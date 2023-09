Mračková Vildumetzová (ANO): Co uděláte pro to, aby investor šel do Karlovarského nebo Ústeckého kraje?

reklama

Vážený pane ministře, kolegové, kolegyně,

i já bych se chtěla vyjádřit k novele zákona o investičních pobídkách a ministr průmyslu a obchodu je za hnutí STAN. Já jsem mnohokrát zaregistrovala, že Vít Rakušan mnohokrát řekl, a říkají to i Starostové a nezávislí, že musíme udělat všechno pro to, aby se rozdíly mezi regiony, které dnes jsou v souvislosti s Ústeckým a Karlovarským krajem, který si troufnu říct, že tyto dva regiony opravdu chudnou nejvíce, tak, aby ty rozdíly se prostě zmenšovaly.

Jsem přesvědčena o tom, že ten zákon, který tady pan ministr průmyslu a obchodu předkládá, v žádném případě těm regionům nepomůže. Nevím, pane ministře, já bych se vás chtěla zeptat. Byl jste se, co jste ve funkci ministra - je to dva roky - podívat v Karlovarském a Ústeckém kraji? Mohl byste mi říct, kolik investorů za tu dobu, co jste ministr, přišlo do těchto krajů?

Já pouze registruji, že Gigafactory má jít do Plzeňského kraje, kde to nechtějí. My v Karlovarském kraji bychom byli velmi rádi, kdyby takový investor s přidanou hodnotou tam přišel. Bohužel směřujete to podle mého názoru do regionu, kde nejenom budete s největší pravděpodobností rušit letiště, ale budete na to vynakládat mnoho finančních prostředků. Ten paradox je takový, že například Karlovarský kraj na transformaci regionů po těžbě uhlí dostal 6,2 miliardy a na Gigafactory má být po finanční podpora 11 miliard do Plzeňského kraje. No, tak já tedy jsem přesvědčena o tom, že to je absolutní nepoměr.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



U toho zákona, který předkládáte, nemám problém s tím, aby byla podpora těch investorů, kteří přinesou propracovanější výrobu, to znamená, že bude důraz kladen i na výzkum. Já bych především chtěla vědět, jakým způsobem zajistíte nebo uděláte vše pro to, aby ten investor šel popřípadě přednostně nebo aby měl zájem jít do Karlovarského nebo Ústeckého kraje. Protože dnes, když tady třeba hovoříme o tom, že továrna na čipy má vzniknout v Drážďanech a hovoří se o tom, že popřípadě Česká republika by měla mít výzkum, tak já bych se chtěla zeptat, jestli popřípadě vynakládáte to úsilí, že to budete směřovat do těchto krajů. Vy mi můžete říct, oni to tam ale nechtějí. Dobře, ale tyhle dva kraje, pokud tam nepřijdou investoři s propracovanější výrobou, ty kraje se prostě od toho "dna" neodrazí.

Chápu, že tady bude nějaký zákon o investičních pobídkách a k tomu zákonu je také nařízení. V tom nařízení je stanoveno, kolik popřípadě by v těch jednotlivých regionech mohli ti investoři získat. Pravdou je, že tam nějaké malé zvýhodnění pro ten Karlovarský a Ústecký kraj je. Ale já bych vás přesto chtěla požádat a vyzvat, za prvé, abyste přijel do toho Ústeckého a Karlovarského kraje. Byla bych ráda, pokud bych mohla být popřípadě u vaší návštěvy přítomna. Já si myslím, že to není nic proti ničemu, aby tam byl i opoziční politik. Ale já prostě nevidím, že vy byste vůbec někam jezdil do jiných regionů. Vy pořád říkáte, že tyhle regiony potřebují pomoct a vůbec je nenavštěvujete.

Chtěla bych vás požádat, jestli by bylo možné to nařízení - protože zákon je samozřejmě zákon, ten má nějaké obecné podmínky a pak je prováděcí předpis, to je to nařízení - a já bych vás chtěla vyzvat, jestli popřípadě neuvažujete o tom, že byste předložil na vládu novelu tohoto nařízení, která by právě kladla důraz na tyto dva strukturálně postižené kraje, což je kraj Karlovarský a Ústecký. Takže budu očekávat, jestli se od vás dozvím odpověď a určitě budu bedlivě sledovat, jestli jako ministr průmyslu a obchodu přijedete do těch krajů, které potřebují pomoci.

Děkuji vám.

