaň ihned ukončil a dal ty finanční prostředky těm, kteří je potřebují, kteří po nich volají, ať už jsou to učitelé, ale z jeho resortu jsou to určitě hasiči a policisté.

Když teď vidím, že si musel požádat na mistrovství světa v ledním hokeji, protože to nemá v rozpočtu tady pana ministra financí zhruba 90 milionů korun. On nevěděl, že bude mistrovství světa v ledním hokeji? On to nemohl mít už v tom rozpočtu? Vždyť to všichni víme, kolik měsíců, ne-li let dopředu a víme, že v rámci mistrovství světa v ledním hokeji je přece nejdůležitější bezpečnost. A on nemá prostředky? On si nezajistil finanční prostředky pro vnitřní bezpečnost celkově, protože si nechal vzít 2,2 milionu korun. Ale on si je nenechal vzít pro svůj resort a pro úředníky, že by snížil počet lidí na Ministerstvu vnitra jako takovém. On je vzal policistům a hasičům. On je vzal v rámci vnitřní bezpečnosti.

Zároveň bych tady v tomto bodě, který bych ráda otevřela, chtěla říct, že jsem se pana ministra vnitra také zeptala, jestli by mi mohl sdělit, kolik Ministerstvo vnitra utratilo v roce 2022 a v roce 2023 za dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, na jaké konkrétní aktivity a kolik bylo těch pracovníků. Samozřejmě podle jednacího řádu mi ministr vnitra musel odpovědět do 30 dnů, kdy mně odpověděl pouze obecně. Pouze jsem se dozvěděla, že dohody o provedení práce - a to je velmi zajímavé - a pracovní činnosti, co šlo z národních zdrojů, nebudu říkat to, co šlo z evropských, tak utratilo Ministerstvo vnitra zhruba 19,5 milionu v roce 2022 a z národních zdrojů, z našich, z našeho rozpočtu v roce 2023 už 26 milionů korun. Ale konkrétní pracovní místa - nemáme nárok se dozvědět. To je ta transparentnost Pirátské strany a Starostů a nezávislých.

Myslím si, že je nutné tento bod otevřít, je nutné o něm mluvit, a hlavně bych byla velmi ráda, aby se nám tady k tomu pan ministr vnitra jasně vyjádřil, protože jak je vidět, tak žádnou plakátovací kampaň neukončil a nadále ty finanční prostředky z rozpočtu daňových poplatníků nadále utrácí. Děkuju vám za pozornost.

