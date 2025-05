Mračková Vildumetzová (ANO): Fascinuje mě rušení úřadu práce

Pane místopředsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych si dovolila ještě jednou vystoupit. Určitě bych si v tuto chvíli dovolila zareagovat na vystoupení pana Lochmana. A pak bych chtěla ještě požádat o některé odpovědi pana ministra pro místní rozvoj. A zároveň bych ještě chtěla tady znovu apelovat na ten pozměňovací návrh a doprovodné usnesení, které budu za náš senátorský klub ještě předkládat. Takže nejdřív, mě opravdu udivuje, že politické uskupení Starostové a nezávislí, kteří by měli být ti, kteří by nejvíce měli bojovat za starosty, tak dělají úplně pravý opak. A teď jsme to tady viděli, bohužel v přímém přenosu, kdy pan Lochman řekne: „Ten zákon má řadu nedostatků, ale přesto si myslím, že ho,“ nebo, „že ho podpořím.“

Já jsem včera tady ukazovala dopis Svazu měst a obcí. Já jsem se dneska rozhodovala, jestli ho nemám 81krát ofotit a všem ho přinést. Aby si ho všichni, ale opravdu všichni senátoři přečetli. Protože si myslím, že té pošty e-mailové nám chodí mnoho a že jste to třeba přehlédli. Protože každý, kdo by si přečetl tento dopis, tak by v žádném případě, a zdůrazňuji – hlavně politické klub Starostové a nezávislí – nemohl pro tento zákon zvednout ruku.

Pan ministr pro místní rozvoj tady včera říkal, že Svaz měst a obcí má pouze jednu připomínku. Znovu říkám, je jich tady 15. A zároveň tady Svaz měst a obcí píše, aby se ten zákon neschválil a vrátil se do Poslanecké sněmovny. Tak si to prosím všichni přečtěte. Pan ministr pro místní rozvoj tady říkal, že se na všechny ty věci Svazu měst a obcí odpovědělo. Mohla bych tedy vidět písemnou odpověď na všechny ty připomínky, které tady Svaz měst a obcí má? Nemluvě o tom, tím, že se snížilo to životní minimum na 1,42, kde krásně Svaz měst a obcí ukazuje, jak matka samoživitelka se dvěma dětmi v žádném případě nedosáhne a nedostane ten byt? Kde máte veškeré tabulky ohledně přenesené působnosti na jednotlivá města, kolik se už dneska doplácí v rámci přenesené působnosti.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže my připravíme zákon, uděláme ho společně s těmi aktéry s území, potom ho úplně změníme, změníme absolutně ten systém, že je ještě více byrokratický, více náročný, ale hlavně u těch starostů je prostě obrovská obava z toho, že tak jak, že už to nebude mít s podporou bydlení, ale že to opět bude to sociální bydlení, které ještě bude přinášet to, že ten rozvoj obchodu s chudobou bude v těch regionech – a tady vystupoval pan senátor Krsek: Karlovarský, Ústecký kraj, že to bude ještě ve větší míře. Protože je to navázané samozřejmě i na tu superdávku. A ta, když se podíváte, a musíte se taky podívat na to podrobně, a to je ta věc, že právě v těchto regionech ta částka, která bude placená za ty byty, tak bude pořád vysoká. Bude pořád vysoká.

To znamená, že bude výhodné tomu garantovi ty byty dát. A v těchto regionech se ta situace nezlepší. Takže já si myslím, že to jsou věci, které jsou z mého pohledu prostě jako klíčové. Jestliže chceme, aby se ta situace zlepšila, a v tuto chvíli vidíme, že matka samoživitelka se dvěma dětmi na to mít nárok nebude, a jiní na to nárok mít popřípadě budou, protože se snížil během toho procesů, a to je taky jedna z těch připomínek toho Svazu měst a obcí, že oni nesouhlasí s tím, aby právě došlo ke snížení na to 1,42. Já vás opravdu všechny prosím, zda byste si mohli všichni tento dopis přečíst.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9010 lidí

A Svaz měst a obcí to tam píše jasně. Nesouhlasí s tímto zákonem a žádá nás, abychom ho vrátili do Poslanecké sněmovny. Zároveň bych chtěla požádat pana ministra, já jsem tady včera mluvila o těch cenových mapách a o té vyhlášce, kterou vydalo Ministerstvo financí. Když jsem zjistila, že jsme to jako kraje vůbec nedostali k připomínkám, jestli by nám k tomu nemohl něco říci? Jak mohl proces probíhat bez aktérů, když je jasně jednou dáno, že připomínkovým místem jsou kraje? Proč tomu tak je a my k tomu prakticky nemáme vůbec žádné informace?

Zároveň jak jsem včera hovořila o tom, že ty kontaktní místa vzniknou 1. ledna roku 2026. A ten majetkový test, který má být s Úřadem práce, tak toto bude spuštěno až 1. července. Dokážete si někdo ze starostů, kteří starostujete, představit, že 1. ledna za vámi začnou chodit ti lidé a vy si je můžete dát do toho systému, oni vám tam řeknou nějaké informace, v jaké jsou nouzi, ale vy jim nebudete moci pomoci, protože budete muset počkat do 1. července, než dostanete ten majetkový test od Úřadu práce?

A v tu chvíli zjistíte, jestli ta osoba je zranitelná, nebo nezranitelná. Pokud bude zranitelná, tak bude mít nárok popřípadě na přidělení toho bytu, ale musí splňovat to kritérium, že jí zůstává 1,42 toho životního minima. I do této situace chceme dostat starosty měst a obcí? Já si myslím, že z mého pohledu bychom popřípadě měli aspoň tyto dvě věci sjednotit. Jak kontaktní místa, od kdy by měla být zřízena, tak popřípadě i ten majetkový test.

Takže to je ten pozměňovací návrh, který my za náš senátorský klub, my samozřejmě jsme proti tomu zákonu, dali jsme jasný návrh na zamítnutí, ale zároveň říkáme, že předkládáme popřípadě ještě tento pozměňovací návrh, aby došlo ke sjednocení. A teď tady od pana senátora Krska také zaznělo, že 60 % chudých lidí je právě v těchto regionech. A my jsme tady nedávno schvalovali zákon o dětských skupinách. To byl taky zákon, který se velmi proměnil v rámci toho legislativního procesu. A také se dětské skupiny, jejich financování, jejich registrace, jejich zavírání přesunulo z Ministerstva práce a sociálních věcí na úřady práce.

Takže já dnes mluvím s úřady práce a ty mi říkají: My nabíráme lidi. A vy víte, že já jsem tady mnohokrát vystupovala a Petr Kulhánek ještě v pozici v tuto chvíli ministra je z našeho Karlovarského kraje a my přinášíme další věc pro ten úřad práce. A vy řeknete, že 60 % chudých lidí je v těchto regionech a v našem kraji se – a budu to pořád opakovat – ruší Úřad práce v obcích s rozšířenou působností v Kraslicích. A pak ministr práce a sociálních věcí slíbil, že v obcích s rozšířenou působností se úřady práce rušit nebudou.

Předpokládám, že pan Krsek a ostatní, kteří jsou z těchto regionů, podpoří tento návrh, a to je, že: Žádáme ministra práce a sociálních věcí pana Mariana Jurečku o zachování poboček Úřadu práce ČR - znovu zdůrazňuji – v obcích s rozšířenou působností. My přenášíme další věci na ty úřady práce a mně opravdu fascinuje, že my zrušíme ten úřad práce. A já teď mluvím s ředitelem naší krajské pobočky, a to, že mi volají lidé z těch dětských skupin, že nefunguje ten systém, že nelze ztotožnit ty děti atd., tak to je věc samozřejmě druhořadá, ale vy se dozvíte, že nabírají se noví lidé. Teď se nabírají, teď, prosím, v polovině května a ten zákon je účinný a platný od 1. května.

Takže, opravdu bych vás chtěla všechny požádat o to, abyste si všichni přečetli dopis od Svazu měst a obcí a jsem přesvědčena o tom, že těmi nejdůležitějšími aktéry v území jsou starostové. Starostové budou vykonávat a mají největší praktické zkušenosti každodenností a v této oblasti dvojnásob. A jestliže my tady máme jasný podklad a já chci říct, že Svaz měst a obcí zastupuje přes 3 000 měst a obcí v ČR, tady máme jasně černé na bílém, že svaz s tím zákonem nesouhlasí a žádá nás, abychom ho vrátili do Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.